【2023年度五大影集】《最後生還者》《繼承之戰》領銜，還有哪些佳作值得一看？

今（2023）年倏忽近年終，競爭激烈串流平台讓觀眾彈指之間便可目不轉睛，飽覽集結魔幻、寫實、恐怖、推理、動作、驚悚、科幻、歷史、宮廷、時尚的神級之作。

快嘴精彩的話中話、硬底子老戲精的同台飆戲、七情六慾的人性幽微、時尚奢華的髮妝衣飾甚至蒼涼壯闊的拍攝場景，無不讓我們影迷時時叫好，只愁追不盡、看不完。

年終歲末，各大影音平台都推出年度最佳串流影劇榜單，《關鍵評論網》也嚴選包含多元社會議題的年度清單，一起來看看。

1.《最後生還者》，HBO MAX播映

HBO MAX 今年一月首發末日災難影集《最後生還者》，電玩遊戲開發商「頑皮狗」創意總監Neil Druckmann聯手迷你影集《核爆家園》的編劇製作人Craig Mazin，延續爆紅電玩版本的軌跡，講述西元2013年，急遽氣候變遷導致分布在溫和濕潤雨林區的蟲草真菌發生突變，隨風紛飛的孢子寄生人體，將受害宿主控制為毫無記憶與情感的食肉殭屍。

《最後生還者》劇中角色們以父女、兄弟、情侶、至交、拍檔的二元一體組合，對照、類比、反射彼此間互依互存的複雜人際關係，在宛如競技電玩中槍決揮刀、濺血爆漿的大快人心同時，編導也強制要求觀眾吸收大量的人間苦難。

編導運用一話為一美西拓荒停留點，諷喻美國政治社會史上三K黨迫害非裔居民的民粹主義、倖存者群居自立的共產思想、以及以欺瞞為手段的飢渴邪教教派。

劇情線時而壯闊時而悲慘，時而殘酷時而溫暖，岌遼蒼涼的冰天雪地隱喻資源的短缺與環境的險惡，襯托主角們心中的孤寂與焦灼。全體人類不斷被迫在保護自己和親人之間做出艱難無奈的抉擇，並為飽受瘟疫蹂躪的崩壞社會做出渴求生存的犧牲。