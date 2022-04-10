【隨點隨看串流+】《樂動心旋律》的奧斯卡封頂之路，將為串流產業帶來哪些影響？

目前要預測明年度的獎季，各家平台會端出什麼作品參賽仍言之過早，但可以確定的是，Netflix、Amazon Prime、Disney+等平台的串流戰爭將會持續上演，競賽場也將從股價與訂閱數一路延伸至獎季競賽，因此，若是明年再度上演串流電影抱走最佳影片的景象，也別太感意外了。

女神卡卡（Lady Gaga）：「And the Oscar goes to…」（奧斯卡最佳影片得獎的是...） 麗莎明妮麗（Liza Minnelli）：「OK…CODA!」（《樂動心旋律》！）

2022年落幕的第94屆奧斯卡頒獎典禮，在威爾史密斯（Will Smith）那一巴掌掀起典禮「高潮」後，上演了一場近乎反高潮的結尾：Apple TV+發行的《樂動心旋律》贏得最佳影片，成為歷史上首部獲得該獎的串流平台電影，象徵著小螢幕電影的一大里程碑。

儘管過去幾年包括Netflix、Amazon等串流平台砸下數千萬美金在獎季宣傳上，半路卻殺來Apple TV+這麼一個程咬金，搶先成為第一個拿下奧斯卡最佳影片的串流平台。當然，2022年《樂動心旋律》充滿驚奇的獎季旅程，要是沒有各家前輩平台的鋪路，絕不可能迎來今日的結局，讓我們來細數串流平台歷年來與奧斯卡的演進糾葛。

串流平台的奧斯卡之路

2015年，在《紙牌屋》、《勁爆女子監獄》等原創影集先行取得佳績後，Netflix推出了首部原創電影《無境之獸》，由日後交出《無間警探》、《007：生死交戰》等作品的Cary Joji Fukunaga，執導這部聚焦非洲武裝兒童軍團的電影，入圍了威尼斯影展主競賽單元，並獲得了最佳新演員獎（又稱馬切洛馬斯楚安尼獎）。

當年，《無境之獸》在奧斯卡並未獲得任何入圍，而搭上當年#OscarSoWhite的爭議，片中伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）精彩的演出未獲得演技項目提名也被視為是當年最大遺珠之一。

2017年，Amazon成為史上第一個獲得奧斯卡主要獎項的串流平台，《海邊的曼徹斯特》抱回最佳原創劇本以及最佳男主角獎，而由Amazon買下北美版權的《新居風暴》也贏得最佳外語片（當年並未更名成最佳國際影片）。另一方面，Netflix以《白頭盔》贏得最佳紀錄短片獎。兩家平台都在同一年度拿下各自的首座奧斯卡獎盃，標示著串流平台正式參戰奧斯卡獎季競賽。

2018年，Netflix趁勝追擊，原創電影《泥沼》獲得了最佳女配角、改編劇本、攝影、原創歌曲四項提名；另外，獲得柏林影展金熊獎的《夢鹿情謎》也入圍最佳外語片，而《伊卡洛斯》與《堅強之島》同時入圍最佳紀錄長片，最終由《伊卡洛斯》獲獎。

不過，也在同一年，串流平台開始遭遇好萊塢傳統勢力的反擊，包括史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）發表他至今仍廣受誤解的著名言論：「一旦你決定了小螢幕發行，你就是電視電影；好的電視電影值得獲得艾美獎，但絕非奧斯卡。」

而美國影藝學會也在同一年，開始擬定針對串流電影的新規範，避免一部作品同時報名艾美獎與奧斯卡。

隔年，2019年，傳統勢力的反擊並未撲滅Netflix的野心，艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）的金獅獎作品《羅馬》來勢洶洶，Netflix據報為《羅馬》砸下將近5000萬美金的獎季公關預算（該片製作成本則僅有1500萬美金），《羅馬》的出現，也是史上頭一遭，眾人開始認真看待這件事——或許Netflix真的會拿下最佳影片。

雖然最終由《幸福綠皮書》成為最佳影片得主，但《羅馬》一舉入圍10項大獎，並贏回最佳導演等三個項目。而影藝學會執行委員也在當年謠傳，將制定新規，禁止串流平台日後參加奧斯卡競賽。怎知隔不到幾天，一封來自美國司法部的公文寄至影藝學會的大門口，嚴正警告影藝學會若是通過此新規，將觸犯反壟斷的法規。

Netflix的政治遊說團隊如何動用到司法部的直接下令，至今仍是引人入勝的謎底，不過無論如何，影藝學會最終沒有通過該新規，使得各大串流平台在隔一年持續大爆發。

Photo Credit: Mario Anzuoni / REUTERS / 達志影像 艾方索柯朗

2020年，Netflix一舉獲得了24項提名，包括兩部最佳影片入圍《愛爾蘭人》與《婚姻故事》，不過當年最佳影片得主是勢不可擋的《寄生上流》，《愛爾蘭人》與《婚姻故事》最終僅有蘿拉鄧恩（Laura Dern）贏得最佳女配角獎。

至於Netflix另外還以《克勞斯：聖誕節的秘密》與《隻手探險》兩部作品雙雙獲得最佳動畫片提名，最終敗給《玩具總動員4》。據報該年度，Netflix在獎季公關總共花費將近7000萬美金，但是入圍24個項目僅抱回兩座獎項，似乎說明影藝學會成員對串流平台仍有些顧慮與排斥。

2021年，在疫情的衝擊下，不僅僅串流平台市場大爆發，連傳統好萊塢大片廠也不惜一切投入串流戰場。當年度的奧斯卡，Netflix獲得了35項提名，Amazon獲得12項提名，遠遠超過不少好萊塢片廠的提名數，Netflix最終也贏得七個項目。

而當年最佳影片則是由迪士尼旗下的探照燈影業《游牧人生》抱走，因疫情緣故，《游牧人生》採取戲院與Hulu（同樣是迪士尼的串流平台）同步發行的策略，某程度也預示了串流電影終將贏得最大獎的未來。

2022年，獎季的尾聲成為兩部電影的頂尖對決：Apple TV+的《樂動心旋律》與Netflix的《犬山記》。過去「串流對抗戲院」的聲浪早已是昨日話題，這場「串流對抗串流」的結局，大家也都知曉了，《樂動心旋律》成為首部獲得最佳影片獎的串流電影，還取得了三項提名全數拿獎的佳績，而《犬山記》入圍12項，卻僅為珍康萍（Jane Campion）贏得最佳導演獎。

Photo Credit: AP / 達志影像 《樂動心旋律》上台領取奧斯卡最佳影片

《樂動心旋律》的進擊之路

《樂動心旋律》的重大勝利，不只標示著串流電影終於贏得了影藝學會成員的心，該片同時是首部獲得最佳影片的日舞影展電影、第一部由聾啞演員主演的最佳影片得主，也是美國影史上首部以印上字幕發行的英語電影。

《樂動心旋律》首次進入大眾的眼簾要，回溯至2021年2月，這部成本僅1000萬美金的獨立製作電影，在當時未有任何美國發行公司的情況下參加了日舞影展，並一舉獲得評審團大獎、觀眾票選獎、最佳導演獎、最佳演出獎共四項獎項。

想當然爾，馬上成為各家發行公司的競標對象，最終財大氣粗的科技巨頭蘋果公司，送上了一張所有發行公司都無法匹敵的支票，隔天各家媒體的頭條紛紛寫道，Apple TV+以2500萬美金買下《樂動心旋律》的全球發行版權，打破日舞影展歷年來的成交紀錄，甚至遠遠超過前一年由Hulu與Neon共同買下《棕梠泉不思議》的1750萬美金成交紀錄。

除了端上讓人無法回絕的開價外，Apple TV+也同時看上了電影的得獎潛力，製片Philippe Rousselet在日後訪談回憶道，Apple TV+在寫下支票的同時，還提交了一份鉅細彌遺的獎季計畫，詳細提案他們將如何執行公關、行銷、放映等細節，透露Apple TV+已下定決心要動用所有資源，將《樂動心旋律》打造成他們的獎季主打片。

時間來到2021年8月，《樂動心旋律》以戲院、Apple TV+同步的方式，正式將片中的四位Rossi家庭成員介紹給世界各地的觀眾。戲院的部分，當時電影在北美僅有約100萬美金左右的票房，至於Apple TV+的部分，由於蘋果的財報，從未詳細列出各個訂閱服務的詳細訂閱數，因此無法得知究竟多少人觀賞了《樂動心旋律》；不過鑑於社群網站在當時鮮少有相關的討論聲音，可以推測電影並未獲得廣大觀眾的注意，雖說如此，但在當時已有不少主流媒體與影評，給予本片相當優異的好評。

暑假結束後的秋季，就正式揭開奧斯卡獎季的序幕，率先登場的威尼斯影展紅毯上，《沙丘》、《犬山記》、《史賓賽》等日後的獎季熱門片接連登場，搶盡媒體版面，《樂動心旋律》似乎就這麼消失在話題聲量之中，而接下來的幾個主要獎季影展，也幾乎不見《樂動心旋律》的蹤影。

然而，正當眾人一致公認預測《犬山記》能為Netflix奪下第一座奧斯卡最佳影片時，《樂動心旋律》開始在檯面下醞釀著一股穩定的支持力量，電影也開始在幾個前哨獎項中開始嶄露頭角，直到奧斯卡入圍名單公布，在獲得最佳影片、改編劇本、男配角3項提名後，正式展開了Apple TV+逆轉獎季風向的奇蹟。

Photo Credit: AP / 達志影像

先前的另一篇文章我曾提到「《樂動心旋律》是史上第一部在畫面印上字幕放映的美國電影…某種層度上，讓我聯想到《寄生上流》成為第一部非英語的最佳影片」，如今看來歷史再度重複同樣的軌跡。

兩年前，當《愛爾蘭人》、《1917》、《從前，有個好萊塢》等大片廝殺激烈的時刻，《寄生上流》在一瞬間扭轉了整個局勢，最終在奧斯卡破天荒拿下最佳影片大獎，那一瞬間便是其在美國演員工會獎奪下最佳整體演出獎的夜晚。

《樂動心旋律》同樣在今年的美國演員工會獎奪下最佳整體演出獎，Apple TV+的獎季團隊很清楚，《樂動心旋律》在藝術成就絕對無法與《犬山記》、《貝爾法斯特》等電影站在同一個高度，比起這些電影一再強調自己是「年度最佳電影」，或是專注於電影被提名的幾個主要項目，你會發現Apple TV+從未強調《樂動心旋律》的入圍獎項，電影的獎季話題完全圍繞在在片中飾演一家人、戲外感情互動也猶如一家人的這四位演員，當然也強調電影採用真實失聰演員的歷史成就。

2月27日，美國演員工會獎頒獎的前幾天，大西洋對面的烏俄戰爭正式爆發，當烏克蘭人民被迫離開家園、與家人生死離別的新聞畫面發送各地的愁雲慘澹中，看著《樂動心旋律》這對父母帶著兒子與女兒在台上歡欣鼓舞，毫無預料能奪下大獎的那一刻，絕對徹底征服了影藝學會成員們的心。

Photo Credit: AP / 達志影像 《樂動心旋律》拿下美國演員工會獎

從那一刻起，《樂動心旋律》成為人們口耳相傳的「年度必看電影」，口碑迅速竄開。對比Netflix在洛杉磯為《犬山記》買下數不清的廣告看板，開車在著名的好萊塢大道、日落大道上，幾乎每五分鐘都會有看板提醒你，《犬山記》是本年度最受好評的電影；至於Apple TV+則僅為《樂動心旋律》豎立為數不多的看板，但每一個看板皆以四位家族成員為主角，人們仰慕《犬山記》的藝術成就，但《樂動心旋律》才是真正讓人為之流淚、隨後破涕為笑的電影。

Netflix在奧斯卡頒獎前幾週，為《犬山記》舉辦數不清的公關活動，演員、幕後團隊紛紛積極的在活動上為自己的小金人拉票；另一方面，《樂動心旋律》的演員魅力持續發酵，Apple TV+為數不多的公關活動上，所有人都搶著要跟這四位演員見面，他們彼此之間互相扶持、彼此開對方玩笑的互動，任誰都看得出來四人猶如真實家庭成員一般的好感情，一再地打動所有觀眾。

而在最關鍵的投票當週，《樂動心旋律》的溫情感染力在短時間內上升到最高點，此時《犬山記》自去年9月便開始大動作散發的聲勢已經耗盡，當英國奧斯卡、美國編劇工會獎、美國製片工會獎先後將頒獎給《樂動心旋律》後，任誰都看得出來，《犬山記》已後繼無力，最終的結果也如眾人所見，《樂動心旋律》也因此寫下輝煌紀錄。

Photo Credit: AP / 達志影像 多數為聽障演員的《樂動心旋律》拿下最佳影片，典禮現場眾明星以「爵士手」表示祝賀。

《樂動心旋律》拿下奧斯卡帶來的啟示

眾所皆知，奧斯卡公關相當講究電影問世的時間點以及話題聲量，這也是為何絕大多數獎季電影，都選擇以秋季的威尼斯影展、多倫多影展等作為首映場合，讓其討論聲量一路累積至隔一年的奧斯卡獎季。

而當代這樣的獎季公關守則，還得回溯至哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）仍在影壇呼風喚雨的時期，哈維溫斯坦雖因「MeToo」事件在演藝圈已成過街老鼠，但他對於奧斯卡獎季的影響永遠無法抹滅，正是他將奧斯卡獎季打造成今日的模樣，溫斯坦影業激進的公關策略，也將奧斯卡提升至總統大選等級的競賽，而事實上，哈維溫斯坦真的曾聘請美國總統大選的操盤團隊來進行奧斯卡獎季競賽。

也因此，每年在2月舉行的日舞影展，雖然偶有《小太陽的願望》、《海邊的曼徹斯特》、《猶大與黑色彌賽亞》、《夢想之地》等片在奧斯卡獲獎，但鮮少有那種聲量大到足以問鼎最佳影片的電影，在《樂動心旋律》之前最有機會能奪下最佳影片的作品，恐怕要回溯至2014年的《年少時代》。

雖然這麼說有些事後諸葛的味道，但《樂動心旋律》不再遵守傳統秋季影展的發行策略，或許也是為何本片能在眾多獎季電影中脫穎而出的原因，Apple TV+與《樂動心旋律》這回證明了，秋季獎季發行的既有模式是有例外的可能，而在未來的獎季，我們也許能看到其他電影持續突破此固定時間點的框架與限制。

《樂動心旋律》拿下奧斯卡之後，2023年的日舞影展也勢必會迎來一陣創作熱潮，進而吸引更多發行商進場買片；仍舊渴望拿下首座奧斯卡最佳影片的Netflix，歷年來確實不是很積極參與日舞影展，明年是否會因此分配更多資源至日舞影展呢？

此外，Apple TV+在剛結束不久的2022年日舞影展，再度出手以1500萬美金買下觀眾票選獎得主《Cha Cha Real Smooth》，預計今年6月將會上線Apple TV+，此片又會在接下來的獎季帶來何種效應？都非常值得影迷與產業人士關注。

再來，根據蘋果幾天前發布的新聞稿，在《樂動心旋律》獲得奧斯卡勝利的當週，Apple TV+的訂閱數成長了將近25%，而《樂動心旋律》的收看率也比前一週激增300%，說明許多觀眾確實因該片在奧斯卡獲勝而慕名而來，Apple TV+也在這週將《樂動心旋律》於北美超過500家戲院重新上映。

其實，Apple TV+原創影集一直以來都有驚人的好口碑，幾部影集在近幾年艾美獎、金球獎等大型獎項也都獲得主要大獎，但《樂動心旋律》的激增還真是前所未見。

不過，前面提過，蘋果的財報僅列出其訂閱服務的用戶數，從未詳細列出Apple TV+、Apple Music、iCloud等服務的分別數字。但是，在去年9月工會與各大片廠重新談判的報告，就曾不小心將Apple TV+全球用戶低於2000萬的秘密攤在陽光下。

另外，我們也更無從得知，這群被《樂動心旋律》吸引而來的觀眾，是否會持續觀看Apple TV+的其他內容，還是在免費試用期過後馬上退訂？這些都是蘋果經營串流未來的隱憂以及努力方向。

最後，目前要預測明年度的獎季，各家平台會端出什麼作品參賽仍言之過早，但可以確定的是，Netflix、Amazon Prime、Disney+等平台的串流戰爭將會持續上演，競賽場也將從股價與訂閱數一路延伸至獎季競賽，因此，若是明年再度上演串流電影抱走最佳影片的景象，也別太感意外了。

Photo Credit: AP / 達志影像

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航