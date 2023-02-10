【隨點隨看串流+】Netflix《淡藍之眸》：對美國恐怖大師愛倫坡的高度致敬，這些彩蛋你都發現了嗎？

「狂野疾風奔馳狂躁

悲痛的我懇求著她

麗諾

她不願回答…..

無盡的夜晚籠罩著她

一瞥那淡藍之眸

誨黯之夜

怒火燃燒

僅僅遺落那雙

致命的淡藍之眸」——〈Lenore〉，愛倫坡（Edgar Allan Poe）

1802年美國西點軍校始創，責任榮譽制，國家菁英化；1830年紐約哈德遜河谷區域，冬雪紛飛，淒涼孤絕。枯枝上吊的屍體、粗暴剜割的心臟、破綻百出的口供、退役的私家偵探、憂鬱的青年詩人、美麗的富家千金、堂皇的軍醫豪宅、迷樣的紙條墨跡……緩慢、神秘、拼湊著兇嫌主謀的真實面貌。

於今（2023）年1月Netflix全球首播的《淡藍之眸》，改編自Louis Bayard於2006年榮得愛倫坡最佳小說獎提名的同名長篇小說《The Pale Blue Eye》，由《瘋狂的心》冷硬派史考特庫柏（Scott Cooper）自編自導，而克里斯汀貝爾（Christian Bale）身兼製片，主演單親、鰥夫、獨居、憂鬱卻嚴謹自持的退役偵探藍道Augustus Landor，是雙方繼2013年《逃出鎔爐》與2017年《敵對分子》後第三度回鍋合作。

Photo Credit: Netflix 《淡藍之眸》劇照

美國偵探懸疑推理小說始祖愛倫坡在短暫、抑鬱且跌宕的一生中，創作了無數詩作及短篇小說作品。《淡藍之眸》揉雜了詩人曾經於西點軍校就學的人生經歷，將此機智、哀傷、內向卻深情款款的創作天才角色，與退役偵探一同解謎辦案，成為西點軍校一案重要的敘事觀點與破案關鍵。

曾在《哈利波特》系列中飾演達力表哥與《后翼棄兵》中天才棋手的哈利梅林（Harry Melling），寬扁的高額、凌亂的捲髮、蒼白的神色與稍窄的眼距，將愛倫坡青年版那浪漫心靈的脆弱、焦慮及糾結，卻在解碼說明展現自信、聰穎且觀察入微的特質詮釋得層次分明。

哈利梅林與老練多變的克里斯汀貝爾充滿火花與較勁的互動，一老一少，亦師亦友，似子若父，類比福爾摩斯與華生的辦案時的惺惺相惜，只不過缺少幽默拌嘴，彼此隱藏著疑慮與謊言，是敘事的情感核心，也是全片最大亮點之一。

Photo Credit: Netflix 《淡藍之眸》劇照

《淡藍之眸》著作與電影版本的故事架構，是以愛倫坡推理懸疑恐怖短篇為「經」，再以詩歌或小說中的角色設定為「緯」，交織融合霸凌、強暴、謀殺、邪教、嗜血、解碼、辦案、愛情與親情的瘋狂自白。

作者Louis Bayard與編導史考特庫柏以「文本再創」，欲洗刷潦倒詩人因生前喪妻酗酒、誹謗官司與妄想纏身的人身污點再現「文學正義」，是對美國恐怖推理懸案大師的高度文學致敬，也細細推敲探討，引發愛倫坡無數創作靈感的實際經歷與際遇的高度可能性。