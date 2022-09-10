【隨點隨看串流+】《龍族前傳》vs.《魔戒：力量之戒》超級比一比，史詩美劇跨平台決鬥誰能勝出？

備受書迷、影迷期待，由亞馬遜投資籌備多年的《魔戒》影集版《魔戒：力量之戒》終於在Amazon Prime Video開播了。亞馬遜罕見地曝光自家影集收視成績，Prime Video表示目前在首播兩集的頭24小時之內，已於全球240個國家獲得2500萬觀看次數，創下亞馬遜平台首播的最高收視紀錄。

奇幻史詩電影《魔戒》系列從2001年《魔戒首部曲：魔戒現身》上映至今，無論是原著故事、劇情、演員、場景、美術、鏡頭、攝影、配樂、特效、光影等拍攝手法，塑造出來氣勢磅礡、華麗恢弘、波瀾壯闊、盪氣迴腸的景象與情景，每一幀都精緻柔美、夢幻似畫，21年來，始終沒有一部同類型電影能夠與它相比。

電影《魔戒》三部曲共花費2.81億美元，全球總票房高達29.1億美元，2003年第三部《魔戒三部曲：王者再臨》更獲得奧斯卡金像獎提名11項，就奪得11項全壘打的傲人成績，也追平了《賓漢》與《鐵達尼號》的紀錄，成為奧斯卡影史上獲獎最多的影片，《魔戒三部曲：王者再臨》還贏得奧斯卡最佳影片獎，也是唯一一次由奇幻電影獲得此類獎項。

《魔戒》電影的背景是在虛構的中土大陸，敘述哈比人佛羅多巴金斯與魔戒遠征隊，一起合作執行毀掉至尊魔戒的任務，最終消滅至尊魔戒的製造者黑暗魔王索倫（Sauron，電影中以火焰魔眼形象出現）的故事過程，最後大家終於在魔戒聖戰中取得勝利。

因此，史詩傳奇電影系列的影集版能否超越大銀幕自然備受關注，尤其是八季影集《冰與火之歌：權力遊戲》所推出來的前傳《龍之家族》珠玉在前，《魔戒：力量之戒》更是感受得到大眾目光的壓力與比較。

但影迷對於《魔戒：力量之戒》影集版捧不捧場其實還是未知數，目前都仍不能知道真正評價，由於擔心會被負評轟炸的Prime Video已暫停評分功能，亞馬遜更罕見地讓Prime Video平台上的評論，推遲為72小時之後才會刊登，因此未能即時得知觀眾們最直接的反應。

但開播後評價確實非常兩極，在Rotten Tomatoes、IMDb等其它影評平台，新鮮度與評分都不高，主要評論還是在批評選角的外貌、人種及膚色等。