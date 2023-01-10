【隨點隨看串流+】2023串流大戰愈演愈烈：除了《魷魚遊戲》第二季，還有哪些萬眾期待的重點影集？

文：Maple

一年之初，讓我們展望在串流大戰愈來愈激烈的2023年，HBO、Netflix、Amazon、Apple TV+又各自準備推出什麼旗艦原創劇要來互別苗頭呢？由於今年戰場真的太熱鬧了，本文就以新劇為主來做介紹，篇末再特別提及重新回歸的重點劇。

歐美新劇真人實事改編仍在熱潮上，瑞絲薇斯朋再出手萬眾矚目

1.《最後生還者》（Last of Us），HBO MAX

HBO新劇《最後生還者》還沒上檔，就已經在年末登上所有主流影視媒體的最受期待名單，要說這部劇是年度最受期待絕不為過，究竟這部劇有什麼來頭呢？

首先，本劇改編自同名當紅恐怖冒險遊戲，其次本劇放在HBO週日黃金檔；其三也是筆者最興奮的：本劇是《核爆家園》（Chernobyl）節目統籌團隊的新作。

故事設定在近未來、文明崩壞的反烏托邦世界，喬爾為了保護14歲的艾莉而踏上對抗病毒與殭屍的冒險旅程。既有充滿娛樂性的故事和英雄，又能看《核爆家園》團隊如何塑造出末日世界的壓力與危險，光想就令人興奮不已。

2. 《愛與死》（Love and Death），HBO Max