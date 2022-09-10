【隨點隨看串流+】《龍族前傳》vs.《魔戒：力量之戒》超級比一比，史詩美劇跨平台決鬥誰能勝出？

我們想讓你知道的是
奇幻史詩類型影集《龍族前傳》和《魔戒：力量之戒》在同一檔期播出，且同樣都是經典小說、電影或影集IP而延伸出來的前傳故事，皆以觀眾較不熟悉的時代為背景，HBO與Amazon也都砸下重金打造，劇迷難免會將《魔戒：力量之戒》與《龍之家族》做比較，而兩部確實也有許多地方值得一併討論。
備受書迷、影迷期待，由亞馬遜投資籌備多年的《魔戒》影集版《魔戒：力量之戒》終於在Amazon Prime Video開播了。亞馬遜罕見地曝光自家影集收視成績，Prime Video表示目前在首播兩集的頭24小時之內，已於全球240個國家獲得2500萬觀看次數，創下亞馬遜平台首播的最高收視紀錄。
奇幻史詩電影《魔戒》系列從2001年《魔戒首部曲：魔戒現身》上映至今，無論是原著故事、劇情、演員、場景、美術、鏡頭、攝影、配樂、特效、光影等拍攝手法，塑造出來氣勢磅礡、華麗恢弘、波瀾壯闊、盪氣迴腸的景象與情景，每一幀都精緻柔美、夢幻似畫，21年來，始終沒有一部同類型電影能夠與它相比。
電影《魔戒》三部曲共花費2.81億美元，全球總票房高達29.1億美元，2003年第三部《魔戒三部曲：王者再臨》更獲得奧斯卡金像獎提名11項，就奪得11項全壘打的傲人成績，也追平了《賓漢》與《鐵達尼號》的紀錄，成為奧斯卡影史上獲獎最多的影片，《魔戒三部曲：王者再臨》還贏得奧斯卡最佳影片獎，也是唯一一次由奇幻電影獲得此類獎項。
《魔戒》電影的背景是在虛構的中土大陸，敘述哈比人佛羅多巴金斯與魔戒遠征隊，一起合作執行毀掉至尊魔戒的任務，最終消滅至尊魔戒的製造者黑暗魔王索倫（Sauron，電影中以火焰魔眼形象出現）的故事過程，最後大家終於在魔戒聖戰中取得勝利。
因此，史詩傳奇電影系列的影集版能否超越大銀幕自然備受關注，尤其是八季影集《冰與火之歌：權力遊戲》所推出來的前傳《龍之家族》珠玉在前，《魔戒：力量之戒》更是感受得到大眾目光的壓力與比較。
但影迷對於《魔戒：力量之戒》影集版捧不捧場其實還是未知數，目前都仍不能知道真正評價，由於擔心會被負評轟炸的Prime Video已暫停評分功能，亞馬遜更罕見地讓Prime Video平台上的評論，推遲為72小時之後才會刊登，因此未能即時得知觀眾們最直接的反應。
但開播後評價確實非常兩極，在Rotten Tomatoes、IMDb等其它影評平台，新鮮度與評分都不高，主要評論還是在批評選角的外貌、人種及膚色等。
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。