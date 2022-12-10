【隨點隨看串流+】Netflix《星期三》：《阿達一族》腹黑長女刷爆《怪奇物語》紀錄，滿滿彩蛋你都找到了嗎？

「世界上唯一夠資格折磨我老弟的人，只有我。」（The only person who gets to torture my brother is me.）

由鬼才名導提姆波頓（Tim Burton）領航執導的2022年《阿達一族》外傳影集《星期三》，於11月底Netflix串流平台上架，從影集演員名單前導即可嗅出一絲絲《提姆波頓之地獄新娘》經典的暗黑怪誕美學。

而飽含美國YA片青春高校喜劇、致敬美國文學驚悚小說大師愛倫坡（Allan Poe）、暗諷17世紀新英格蘭獵巫史、揉雜史蒂芬金（Stephen King）與哥德小說支線，一致獲得全球影迷影評盛讚，短短一週內便以3.4億的觀看時數刷爆《怪奇物語》紀錄，成為Netflix有史以來單週觀看次數最多的影集。

《星期三》由美國新銳女星珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）飾演阿達一族腹黑長女星期三，1991年提姆波頓版本飾演《阿達一族》「初代星期三」的克莉絲汀娜蕾茜（Christina Ricci）也以植物學教授桑溪同場飆戲。

而星期三媽媽魔帝女，則由美國資深女星凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）演繹，那妖嬈多姿、眼神迷離的維多利亞風格的貴族世家形象，與其貌不揚、混雜墨西哥口音的路易古茲曼（Luis Guzmán）飾演的星期三老爹高魔子，仍在中年危機之際彼此熱戀交纏，喜感爆棚。

而媽媽魔帝女也透露，原本在黑色星期五出生的長女卻命名為星期三，靈感汲取自鵝媽媽童謠歌詞中「生於星期三的孩子即苦楚」（Wednesday’s Child Is Full of Woe）。

英美文學中以相同首字母押頭韻的文字遊戲，由古至今，廣泛運用在詩詞歌謠、書名文章、報章雜誌標題等。《星期三》首季從一至第八話，劇名標題原文皆以Woe「苦楚」押頭韻代替Wednesday「星期三」，玩味英美文化中的俚語，劇情則高度致敬80年代至千禧世代的經典電影橋段，滿滿彩蛋讓影迷影癡們大呼過癮。

〈星期三與龐德007〉 Wednesday’s Child Is Full of Woe

第一話開場，星期三在泳池流放食人魚，藉此懲罰校園惡霸們欺凌胞弟Pugsley，但卻因此被校方退學。望女成鳳的媽媽與老爹雖萬般不捨，也只得將星期三送往母校寄宿學院Nevermore Academy。