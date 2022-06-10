【隨點隨看串流+】《怪奇物語：第四季》的隱喻與彩蛋，霍金斯小鎮到底潛藏了哪些謎題？

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《怪奇物語：第4季》分成上下輯播映，第1輯共有7話，作品甫上線就以破紀錄的2.86億小時，成為Netflix史上首映週末收視時數最高的英語劇集。而本系列也將進入尾聲，究竟《怪奇物語：第4季》有哪些可觀之處？
《怪奇物語：第四季》第一輯共七話，皆以近十分鐘的序幕引導人物劇情的發展，故事線於星城地下實驗室爆炸慘案9個月後，於1986年春季，接二連三源自「顛倒世界」（Upside Down）的離奇死亡案件引發小鎮居民的恐慌。
本季的劇情以三分法視角敘述，輔以大量的幽默對話與快節奏的剪輯，切換場景，帶入各個角色間的困惑與困境，卻也埋伏了或許分道揚鑣的人際關係挑戰：笨手笨腳的喬絲和莫瑞孤注一擲，橫跨冰天雪地的阿拉斯加，協尋被囚禁在俄羅斯堪察加半島監獄中的吉姆哈普逃亡；達斯汀與死黨們加入了社團「地獄火俱樂部」後，目睹霍金斯連環殺人事件；而搬至加州卻飽受同儕霸凌的伊萊雯與威爾、喬納森以及麥克，必須克服萬難，發掘秘密實驗室的真相。
《怪奇物語：第四季》首發那四肢嘎響、眼窩挖洞、扭曲變形、好似邪教待宰犧牲品的年輕學子們，融合大衛柯能堡（David Cronenberg）的人體恐怖、衛斯克萊文（Wes Carven）《半夜鬼上床》的驚悚夢魘以及《陰間大法師》的撒旦恐懼。
至今仍有無數影視作品為靈感來源的撒旦恐慌症（Satanic Panic）或簡稱為SRA（Satanic Ritual Abuse），可追朔至16至17世紀新英格蘭地區的獵巫行動：好些宗教或政商權威人士擅自濫用酷刑與監禁，進而強迫女性教徒認罪，再以火刑或以溺斃處決。
1920年代，美國政經商界之於共產主義與法西斯主義的紅色恐慌，進而延燒1950年代的麥卡錫主義的白色恐怖氛圍，更可視為撒旦儀式濫用的政治社會案例[1]。
而橫掃美國1980年代的撒旦恐慌症，先有加拿大精神病學家勞倫斯・帕茲德（Lawrence Pazder 1936-2004）與病患合著的《蜜雪兒回憶錄》，首次提及兒童虐待與撒旦儀式的宗教社會問題，被視為引起撒旦恐慌症的濫觴；爾後大抵與基督教本位主義派與邪教組織的角力、1978年震驚全球的瓊斯鎮人民聖殿教集體自殺悲劇，以及後越戰時代，為數不少的退伍軍人精神創傷症候群與高犯罪率，有著極大的關係。
〈地獄火俱樂部〉原型
《怪奇物語：第四季》第一話〈地獄火俱樂部〉（The Hellfire Club）取自活躍1749至1766年間，於英格蘭和愛爾蘭，以達什伍德爵士（Francis Dashwood 1708-81）為首的上流社會紳士俱樂部，盛行希臘羅馬神明與性器崇拜（在18世紀可算是邪教組織），內圈的層次結構以西洋棋棋盤為藍本，有黑白棋國王、王后、主教和騎士。會員資格可傳給後代，也可以通過財富獲得。
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