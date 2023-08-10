奧斯卡獎季在威尼斯、多倫多等地響起號角，Netflix準備了哪些重量級作品迎戰？

今（2023）年第80屆威尼斯影展，於7月25日公布入圍名單，本屆威尼斯影展為期8月30日至9月9日，為秋季獎季正式揭開序幕。

熟悉奧斯卡獎季新聞的讀者都知道，威尼斯、多倫多、特瑞德柳、紐約四個秋季影展都在極為相近的時間點舉辦，凡是在此廣受好評的電影，都將成為年底奧斯卡獎季的熱門電影，絕對是影迷們一年之中訊息量最龐大的緊鑼密鼓時刻。

考慮到仍在進行的編劇、演員工會罷工，原先預定的威尼斯開幕片《挑戰者》就在入圍名單公布前夕，臨時宣布取消首映，不少人擔心是否會造成好萊塢電影集體缺席，導致競賽片星光黯淡，不過如今的入圍名單開出來，多數重量級電影，仍選擇以威尼斯作為問世舞台，讓人鬆一口氣。

多數人也都知道，Netflix長久以來為旗下獎季電影，砸下驚人的公關重本，就是期望能抱回一座奧斯卡最佳影片獎盃，過去幾年聲勢浩大的包括《羅馬》、《愛爾蘭人》、《犬山記》、《西線無戰事》等片，最終都鎩羽而歸。

暑期的坎城影展至今仍抗拒給予Netflix曝光舞台，因此Netflix更加重心放在秋季影展上，今年威尼斯影展的入圍名單中，Netflix共有三部主競賽電影將角逐最高榮譽金獅獎，以及兩部競賽外單元的首映作品。

本篇將焦點聚焦在這五部即將前往威尼斯參賽的電影，並且帶到其他影展的Netflix狀況，為讀者提前預習Netflix的獎季參賽作品。

威尼斯影展

《El Conde》，導演帕布羅拉瑞恩（Pablo Larraín）——主競賽

《贖罪俱樂部》、《第一夫人的秘密》智利名導帕布羅拉瑞恩，繼黛妃傳記電影《史賓賽》後重返威尼斯影展，這也是帕布羅拉瑞恩進軍好萊塢拍攝幾部電影與影集後，重返智利的本地製作電影。