【隨點隨看串流+】從《哈比人》到《龍族前傳》，解密東西方傳說中「龍」的形象

「人類歷史的終極恐懼與焦慮並非來自半獸人或是黑暗之王，而是源自於我們自己。」——喬治R.R.馬丁（George R.R. Martin）

為什麼古今中外，人們結合現實生物鏈與豐富想像力，創造了虛擬猛獸，隱喻暴政與災害，卻成為往後無數藝術家與文學家的靈感泉源？我們得從神話傳說中抽絲剝繭，一探人類心靈最深晦幽暗之處。

Photo Credit: AP / 達志影像 喬治R.R.馬丁

龍群之起源

在漢字文化地區，先秦古籍《山海經》記載人類始祖伏羲與女媧，皆龍蛇身人首。而1994年的興隆窪文化查海遺址考古探勘，於內蒙古敖漢，臨近遼寧省，發現了來自約西元前8000年的中國龍形紅褐色石塊堆塑，其全長近二十公尺，寬約兩公尺，為迄今考古學界發現最早的「龍」族形象。

《左傳》記載虞舜時期，龍即有飼養業者，並有「深山大澤，實生龍蛇」之說，可見自古以降，龍與蛇形象互補，皆混於沼澤，也是成語「龍蛇雜處」的由來。

而東漢時期許慎的《說文解字》，更解說了「龍，從肉、飛之形，童省聲。鱗蟲之長，能幽能明，能細能巨，能短能長，春分而登天，秋分而潛淵」，奠定了「龍」在漢字文化中的外型與特長。

延展至印歐拉丁語圈，龍形像從何而來的問題，我們必須首先回到古希臘羅馬神話。希臘英雄卡德摩斯（Cadmus）在建立底比斯城時，親自手刃了守護潔淨泉水的「Dragon of Ares」——然後英雄砍下龍牙，爾後播種孕育了武裝戰士種族：斯巴達人。

「龍」（Dragon）為中世紀法語，源自於拉丁語draco，是為古希臘字詞drakōn的借用。在希臘神話中，蛇形龍首的傳說無所不在：一聽「弓聲錚錚，箭聲嗖嗖」，Python（Dragon of Delphi）即被太陽神阿波羅神刺死[1]；還有因劇毒使希臘城邦河水污濁不堪，水族難存的九頭蛇Hydra，被大英雄海克力斯（Hercules）斬首。