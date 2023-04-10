【隨點隨看串流+】Netflix《模仿犯》：打入23國排行榜超越《華燈初上》，台劇如何從華語走向泛亞？

文：Maple

瀚草影視繼2020年的《誰是被害者》在Netflix成功攻頂並建立好口碑之後，事隔三年再次在Netflix推出犯罪懸疑類型劇《模仿犯》，而且還是改編自日本推理大師宮部美幸的同名原著小說，並在製作完成後獲得宮部美幸本人的高度認可。

更令所有人（包括製作團隊本身）驚訝的是，過去Netflix原創華語劇主力市場仍以台灣、香港、新加坡、馬來西亞等有華語人口的亞洲國家為主，去年《華燈初上》能夠拓展到進入越南Top 10已被認為是極其優異的成績。

但是，《模仿犯》上線後不但在72小時之內就登上全球11個國家的Top 10、一週內打進全球超過20個國家的Top 10，而且受觀迎的國家並不只於如日本、泰國等亞洲國家，還包括了中東、歐洲和美洲的國家。

目前最新消息還打入了在中南美洲的重要市場墨西哥、巴西等大國，這已經超越了過去大家對於台劇市場的想像。本篇文章將以Netflix公開的數據與相關資料，來爬梳《模仿犯》的奇幻旅程，也於對此次成功作可能的解讀。

Photo Credit: Netflix提供

立足亞洲、放眼歐美，台劇的「接軌國際」不再只是口號

首先要說明，Netflix獨家全球原創劇上架後，每日都會公布官方流量數據，Flixpatrol網站並會根據Neflix所提供之流量數據隨時每日更新全球190個國家的Top 10排行榜，這些客觀數據的觀測讓劇在串流世界的「收視率」變得更加透明，也成為觀察產業趨勢非常重要的工具。

此時《模仿犯》上線後，瀚草影視官方臉書帳號便根據即時排行不斷更新《模仿犯》全球上榜國家的快訊，讓大家可以清楚看到影集在3月31日正式上線後，一路從台灣往外擴散的路徑和速度：