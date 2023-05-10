【隨點隨看串流+】Netflix《人選之人》：幕僚困境不夠透徹、選戰節奏也欠佳，只有「造浪」缺少「人選」

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實在無法理解，《人選之人》的文宣部，就只是一個為了總統大選才成立的文宣單位，更偏向競選總部的文宣編制，這樣與真實的政黨文宣部的情況相比，是否又有些定位不明？或許因為編劇的政治經歷並不夠久或涉入不夠深，因此對於幕僚個人的困境描述得不夠透徹，也沒有把選戰的節奏步伐詮釋好，導致選舉操作部份有些無力。不但沒有演出公正黨主動製造議題的橋段，也沒有在政黨議題攻防中做出什麼成效。
「以大局為重這種話我聽多了……有些事發生了，就不能當作沒看見」，台灣人熱愛美食與政治，幾乎每年都在搞選舉，從里長、民代到總統，大大小小的官都可以選，每個人也都可以對選舉發表些意見。因此當Netflix推出台灣第一部談論跟選舉有關的影集《人選之人－造浪者》出來時，立刻引起眾多關注。
只是當《人選之人－造浪者》播完後，卻引發許多討論聲量，這不能算是政治劇、是主打幕僚職人劇，卻沒有多少選戰篇幅、劇本格局沒有跟上時代背景……等，沒錯，《人選之人－造浪者》就是部在刻劃從事選舉工作的政治幕僚職人劇，一群基層文宣幕僚們，在選戰背後成為造浪者的職場故事而已，而且還巧妙避開了太敏感的真正的政治議題。
《人選之人－造浪者》由製作過多部超夯話題職人劇《我們與惡的距離》、《做工的人》的製作人林昱伶、江承恩、金鐘獎導演林君陽，與劇作家簡莉穎及曾擔任選戰文宣幕僚的厭世姬共同攜手合作，花了兩年時間田野調查才完成的一部選舉造浪影集。
故事描述文宣幕僚們面臨的激烈選戰，歷經了議題宣傳、掃街拜票、封街造勢、抗議活動等充滿台灣政治活動的激情與活力，與政治幕僚團隊的創意與辛勞。
除了堅強的主創團隊，主要參與的演出每個都是超級實力派，影后、影帝級別的演員，謝盈萱、黃健瑋、王淨、戴立忍、陳妍霏、卜學亮、賴佩霞、潘慧如等人，精彩詮釋在激烈火熱的總統大選下，這群基層文宣幕僚們如火如荼地為選戰奔忙，每日面臨各種的艱難抉擇、歷經各種選情的驚濤駭浪，還有隨時會爆發的危機處理考驗等過程。
政治戲是歐美劇的一大類型，《紙牌屋》、《頭號外交官》、《王冠》、《BORGEN權力的堡壘》等都是極受好評的經典政治劇。
連日韓都有《CHANGE》、《民王》、《市政廳》、《輔佐官—改變世界的人們》、《60天—指定倖存者》、《造后者》及電影《王者製造》等政治劇。但單純談論選舉幕僚而未碰觸到政權官邸內部勾心鬥角、政治角力、爾虞我詐等核心的政治電影戲劇似乎並不多。
專題下則文章：
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