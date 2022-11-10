【隨點隨看串流+】Netflix《死亡天使》：如果連環殺人犯是近在咫尺的好同事，你當如何自處？

如果連環殺人犯即是近在咫尺的好同事，你當如何自處？

「好護士」真實案件與作品出版

改編自新聞記者Charles Graeber於2013年出版的報導文學〈The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder〉，Netflix出品的《死亡天使》於2022年多倫多國際影展首映，全美於10月份下旬部分電影院上映後，Netflix緊接著串流發送。

2003年12月至2004年底，於美國紐澤西州醫療界服務16載的資深護士查理斯庫倫（Charles Cullen），被控多項謀殺罪與謀殺未遂罪：於職務之便，逕自隨機注射過量的胰島素或地高辛（digoxin）[1]，導致臥床修養的病人漸進昏迷死亡。

在認罪協議之下，他與辦案組偵探與州法官承認於職業生涯中，前後謀殺了29名病患，還有約11位印象模糊，姓名不可考。辦案組與庫倫前後服務過的9間醫療中心的紀錄資料交叉比對，其無辜喪命的實際數據，應高達400，若數據屬實，那麼1960年出生於天主教家庭的查爾斯庫倫，就屬美國謀殺犯罪史上，最多產、最有效率的連環殺人狂了。

《死亡天使》原著作者Charles Graeber擔任報導記者前，原為醫學系學生，於研究員時期，也不時替科普期刊撰稿，醫療知識深厚；而Netflix出品的《死亡天使》的總編劇Krysty Wilson-Cairns，也於2014至16年電視劇《英國恐怖故事》與2021年心理驚悚《迷離夜蘇活》擔綱共同編劇；而執導過《一場戰爭》與撰寫《謊言的烙印》劇本的丹麥籍導演托比亞斯林道赫姆（Tobias Lindholm），一出手就是闇黑的北歐犯罪小說風格電影。

《死亡天使》整體敘事集結醫學專業知識、精神心理驚悚與社會犯罪寫實，宛如挪威犯罪小說天王尤奈斯博（Jo Nesbø）與美國醫學驚悚長青羅賓科克（Robin Cook）[2]殺人不沾血的高級進化版。

開場五分鐘，醫院場景充滿低飽和度的靛綠、深藍、身黑的陰暗色調，使敘事看似安寧無聲，卻夾雜神秘與不安：枯槁的雙足顫抖、暫停、抽搐的反覆時刻，大量護理人員的急救口令，伴隨生理監視器的的長嗶聲，逆光的厚框方形窗只映照出年輕男護士的微駝剪影時，那異常的冷靜自持與急救團隊緊繃的劇烈反差，此氛圍由敘事起始至終，毫無喘息空間。

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