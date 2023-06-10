【隨點隨看串流+】《繼承之戰》最終季解析：殺人不見血的黑色喜劇，批判美國貪婪的重商主義

我們想讓你知道的是
《繼承之戰》不但暗諷史達林個人崇拜主義，飽含莎翁李爾王悲劇元素，真正悲哀的，在於主角們，甚至是我們，幾乎被資本主義「收編」吞噬，被動剝奪了技術與自主性，如果不依賴商品與貨幣的力量，甚至連活下去的能力都是負值。因為太過於習慣商品經濟下的舒適生活，我們無法想像其他可能的世界樣貌。
以名媛大亨或是真實案件為創作靈感的「影射小說」（roman à clef），自17世紀以降直至後現代，大受讀者歡迎。從二戰末期喬治歐威爾（George Orwell）的《動物農莊》影射蘇聯書記史達林（Stalin）的暴行、2003年蘿倫薇絲柏格（Lauren Weisberger）《穿著Prada的惡魔》揶揄時尚圈黑暗面。
甚至是2018年HBO編劇傑西阿姆斯壯（Jesse Armstrong）揉雜美國媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch，1931-）及其福斯新聞集團為原型的原創影集《繼承之戰》，那我行我素、傲驕跋扈的超級富豪總裁，與農莊領導者或是VOGUE總編輯的情感真空，並無二致。
《繼承之戰》自年2018年首播至2023年最終章，是我們崇奉傳媒至上的時代影射。自2020年第72屆黃金時段艾美獎（Annual Primetime Emmy Awards）囊括最佳劇情類影集獎、劇情類影集男主角、劇情類編劇與劇情類執導後，於2022年超越Netflix年度話題影集《魷魚遊戲》，連莊最佳戲劇、喜劇影集大獎，並於第79屆金球獎橫掃電視劇情類最佳影集、最佳男主角以及最佳女配角三項大獎。
探究《繼承之戰》廣受重商主義下，歐美觀眾與影評的青睞與共鳴，實則因自千禧世代起，企業巨賈劫持腐化了政治經濟，而美國電視新聞、政治和娛樂產業的融合互利，加速了社群之於流量度與點擊率的一意孤行，甚至導致民主制度的虛弱崩壞。
加諸於《繼承之戰》極具莎翁悲劇風格的家族成員群像——宛如傀儡操縱者李爾王的富豪董事長，和他那養尊處優、玩世不恭的親生骨肉們，以及類比外戚干政的女婿，和弄人小丑的孫侄共同經營傳媒娛樂——是當今人人耳熟能詳，甚至強烈批評的上流社會名人。
編導運用尖銳諷刺的機智對話、低調奢華的髮妝衣飾、光鮮亮麗的辦公場景、香檳滿溢的狂歡派對、心機處處的告別儀式，甚至是南法風情的陽光海岸，點綴其各角色不為人知的黯自神傷。《繼承之戰》是殺人不見血的黑色幽默喜劇，咄咄逼人的劇情節奏模糊我們現實生活與虛構帝國的楚河漢界。
從〈生日慶典〉至〈結婚典禮〉
英國老牌莎劇演員布萊恩考克斯（Brian Cox）飾演娛樂傳媒帝國Waystar Roy.co那老奸巨猾、專制獨裁的父權至上的董事長兼大股東洛根羅伊（Logan Roy），不啻是為後現代版本的「理性瘋癲」李爾王。
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