社會住宅除了保障弱勢戶，為什麼還要開辦「青創計畫」讓青年入住？

台北市社會住宅中有一位年約半百的阿姨，儘管行動有些不方便，她還是頂著艷陽、穿著精心挑選的運動服，要去參加文山親子運動會。

這個運動會並不是區公所、學校所舉辦，而是一群住在興隆住宅的青年人串連周圍鄰里、機構所誕生運動盛宴。會中大從招募攤位、設計關卡、表演活動，小到準備礦泉水、面紙與垃圾處理，他們都要一手包辦。

興隆社宅的前身是安康平宅，它告別了過去時代下需要安置弱勢居民的任務後，以活力、嶄新的面貌出現在文山區，而催生這場大型活動的青年人就是「興隆青創戶」。

興隆社宅２區：興生活隆底家 興隆青創戶舉辦的文山親子運動會，社宅的長輩正努力地闖關。

青創戶是由《台北市社會住宅青年創新回饋計畫》（後稱青創計畫）甄選青年入住，獲選後憑藉熱忱和專業要在社區中辦各種工作坊、講座還有廚藝教學，內容五花八門，甚至也可以說是創意無限。

青創計畫首要處理的是「社會關係」。擘畫該政策的台北市專門委員王金棠表示，現在一般公寓大廈，樓上樓下都不知道彼此，很冷漠，我們要找回一個人與人的關係，青創戶的角色拉近兩個陌生人的距離，要讓關係回來，才能營造好的社區氛圍，不要重回過去安康平宅等出租宅的標籤與污名。

政府蓋的住宅，管理不善成負面標籤

將時間拉回到十多年前，當時政府住宅政策並沒有物業管理思維，再加上各局處難以整合，導致國宅、平宅和公營宅中有許多管理失調的情況。

「出租國宅管理費很便宜，但是無論房子品質，還是鄰居的公德心都還需要加強。」曾經居住過出租國宅之一安康平宅的廖先生搖頭說。

以台北市來說，過去出租國宅屋齡動輒超過三、四十年，身為大房東的台北市都市發展局，因為缺乏人力局處也未有整合，沿襲過去老舊的思維，把人當作物品強硬地塞進一個空間裡後，便讓住戶放牛吃草，致使公共設施迅速敗壞。

廖先生說：「這樣講不好（貧民窟），但是這邊和其他社區還是看得出不同。」

早在數年前，北市府管理的出租宅發生一件相當離譜的事情，一樓住戶馬桶糞管堵塞，導致排泄物逆流淹滿客廳驚人情況，連續登上媒體版面。

而令人訝異的是類似噁心事件就發生了3次，最後社區管理員才同意，敲掉馬桶，叫來水肥車才真正解決問題。

爾後又爆出大房東北市府管理不善，鋼筋生鏽裸露遲遲未派人整頓，直到落下大塊水泥塊，才緊急派遣修理工修繕，讓當地住戶大罵：「如果在外面租房子，房東這樣慢吞吞，早就翻臉了！」

當時出租宅居民時常抱怨，社區周圍公設壞了也未見市府及時處理，成為了治安死角，久而久之其它社區的民眾根本不敢靠近這裡。

然而，這類管理難題並非台灣獨有，可以說是各國都市「出租宅」陳陳相因的病灶。

一直到了2017年北市府的創新才出現了土生土長在台灣的「青創計畫」。它試圖找回社區活力和自律，計畫中提供一定比例讓入選的民眾可以免抽籤，以「提案」獲得入住機會，也使得社區裡面有更多元的職業、興趣和交流。

社區公設敗壞，住戶過客心態明顯

事實上，台灣社會一直對於貧窮和疾病，保持相當大的距離，也就是在選票的考量下，政治人物抑或是政策制定者，間接「迴避敏感議題」、刻意保持距離的鄉愿做法，反而導致政策左右不定，基層公務員更無法落實想法。

再加上，出租宅，一直以來就有強烈的「過客心態」。因為不是自己的房子，只要遇到公德心不佳的房客，社區的公共設施就會快速損壞。

在民間有專門的物業管理業者維護。但是政府出租宅則不同，管理權責模糊，加上「公務員心態」明顯下，還有政策法規等前置，管理上困難重重。

不過，一位曾接觸過平宅管理的阿明（化名）告訴《關鍵評論網》外界一昧指責基層人員有「公務員心態」並沒有道理。

因為出租宅管理員是多做多錯，自己的職務也並非物管的身份，再加上人力相當有限，不應該把責任歸咎於基層。他還說「還有出租國宅的居民並非是外界想像的那麼好管理，而且他們（居民）同時也有批評政府的權力。」阿明揮著手無奈說，「球員（出租宅居民）兼裁判」管理真的很困難。

阿明告訴我們一個案例，多年前聽聞曾有管理員收到通報，居民在破壞出宅的牆面趕去制止，沒想到到現場話還沒說幾句，才發現對方已喝得酩酊大醉，手裡握著白花花的刀子，「那誰敢勸阻啊？」

阿明強調，這些民眾都是需要幫助的人，並非是單一物業或管理員可以處理的事件，是需要社會局、都發局、警察局甚至是醫院、長照安置機構等跨局處、單位整合才能處理的複雜問題。

主理當時出租國宅的北市都發局副局長邊子樹受訪表示，這類的問題層出不窮，市府為了提升出租國宅的居住品質，將要引入民間物業管理公司，從管理到維修，都由專業的公司打理。

過去出租平宅有「限定特定身分」才能入住，導致社區裡面的小社會居民組成變得「單一」，若有點能力的人就會加快搬離，導致一種形惡性循環的貧窮聚集，也導致各種犯罪事件叢生、階級複製嚴重。

曾經住在平宅的小陳也回憶，「最惡劣的情況下，大白天走在路上都能聞到K菸、夜晚則有嘶吼叫罵鬥毆的聲響。」

「根本就沒有辦法管理，也沒人（民間物業公司）願意接手。」小陳強調，如果一戶人家有吸毒、酗酒，還有許多精神疾病，還可以透過補足人力管理；但現在一個社區多個加護，都面臨這樣的狀況，外面的無法管理，社區內部居民可能維生可能都很吃力辛苦，更別說還要抽空管理社區。

青創戶是社宅自我管理的力量

為了去除出租宅的陳年問題，2010年社會住宅早已對外倡議「社區營造」才是擺脫標籤的關鍵，讓社區自己把自己顧好，自然能邁向良性循環。因此，青創戶就像是社區的一顆種子，是一種內部管理的模式。

興隆社宅２區：興生活隆底家 興隆青創戶出刊社區報，針對社區的菸害、清潔、停車管理還有公共空間發表看法，還開闢居民投書專欄，凝聚社會意識。

也因為青創戶的定位是前所未有，一來是辦活動、反應社區情況相較於居民更常接觸到社區承辦人員，二來又是居住在社區裡的一份子，意外成為尋找社區問題的里長伯。

王金棠說，青創戶就是一個軟體，有一個社會教育的功能，也期盼住進來居民生活習慣也會越來越好。他說這就叫做「見賢思齊」，跟過去不一樣，居民開始慢慢眼界不同。此外過去出租宅有些居民比較孤僻內向，我們希望透過青創戶，讓他們走出戶外接觸人群，展開不同以往的人生。

社區每年有上百場活動

「每到年底市府會召集青創戶為下一年度的社區計畫作準備，每兩個月也會定期檢討。」位於興隆社宅青創戶認為，辦活動是增加人與人接觸的機會，是讓社區變好的關鍵。

興隆社宅曾經在一年內舉辦過「數百場」活動，數量相當驚人。興隆青創戶表示，當時除了活動以外，還有經營粉絲專頁、製作後台報名表，還要想盡腦汁搞行銷，吸引社區民眾參與。

興隆社宅２區：興生活隆底家 2020年的最後一個月的活動超過30場，累積成果照片破百張，內容五花八門包含了：運動、幼兒、營養諮詢、投資理財、媒體素養、共讀活動、音樂，甚至還有法律諮詢。

「我們都知道『短租』的問題，所以我們的任務是讓社宅能有不一樣的氛圍。」另一位興隆青創戶告訴我們。

最近幾年青創戶由轉向以更接地氣的方式在社區裡面走跳，例如舉辦幼幼籃球營、做鑰匙圈、銀髮樂齡擊球，還有區域生態導覽，甚至還有結構外部NGO團體的跨區域活動。

興隆社宅２區：興生活隆底家 今年5月由興隆青創戶小飯舉辦的「小小探險家：夜訪螢火蟲」活動，廣邀社區居民，和周圍的明興里長鄢健民共同參與舉辦生態活動。

「過去沒有參與這樣的活動，也太好笑、太好玩了吧。」這是參與興隆萬聖節的阿姨將臉塗滿各種顏色。這些情況是以前出租宅看不到的。

對於未來青創計畫要如何精進。王金棠解釋說：「我們沒有任何借鏡（台灣原生的實驗性計畫），但是台北市是越做越純熟，從一開始青創你來告訴要為社區貢獻什麼，有青創戶是老師，他花幾天時間幫社區補習或者彈鋼琴，都是開放式的甄選。」

不過，實驗性質的青創計畫經過了多年努力後，逐漸長出了不同的果實。王金棠強調，現在政府已經有心得、有方向，很清楚現在要什麼。例如在內湖科技園區，希望多一點和「科技相關的青創」。

「這代表這個區域缺少什麼，我們就希望那一類的青創進來，我不再漫無目的你來我就收，我就開始設定要的對象，並且設定名額比例，我們很清楚有目的規劃要什麼青創，我們是越走越精。」王金棠說明。

青創戶以住戶的身份向政府爭取權益

青創戶加入，明顯和過去國宅管理模式有很大的不同。青創戶有聯繫北市的管道，也有定期和政府協作改善社區的機會，針對比較複雜的議題亦有心力協力改善，是社區一股特別的力量。

一般來說，要成為青創戶，除了要對社區有熱忱以外，還必須撰寫成企劃書，裡面包含短中長期目標、可以合作的對象，還有預算編列等。通過書審考驗後，還要接受面試。

「我以為我回到了大學的甄試，有些委員的問題是非常犀利的，要在短短幾分鐘內脫穎而出，其實每一位青創戶都有兩把刷子。」一位青創戶告訴我們。

這樣不同性質的住戶進入社區，也間接帶給社區一種動力。

興隆社宅２區：興生活隆底家 興隆青創戶當面向台北市長柯文哲反應社區問題，除了在青創計畫上給予建議外，還在物業、垃圾處理以及田園城市給予相當多的想法。

就興隆青創戶而言，職業面向多元：律師、社工、廚師、記者、會計師、設計師、牙醫和作家等，陣仗是相當豪華。這也意味著，能有更多不能面向視角看待社區事務。

同時青創戶也成立了許多臉書社團、LINE群組和居民交流認識，例如LINE群組興隆二區晴空農場，這提供了許多在社宅頂樓種菜的居民可以交流。

青創戶除了努力策劃活動，對於「協同市政共好」上有相當大的功能。例如興隆社宅剛蓋好時屢傳漏水、牆壁有壁癌，甚至天花板的燈罩會晃動落下。青創戶集體向物管給具體建議、向市政府闡述心聲，最後透過公私協力把問題一次解決。

過勞的青創戶

除了繁多的活動、公共事務外，檢核也成為青創戶的負擔。目前每一年都會有「年底檢核」，因為北市府有撥出預算讓青創戶辦活動，也受到了議會監督。

「年底都會非常忙碌，一方面有社區活動會大量出現，還要準備審核報告，填很多的表單，要是還卡到本來自己工作就會很崩潰。」青創戶強調。

由於青年計畫實驗性質居多，不管是在實際的運作或檢核上，都有很多可以調整改進的地方。例如，前幾年青創戶的公共事務分配模式相當不平均，導致有些青創戶負擔過重，為此內部還發生過不小的爭執。

前幾年北市府為了給議會交代，分別以量化、質化作為標準。除了要繳交一大堆文件外，到時候還要向3位委員面對面報告，過去一年到底做了些什麼、目標達成率有幾成都要講得清清楚楚。

「我一個月要辦三場活動，還要跟合作夥伴協調，每兩個月還要開會，年底還要填一大堆表單，甚至還要訪談參與的居民，這不是要把我逼死嗎？」青創戶笑中帶淚告訴我們，大部分夥伴都是具有熱忱要回饋社區的，只是需要更多關懷（笑）。

他還說，更可怕的是，不是你活動都安排好了就會有人要來，你還必須身兼「行銷」的角色，寫文案找受眾，到了活動現場還需要安排簽到、器具擺設又或者引領講師，根本是一間小型工作室。以上這些工作量，若和自己本身的工作「卡到」，很擔心無法長期維持。

身為輔導青創戶的原典創思執行長施汎昀表示，青創計畫初始上路難免有顛簸。目前已經向北市府爭取降低行政流程，讓青創戶可以將心思放在活動上，減少形式上的壓力；此外，也透過多名青創戶協力的方式，讓夥伴的負擔越來越小，目前走向良性循環。

如今，青創計畫已經走過了5個年頭，仍在馬不停蹄的持續進行中。未來將有更多有志之士參與，也需要社會上更多支持，才能成為改變台灣住宅政策的重要螺絲釘。青創計畫的願景是找回失去的社會關係，成就一個美好安康的社會住宅，甚至成為都市發展中一股不可或缺的力量。

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核稿編輯：翁世航