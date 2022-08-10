【隨點隨看串流+】Netflix大舉進攻威尼斯影展，4+1名導新作瞄準奧斯卡獎季

隨著威尼斯影展、多倫多影展、特柳賴德影展三個日期極為相近的影展，相繼公布本（2022）年度的入選片單，也正式拉開了2023年奧斯卡獎季的序幕。

長期關注獎季新聞的影迷想必都知道，威尼斯、多倫多、特柳賴德三個影展，每年為了爭奪最熱門的電影能在自家地盤首映，搶得不可開交。

三個影展密集舉辦的期間，任何一部被影評盛讚的電影，都將會是隔一年奧斯卡競賽中的熱門之一，有了這種媒體的曝光效應，各家片商當然卯足全力，希望能爭取在任何一個影展亮相的機會，其中當然包括仍苦苦追尋第一座奧斯卡最佳影片獎盃的串流巨頭Netflix。

乘著肺炎疫情順風車爆炸成長的Netflix，來到了2022年過得可不是太好，不僅面對各家串流大廠的強勁追擊，訂閱數節節敗退，導致股價跌到谷底，自家財務狀況亮起了鮮明的紅燈。

因此，以往為《羅馬》與《愛爾蘭人》等片不惜成本砸下數千萬美金，投入獎季競賽的Netflix，本屆獎季在開頭顯得有些冷清。連續幾年被坎城影展隔絕於門外後，Netflix已經很明確地將威尼斯影展，視為其獎季的主要宣傳舞台。

而繼2021年《犬山記》、《失去的女兒》、《上帝之手》三部自家原創電影入選威尼斯主競賽後，今年則是有四部原創電影入選主競賽單元，另有一部影集將於影展期間舉行首映。

Netflix今年在威尼斯的概況

《White Noise》，諾亞鮑姆巴赫（Noah Baumbach）執導

首先，是作為本屆威尼斯影展開幕片的《White Noise》，一撇先前傳出尚未完工，恐怕得錯過秋季影展轉而瞄準聖誕檔期的謠言。