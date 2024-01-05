《財產申報法》讓政治人物身家公開透明，但申報不實又會怎麼樣呢？

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誰需要做財產申報？須申報項目有哪些？本屆正副總統候選人的財產狀況又是什麼？《財產申報法》看似能讓公務員的財產公開透明，但你可知道中選會並不會對提供的進行任何查核——換句話說，是真是假選民不會知道，只有候選人自己知道。
台灣實施公職人員財產申報制度已近30年，經歷過數次修法，盼能讓公職人員、民意代表和候選人的財產越來越透明公開，每年監察院的申報財產出爐後，比較政治人物的存款、負債和不動產等，也成為樂趣之一。
作爲陽光四法中歷史最久的《財產申報法》，對政治人物有哪些限制規範？人民又能如何透過財產申報公開監督政治人物廉能、避免金權政治？目前的法制下，還有哪些無法監督的地方？
3個QA讓你看懂「財產申報」的細節
Q1. 什麼是財產申報？
財產申報為政府陽光法案的一環，是藉由強制申報義務人依法申報、受理機關審核、公眾查閱等機制，達成端正政風、確立公職人員清廉作為之目的，透過民眾查閱公職人員財產申報資料，便能了解公職人員之操守、清廉及誠實度，進而增加對政府施政的信賴。
Q2. 哪些人需要財產申報？
根據《公職人員財產申報法》第2條，以下公職人員需要申報財產：
- 總統、副總統。
- 行政、立法、司法、考試、監察各院院長、副院長。
- 政務人員。
- 有給職之總統府資政、國策顧問及戰略顧問。
- 各級政府機關之首長、副首長及職務列簡任第十職等以上之幕僚長、主管；公營事業總、分支機構之首長、副首長及相當簡任第十職等以上之主管；代表政府或公股出任私法人之董事及監察人。
- 各級公立學校之校長、副校長；其設有附屬機構者，該機構之首長、副首長。
- 軍事單位上校編階以上之各級主官、副主官及主管。
- 依《公職人員選舉罷免法》選舉產生之鄉（鎮、市）級以上政府機關首長。
- 各級民意機關民意代表。
- 法官、檢察官、行政執行官、軍法官。
- 政風及軍事監察主管人員。
- 司法警察、稅務、關務、地政、會計、審計、建築管理、工商登記、都市計畫、金融監督暨管理、公產管理、金融授信、商品檢驗、商標、專利、公路監理、環保稽查、採購業務等之主管人員；其範圍由法務部會商各該中央主管機關定之；其屬國防及軍事單位之人員，由國防部定之。
- 其他職務性質特殊，經主管府、院核定有申報財產必要之人員。
而在2007年3月修法後，總統、副總統、直轄市長、縣（市）長、立委的財產申報資料全都上網公開，2019年再修法納入候選人，2020年大選全國400多名總統和立委候選人即首度申報財產資料並上網公開。
在最新的2022年修法裡，財產申報也納入了民間團體倡議多時的直轄市議員、縣市議員資料，全都會上網公開。
Q3. 財產申報的項目包含哪些？
申報人本人、配偶、未成年子女名下之下列國內外財產，包括土地、建物、汽車、船舶、航空器、現金、存款、有價證券、債權、債務、事業投資、珠寶、古董、保險。
由於目前虛擬貨幣盛行，民間團體也多次倡議應該將虛擬貨幣納入申報範圍，監察院已在今年2月發函給主管機關法務部，建議虛擬貨幣也必須列入申報，法務部則在6月列入虛擬貨幣。
舉例來說，去年上任的數位發展部政務次長李懷仁在財產申報時，就在備註欄說明「為理解虛擬資產交易方式」持有以太幣、泰達幣、狗狗幣等多種虛擬貨幣，成為首位揭露自己名下持有虛擬貨幣的政務官。
超級比一比：2024總統、副總統候選人申報財產有什麼端倪？
本次總統大選的3組候選人中，柯文哲和陳佩琪夫妻兩人存款共2464萬元，侯友宜和太太任美鈴存款共3958萬元，與去年新北市長任內申報時相比，增加2818萬左右。相較之下，賴清德和吳玫如夫妻存款最少，約215萬元。
但賴清德夫妻共有13筆儲蓄型保單、保險，全數登記在吳玫如名下。其中，10張為儲蓄型保險，已繳保費折合新台幣總金額為2709萬1681元，且另3張美元的躉繳型保單是1次繳清，保費折合新台幣分別為894萬6102元、645萬4352元及304萬6060元。另名下持有1輛Toyota Camry汽車。
賴清德夫妻還有1筆1386萬的房屋貸款，是三人之中唯一有負債的人。
在股票與證券部分，侯友宜夫妻持有債券403萬餘元，登記在任美齡名下，兩人還有3張保險，但沒有股票及債務。
在土地、建物方面，賴清德申報台南市安平區的各1筆土地和建物，土地面積為189.23平方公尺，取得價額為2442萬元、建物面積為458.96平方公尺，取得價額為838萬元，所有權人皆為賴清德。
柯文哲和有1筆位於新竹市隆恩段的耕地；陳佩琪名下則有2011年取得台北市大安區金華段的土地和3筆建物，其中2筆是共同使用，以及2016年繼承2筆澎湖縣馬公市馬公段土地。夫妻兩人共有9筆土地，3筆建物財產，建物總面積為1175平方公尺，是三人當中擁有建物面積最多的。
侯友宜除了現金存款最多，也堪稱3人之中的「地產王」，名下有5筆土地和建物，分別位於台北市中正區、嘉義縣六腳鄉、朴子市；建物3筆位於台北市中正區、新北市新莊區與嘉義縣朴子市；另有6筆位於台北市士林區和新北市新莊區的土地信託，土地總面積為4798平方公尺。
副總統的部分，國民黨副總統參選人趙少康和妻子梁蕾申報存款逾7900萬元，股票總價約3300萬元，房貸4700萬元，另有3筆土地及12筆建物。是3人當中存款最多的，但同時因為房貸，也是負債最多的。
民進黨副總統參選人蕭美琴有1筆土地及7筆建物、1輛Toyota及1輛國瑞汽車、存款1547萬元、基金受益憑證總價額273萬4944元、5張保單，另有房貸169萬2635元。
民眾黨副總統參選人吳欣盈有1筆在新北市土地及1筆英國房產、1輛Mini Cooper汽車、存款250萬1687元、有價證券總價額3671萬3090元、價值800萬元的藍寶石珠寶、2張保單，另有債務992萬3292元。
不過，吳欣盈的比利時籍丈夫的財產未申報，也引發外界質疑。目前辦公室回應表示，已找律師團隊與中選會對接，處理後續外國籍配偶財產申報。
少查核、罰款低，為什麼「申報不實」狀況層出不窮？
每隔一段時間，就會有政治人物被質疑「財產申報不實」，違反財產申報規定的情形，包含無正當理由未申報、故意申報不實、故意隱匿財產而申報不實，以及財產不正常增加而無法合理說明等四種情形。
目前全台約有8000位公職人員每年要向監察院申報財產，但近年來，發生多起高層政要的貪污醜聞，已經傷害人民對政府的信賴；在一連串的貪污犯罪中，財產申報制度顯然沒有發揮其功能。
我們該如何降低申報不實的狀況？主管機關和人民有辦法察覺嗎？
其實，候選人的財產申報，中選會並不會進行任何查核——換句話說，是真是假選民不會知道，只有候選人自己知道。
其他公職人員的財產申報查核則分為2種，根據《公職人員財產申報法》第11條規定，各受理財產申報機關或機構，應就有無申報不實或財產異常增減情事，進行個案及一定比例之查核，另種則是收到檢舉後針對特定人的「個案查核」。
然而，每年查核的比例約只有5%，也就是說大約只有400人的財產資料會被抽查。也就是說沒被抽查沒被檢舉的公務人員，即使進行了申報，外人幾乎無從得知資料的正確性。
根據公督盟紀錄，以2020年度為例，法定期間受理的申報數逾1萬多件，而當年查核案件總數為442件，其中為立法委員的僅有38件、直轄市議員31件、縣市議員23件，對照總席次而言，立法委員有將近67％、直轄市議員92％、縣市議員86％的財產申報未進行實質查核。
時代力量立委邱顯智就曾公開批評，公職人員公開申報的財產資料，查證比例低，加上處罰輕，查到不實申報，罰款為20到400萬，也沒有刑責，幾乎沒有作用。
他舉例，民進黨新竹市議員李妍慧被查到財產比前一年多了一倍，且未明理由，罰300萬；行政院前秘書長林益世漏報爐渣業者、地勇公司給的6300萬等款項，罰400萬；立法院前秘書長林錫山漏報3302萬，罰340萬。
此外，立委蘇震清日前也曾遭監察院認定故意隱匿財產為不實申報，金額多達1億2476萬多元，遭裁罰400萬元。蘇震清不服興訟，但台北高等行政法院日前認定裁罰並無違誤，判他敗訴。
對此公督盟認為，實務現行做法僅比對申報時是否符合帳戶內金額，忽略申報前後的金流變動，無從得知是否有貪瀆，漏報、少報也時常發生，「這是法制上的漏洞，使財產申報流於形式，不論是法規上或執行上都需要改進。」
公督盟也建議，立法院應修法將掌握預算的民意代表如立法委員、地方議會正副議長之財產申報，由現行的抽查，改為全面的逐筆查核。
公督盟執行長張宏林執行長認為，權力越大，對公開透明的要求當然要越高，現行的抽查只是表面上的查核。公開只是最基本的要求，墊高他的犯罪風險。雖然可能道高一尺魔高一丈，但持續讓政治人物的財產能更精確地被掌握、公開，依然是民主國家開放政府的重大任務。
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核稿編輯：丁肇九
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