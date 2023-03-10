【隨點隨看串流+】Netflix韓劇《浪漫速成班》：坎城影后全度妍「高齡」主演浪漫愛情劇，如雞蛋糕般甜而不膩

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全度妍就是全劇調性的掌舵者，她的演出和存在，讓《浪漫速成班》不會成為馬卡龍，而更像是大家都喜歡且容易取得的雞蛋糕，也許外表略顯平凡，但香嫩好吃又不會太過罪惡，在我們低潮時，誰不需要吃上一口呢？
文：Maple
甫完結篇的韓劇《浪漫速成班》由坎城影后全度妍（《密陽》女主角）和《機智醫生生活》的傲嬌主任「鄭少女」鄭敬淏組成主CP，談一場應該讓所有家庭主婦都羨慕不已的戀愛。
本作幕後團隊其實是由《順風婦產科》的資深編劇楊熙勝主筆，再搭配上前兩年的熱門療癒劇《海岸村恰恰恰》的柳濟元導演執導，整體步調輕鬆愉快，雖然多少碰觸到單親媽媽、階級與教育等等議題，卻都控制在一個「順口」的節奏和調性裡。
在「後疫情」時代講求療癒的現代，確實是一個能夠讓人「涮嘴入口」，劇情既不會太重，也不致於太甜，可以說是各種性別、年齡都能在裡頭找到可看點的「四象限」劇（不管男女老少在哪個象限的觀眾都能得到滿足），一路掀起高討論聲量直到完結，著實有其厲害之處。
坎城影后以「高齡」之姿主演浪漫愛情劇，究竟成敗如何？
《浪漫速成班》從剛上檔時主CP全度妍和鄭敬淏就一直被討論「年齡差」這件事，雖然劇中的男女主角南行善和崔直說設定上年齡差距並不是太大，一人是學生南海伊的阿姨、一人是南海伊的補習班老師，但實際年齡已經50歲的全度妍，在劇中又要演出為生活與開店不斷奔波的辛苦「媽媽」角色，從人到造型都較為顯老，搭上花美男鄭敬淏一直被質疑「沒有CP感」，這個選角相當耐人尋味，但卻也正是《浪漫速成班》大膽劃開「次元壁」的地方。
浪漫韓劇的粉紅泡泡觀眾向來熟悉，但過於夢幻的情節卻可能讓本來並非偶像劇核心的觀眾作壁上觀。如果說把《社內相親》這種灑糖到極致、可以完全脫離現實的「甜度」比喻成馬卡龍，那熱愛甜點的人自然愛極，對許多不常或不嗜吃甜食的人來說卻可能覺得實在太甜了，沒有興趣吃或沒有辦法一直吃。
但像《浪漫速成班》這樣相對接近現實的人物設定：女主角平常過著跟一般「婆媽」類似的生活，在工作和育兒之間兩頭燒，為了要讓女兒上好的補習班，而意外邂逅了補習班老師。
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