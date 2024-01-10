2024上半年值得期待的六部台劇：性愛、殺人、商場鬥爭通通來，台劇能否持續開高？

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2024年剛開始，本文整理了上半年確定上線、備受矚目的台劇，而演員們如柯震東、劉冠廷、隋棠、王淨、傅孟柏、邵雨薇等人也都有作品與觀眾見面，在2024年到來的同時，一起先來預習上半年有那些值得劇迷們期待，或是即將爆紅的優質台劇。
近年各家串流平台百花爭鳴，也讓台劇的製作水平、劇情發展、題材走向越來越精緻多元，帶給觀眾們新穎的觀劇體驗。2023年產生了《模仿犯》、《此時此刻》、《不良執念清除師》、《有生之年》、《人選之人－造浪者》、《八尺門的辯護人》、《阿叔》等精彩台劇。
而2024年剛開始，本文整理了上半年確定上線、備受矚目的台劇，而那些其餘未有公開資訊確定於上半年亮相的作品，包含《乩身》、《化外之醫》、《誰是被害者2》、《不夠善良的我們》等作，就不列入其中。
在迎接2024年到來的同時，一起先來預習上半年有那些值得劇迷們期待，或是即將爆紅的優質台劇吧！
1.《非殺人小說》，1月17日首播
犯罪推理劇《非殺人小說》改編自作家李桐豪的同名作品，由金馬入圍導演柯貞年執導，故事以一樁公寓大樓的離奇命案展開，情節錯綜複雜，層層揭開一連串意外的發展。劉冠廷與隋棠劇中上演一段激情的情慾戲，隋棠透露：「對這場情慾戲是慾很強但並不色情，這份情慾參雜很多深層情感。」
劇中劉冠廷與性感鄰居隋棠一夜激情後，竟發現對方斷氣身亡，他不能讓女友王淨發現，便試圖靠自己找出隱匿公寓的真兇，沒想到過程中卻挖出一個個不能說的驚人秘密，看見各種人類陰暗面，也讓社區住戶們陷入互相猜忌、人心惶惶的緊張氛圍。
導演柯貞年擅長懸疑、推理與抑鬱類型作品，電影《無聲》、影集《天黑請閉眼》都讓人印象深刻，《非殺人小說》是繼《天黑請閉眼》都後再度挑戰執導影集，這次將挖掘出人類的陰暗面。柯貞年表示：「《非殺人小說》雖然是一部懸疑劇，但卻是一個非殺人的故事，在凶手解謎背後，還有一層又一層摸不透的真相 。」
這也是劉冠廷繼《無聲》之後再度與柯貞年合作，挑戰犯罪、推理、懸疑與情慾等高難度演出。劉冠廷這樣描述：「再次跟柯導一起挖掘人性最深層的黑暗面，探索的過程充滿刺激與驚喜，應該是我最突破的演出。不論在體力或心理層面，都有著更高難度的挑戰與突破，與其說是抽絲剝繭找兇手，更深層的是探究秘密。」
2.《愛愛內含光》，2月2日首播
專題下則文章：
【2023年度五大影集】《最後生還者》《繼承之戰》領銜，還有哪些佳作值得一看？
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