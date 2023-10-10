Netflix《亨利休格的神奇故事》與三個極短篇：魏斯安德森的千層蛋糕，述說人類原始的妙趣與孤獨

「一位紈褲子弟下定決心將一門特異功能修練至爐火純青，好方便詐賭成精」

面無表情的快嘴台詞、細膩精緻的機內剪輯、完美平衡的柔和色塊以及嚴謹對稱的視覺構圖，在台灣影迷界享有「魏置中」綽號的美國怪才編導魏斯安德森（Wes Anderson），繼2021年以《法蘭西特快週報》致敬美國經典報導讀物《紐約客》，2023年運用《小行星城》紀實百老匯舞台劇的幕前幕後，於今（2023）年第80屆威尼斯影展，再加碼《亨利休格的神奇故事》。

《亨利休格的神奇故事》緬懷英國兒童文學大師羅爾德達爾（Roald Dahl，1916-90），那妙趣橫生卻飽含孤獨悲傷的短篇故事，使觀者們見證魏導翻轉電影本身，作為藝術與視覺探索的中心，連結攝影、劇場、畫作與文學，使「第八藝術」——電影——吸收並放射多樣藝術媒介的特性，卻也同時融合與蛻變。

2023年威尼斯影展全球首映的《亨利休格的神奇故事》，改編自達爾於1977年創作的短篇小說集，集結魏導老班底雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、「偽滿大人」班金斯利（Ben Kingsley）、《貧民百萬富翁》戴夫帕托（Dev Patel）以及首次合作的「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）。

8月31號晚間於威尼斯麗都島Sala Perla影廳觀眾席間，在場的業界影評們，不時對於生硬卻逗趣的對話會心一笑，之於向來表情嚴肅、面不改色的「奇異博士」變裝癖則拍手叫好，僅僅不到40分鐘的輕鬆小品，不啻為觀影馬拉松後一道解酒甜密的千層蛋糕。

Photo Credit: GettyImages 魏斯安德森

以雷夫范恩斯扮演年長自持的兒童文學著書作者羅爾德達爾，就好如電影結構「套層密藏」（mise en abîme）的雪皚皚糖霜，娓娓開啟原本無所事事的富豪主人翁亨利休格，偶然發現豪宅圖書館的小開本筆記，淺嚐到特異功能的練功法：這一微苦帶甜的黑巧克力薄層，直切至筆記作者——年輕的印度住院醫師，包紮馬戲團魔術大師的短暫相遇，那驚奇的透視異能源自於印度雨林中的特異隱士Yogi——宛如煉乳餅皮融化甜膩綿密的焦糖層，在亨利休格以此特異功能大量獲取不義之財，爾後建立無數設備先進的孤兒育幼院後，魏導千層敘事的小點蛋糕，就如爆漿的濃郁鮮奶油瀑布，甜滋滋地溫暖每一位在場觀眾的小小揪心。

延續《小行星城》「劇中劇中劇」的說書人敘事手法，《亨利休格的神奇故事》畫面與攝影呈現猶如舞台劇場：在場景轉換中，背景道具或朝上換幕，或左右橫移，富豪、醫師、警官、魔術師、隱術士，不間斷行走奔跑於豪宅大廳、小圖書館、醫院長廊與印度雨林之間；長鏡頭鎖定在眾演員的正面與側身，以角色連珠炮似的獨白來描述事件，偶爾45度角轉頭與銀幕觀眾直接對話，是一段段的説書人，也是一場場的獨角戲。

而這一齣齣獨角戲呈現的孤獨，都是魏氏風格中，以細緻復古的世界構建，溫暖飽和的豐富色彩以及精巧玩意兒的迷人佈景，包裝人類困境與不可避免的悲劇，反襯主角們內心世界的孤寂荒原。