真人版與漫畫比較，Netflix《航海王》「草帽海賊團」五位初代成員有哪些特色？

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Netflix《航海王》播出後飾演「索隆」的新田真劍佑爆紅，而飾演「魯夫」、「娜美」、「騙人布」、「香吉士」的演員也都各有討論。其中，不少人嫌棄「娜美」艾蜜莉路德的身材，認為不符原著的天使臉孔、魔鬼身材，除了這些，「草帽海賊團」的成員還引發了什麼討論呢？
「夥伴們，讓我們一起航向偉大的航道吧」！日本超人氣漫畫《航海王》（ONE PIECE）真人版影集於2023年8月31日在Nerflix上線，不僅打破了漫畫翻拍真人版的魔咒，在84國位居收視排行榜第一，截至今（10）日，知名電影網站IMDb還開出了8.5分。
《航海王》是日本有史以來最暢銷的漫畫，單行本漫畫在全球累積銷售超過五億本、30多個國家有翻譯版本，發行動畫版製播了1000集，並改編成電視動畫、電影、小說、OVA（原創動畫錄影帶）及電子遊戲等周邊作品，作者尾田榮一郎還是日本身價最高的漫畫家。
《航海王》從1997年在雜誌《週刊少年Jump》開始連載，被評為日本史上最經典的少年漫畫。內容以虛構的大海賊時代為故事舞台背景，描述海賊蒙其・D・魯夫為了尋找傳說中的「ONE PIECE」（一個大秘寶），以及成為海賊王的夢想而出海的海洋冒險故事。
26年來，《航海王》陪伴了許多人度過青春時代，累積了無數書迷、動畫迷，衍生的周邊相關產品、聯名合作系列更是不勝枚舉。2017年《航海王》宣佈將開發製作美國真人電視劇，自2022年1月底開始進行主體拍攝，並於2022年8月拍攝完成，這個消息也讓不少粉絲對真人化作品是既期待又有些擔心，畢竟以往動漫真人化之後的失敗機率實在非常高。
這部美日合製的冒險奇幻影集《航海王》，單集斥資1800萬美元拍攝，是Nerflix平台史上成本最高的影集，由尾田榮一郎擔任執行製作人，親自參與監督、選角，搭配熱愛這部漫畫的工作團隊一起完成，精挑細選出由伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）、新田真劍佑、艾蜜莉路德（Emily Rudd）、雅各羅美洛吉勃遜（Jacob Romero Gibson）及塔茲史蓋勒（Taz Skylar）擔任主演。
《航海王》真人版影集整體劇情編排流暢，角色塑造過程非常用心，彼此的關係建立，美式對白與調侃笑點等都呈現的很好，沒有漫畫中的誇張感與力道，八集剛剛好的長度毫無冷場，劇組很認真，誠意滿分，完成度非常高，完美復刻了動漫中的畫面，展現出美日劇融合的優點，及精心製作的動漫成功改編為影視作品的範例。
真人版影集將原作連載26年建立出來的世界觀、深刻塑造的人物精華、充滿奇幻的角色能力與獨特的身材比例，都成功濃縮在八小時的影集中呈現。原作漫畫迷能在許多地方找到彩蛋與細節，也能對照SBS（單行本問題募集中）詢問專欄的內容，都是原作粉絲一定會知道的梗，還有很多原作的著名場面及經典台詞，真實表現出主創團隊的精湛技術與超強製作能力。
專題下則文章：
奧斯卡獎季在威尼斯、多倫多等地響起號角，Netflix準備了哪些重量級作品迎戰？
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