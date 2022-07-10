【隨點隨看串流+】《怪奇物語》第四季總評：發便當不手軟最黑暗的一季，各人物支線很難不令人爆哭

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《怪奇物語》第4季大結局終於揭曉，顛倒世界最具威脅的反派威可那的真實身份與歷史，4個故事支線在最後完成整張拼圖，各主角們更是迎來至今規模最大的史詩級浴血戰，發便當不手軟的。
最黑暗的《怪奇物語》
Netflix人氣科幻影集《怪奇物語》第四季第二輯終於在7月初上線，也讓觀眾能夠一窺本季的全貌。這季被稱作是最暗黑的一季，而第五季將會是完結篇。「《怪奇物語》第四季是最具挑戰性的一季，也是成果最豐碩的一季。」怪奇物語編劇達菲兄弟（Duffer brothers）在寫給觀眾的信件中表示。
由米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）、芬恩沃夫哈德（Finn Wolfhard）、諾亞施納普（Noah Schnapp）、薇諾娜瑞德（Winona Ryder）等演員參與的影集《怪奇物語》，從2016年上線開播以來，至今仍然始終人氣不減，今年推出全新第四季，分為上下兩半季，上半季共七集，於5月27日上線，總長度大約九小時；下半季則於7月1日推出，兩集加起來接近四小時，最後一集更長達兩個半小時，因此Netflix分成兩輯上架。
第四季在播出前，被形容最不愛發便當的主創團隊達菲兄弟，就已經放話：沒有角色是安全的。「第四季是比較黑暗的一季，這些孩子已經不是孩子了，所以每個人都有危險。一直有著一種不詳的感覺，暗示結局不會太好，但到底是好還是不好，你們必須親眼揭曉。」
本季大結局終於揭曉，顛倒世界最具威脅的反派威可那的真實身份與歷史，四個故事支線在最後完成整張拼圖，各主角們更是迎來至今規模最大的史詩級浴血戰，發便當不手軟的。
《怪奇物語》第四季的紀錄
而第四季首播當日，就造成Netflix全球各地的當機災情，大量網友同時湧入，導致平台一時乘載不了流量而掛掉，觀眾發現完全無法登入，怎麼點擊都會出現網路錯誤。
而本劇更是一上線就超越《雨傘學院》、《浴血黑幫》與《人來蜂》等熱門影集，連帶也讓《怪奇物語》前三季同時擠進Netflix的前10大排行榜，合計總共擁有超過3000萬小時的觀看時數。
根據官方數據統計，《怪奇物語》第四季在93個不同國家、上線的28天之內，已經在全球締造了11.5億小時的觀看時數，順利晉身平台的排行榜前10名，成為目前Netflix影史上最具人氣影集的第二名，觀看時數的紀錄僅次於《魷魚遊戲》的16.5億小時。
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