火力發電如何減排？看台中電廠如何運用AQCS精準達到效率與減排並進

台中電廠是全台最大的火力發電廠，若以「物質不滅」定律來看，其產生的空氣污染物自然也不容小覷，後續如何處理、降低排放量，即成為最重要課題。本篇以「空氣品質控制系統」來說明，台中電廠為空氣污染物所做的處理與努力。

在上一篇，我們講到台中電廠如何運用「減煤減排四階段」、推動燃氣新機組，從前頭降低減少因「能量轉換」而可能產生的空氣污染物質，但使用化石燃料的火力發電設備在運轉燃燒時，無可避免地仍會產生空氣污染物。

火力發電廠的空氣污染物有哪些？

無論是哪一種空氣污染物，一但隨著呼吸進入人體內，便會對人體產生影響，差別只在於顆粒大小及化學性質的危害程度，這些物質的型態多樣，有氣態、液態、固態，或是以混合型態存在；其中又以粒狀污染物（PM）、硫氧化物（SOx）、氮氧化物（NOx）為主。

首先，「粒狀污染物」係指燃料燃燒及工業生產過程所產生之微粒物。其中，粒徑在10微米以下為「懸浮微粒」(簡稱PM10)，而粒徑在2.5微米以下為「細懸浮微粒」(簡稱PM2.5)，由於細懸浮微粒(PM2.5)粒徑小，更容易深入人體肺部，對健康影響更大。而「硫氧化物」與「氮氧化物」則來自燃料中硫化物與氮化物的氧化反應，因為可溶於水，也是造成酸雨的主要物質，容易刺激人體肺部，長期接觸會增加罹癌風險。

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火力發電廠最不可或缺的設備：AQCS

台中電廠是全台最大的火力發電廠，若以「物質不滅」定律來看，發電過程產生的空氣污染物自然也不容小覷，後續如何處理、改善其排放強度，即成為最重要課題。

尤其台中電廠營運迄今，燃煤機組設備難免會堵塞、結垢、磨蝕、氧化，再加上一至四號機燃煤機組的煤質採購來源廣泛，與原設計基準不盡相同，導致鍋爐、靜電除塵器、排煙脫硫系統及相關設備的效能逐年下滑。為了改善排放效能，並符合中央及地方嚴格的法規標準，台中電廠決定投入92億，升級「空氣品質控制系統」（Air Quality Control System，AQCS）進行空污排放改善。

所謂的「空氣品質控制系統」，主要包含脫硝、除塵及除硫等相關設備，以濾除煙氣中的硫、硝與懸浮顆粒，進一步抑制空氣污染物排放濃度，降低對環境的危害。升級空氣品質控制系統時，台電公司也集結國內外優質工程及顧問團隊成立專案小組，針對機組排放的氮氧化物、硫氧化物、粒狀物等影響空氣品質的項目，針對設備改善提供方案，主要目標是機組鍋爐、靜電集塵器、脫硫設備等三大項目。

機組鍋爐部分，電廠增設低氮氧化物燃燒器及火上風門，透過分段燃燒方式，降低燃燒器火焰溫度，藉此降低氮氧化物排放值。靜電集塵器部分，除了裝設熱媒管式換熱器降低電組及煙氣流速，藉以提升靜電集塵器性能外，同時也增設濕式靜電集塵器，進一步降低粒狀物排放量。在脫硫設備方面，除了前述加裝的濕式靜電集塵器外，更新吸收塔內部元件，也有助於提升脫離效率達到成9成9。

台中電廠去(109)年已完成一至四號機改善工程計畫，後續的改善效果也相當顯著。原先機組平均排放的氮氧化物為68ppm、硫氧化物為33ppm、粒狀物為19mg/Nm3，改善後則降至氮氧化物45ppm以下、硫氧化物25ppm以下、粒狀物12mg/Nm3以下。

環保設施改善與燃氣機組上線 ，未來減排再減排，達成穩供與環保雙贏

台中電廠一至四號機的環保改善工程完成後，機組排放符合台中市府現行的電力設施空氣污染物排放加嚴標準，讓台電對於利用空氣品質控制系統的升級來兼顧供電與環保，更具信心。台中電廠也規劃第五至十號機空污改善工程，透過改善既有空污防制設備並加裝當代最佳控制設備，可讓空污排放量逐年下降。

除了提升空氣品質控制系統之減排效能，讓現有機組在運轉屆齡前能兼顧供電與環保外，台電也逐步推動設置兩部高效率的燃氣複循環發電機組。現有燃煤機組空污防制設備升級，再加上二部燃氣機組上線發電，屆時空污排放量可望較103年減少逾7成8。

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