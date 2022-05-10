【隨點隨看串流+】Netflix串流神話已死？以《紙牌屋》起家的串流巨人，商業模式也是名副其實的紙牌屋？

緩慢從疫情陰霾復甦的好萊塢，在四月底可以說是度過了相當不平靜的一週。當週終於完成合併的華納媒體集團與Discovery，火速將上線不到一個月的CNN+關門，讓先前聲勢浩大宣傳的CNN+，僅僅營運短短幾週便壽終正寢。

接著Netflix公布的2022年第一季財報中，迎來一個所有人心底都相當清楚總有一天會發生的現實：Netflix超過十年來首次訂閱數減少。加上分析預估接下來第二季時，Netflix恐怕會再損失200萬訂閱戶，使得Netflix股價在一天內重挫將近40%，市值一夕之間蒸發超過540億美金。

即便在Netflix領軍的串流市場，過去兩年於疫情期間大幅成長，但任何細心的業界人士，甚至是一般消費者都可以看出來，Netflix憑著其極為不穩定的商業模式，能在鋼索上前進這麼久簡直是奇蹟。

Netflix不惜欠債的惡性循環

此話怎說？Netflix每隔一陣子，總要大肆宣傳投注數百億美金製作內容的新聞，背後透露的正是這家以《紙牌屋》起家的串流巨人，表面之下正是一間名副其實的紙牌屋，直到今日，Netflix雖然是坐擁最多訂閱戶的串流平台，但其財務仍有看不見底的債務，原因正是因為Netflix幾乎將所有營收都投入內容生產的砸錢矛盾。

去年的專欄文章〈【串流大平台】解密Netflix的前世今生：一則顛覆傳統、不斷逆境求生的叛逆故事〉便曾提到，收益來源極為單純的Netflix，股價完全被訂閱數牽著鼻子走，造就其對訂閱數的偏執追求，結果便是公司每年在內容上，必須投入極高資金以確保訂閱數的穩定。

另一方面，Netflix帶起的「追劇」（binge-watching）風潮，使得其原創影集必須單季全集同時上線，這項堅持使得Netflix每週都必須推出具有足夠噱頭的新節目，才能持續守住訂閱數，看出來這個逼得Netflix不惜欠債，也要將收益全部丟入汪洋的惡性循環了嗎？

面對這艘終於撞上冰山的「串流鐵達尼號」，Netflix執行長Reed Hastings在大會上列出了兩項公司的因應措施，目的就是希望能趕緊補上漏洞，以免沈入無情的串流大海之中，一是Netflix將大刀闊斧整頓共享帳號「亂象」的亡羊補牢之計，根據Netflix統計，北美約有三千萬用戶有共享帳號的現象，想當然耳，將收益的減少歸咎在共享帳號的問題上，多少能舒緩股東們跳船的緊繃神經。