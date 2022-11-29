靠「愛台灣」可以賣幾支酒？橫掃世界烈酒大賞，恆器製酒要做上班族喝得起的酒

常去日本或日本餐廳的朋友，應該對「芋燒酎」和「清酒」不陌生，但你知道，台灣也有酒廠在生產相對應的地瓜酒、米酒，甚至在國際級的烈酒競賽中贏得大獎嗎？

桃園五酒桶山下的一間小型酒廠，在今年震驚舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition），帶去參賽的7支酒款全數獲獎，抱回7面獎牌、包括1面雙金獎。

這是來自台灣的恆器製酒。恆器，發音類似台語的地瓜（憨吉），是一間專做地瓜酒的小規模酒廠，近年潛力不可小覷。2019年第一次在國際出賽，就以「地瓜原酒60度」從比利時布魯塞爾烈酒競賽（Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles）抱回銀牌；2020年更以古華飯店委託製作的產品「硬地瓜」、2021年以花蓮吉野一號米製作的米酒「試作品1」，連續2年在比利時奪下金牌。

不過沒有想像中金牌酒廠應有的闊氣，恆器的蒸餾室只有一間，在國際上獲得金銀牌的米酒、地瓜酒要輪替著蒸餾；這裡的員工加上老闆只有5個人，打電話到酒廠會直接轉到老闆羅己能的手機。

做酒10年，羅己能說恆器一直到今年才真正開始獲利，員工也是今年國外獲獎後才補齊，在此之前只有羅己能和另一位員工，兩個人在這間小小的酒廠實驗室打造酒類的台灣之光。

Photo Credit:關鍵評論網 Alvin攝 恆器製酒的主產品 - 地瓜原酒60度。

專門做地瓜酒，最初來自一股不服氣

時間快轉到20年前，家裡開機械工廠的羅己能在日本實習，被日本老闆邀請到居酒屋吃飯，同行的還有一個韓國人，三個不同國家的人一起喝酒。席間日本老闆拿酒出來請他們喝，羅己能當下還不知道這是什麼作物做的，覺得聞起來很香、味道甜美，一問之下才知道是地瓜酒。

「當時覺得，這怎麼不是台灣做的？」羅己能說，台灣人都稱自己是憨吉囡仔（地瓜小孩），覺得「地瓜就是我們的」，不常出國的人還以為地瓜只有台灣有，台灣形狀也像地瓜，為什麼台灣沒有做地瓜酒？

其實，台灣在一百多年前曾經存在過地瓜酒，金門、澎湖都有人在做，後來因政府政策，地瓜酒逐漸消失在民間。2002年政府開放民間製酒後，做酒的念頭就一直存在羅己能心中，他自嘲一路是爸媽照顧長大，「講難聽一點就是某種程度的媽寶、家裡叫我去工作我就去」，直到10年前雙親出了車禍，他才反問自己「我做機器可以幹嘛？機器可以永久延續嗎？」

想做出能延續後代的酒，羅己能跑去買了2個玻璃缸、1個不鏽鋼的蒸餾器，還有將近100公斤的地瓜，在4坪大的廚房裡開始實驗，用做米酒的方式嘗試做地瓜酒。一開始因為自己本來不喝酒，做出來的酒也不知道好不好喝，直到朋友說想跟他買，羅己能才知道自己原來可以賣酒。只是沒想到，酒做出來後下一階段才是考驗的開始。

地瓜酒被認為俗氣、叫米酒就是low，要讓台灣人買酒最是困難

羅己能回憶，自己一開始很單純的在做夢，要怎麼開一間酒廠，要怎麼提高產量，一直在想這些事情，直到2017年8月拿到酒牌後，夢才醒來：酒做好了，要賣給誰？

2018年農曆年，羅己能差點過不了年。他在年前跑去拜訪菸酒商，以為可以託付對方幫忙賣酒，但跑了兩三次對方仍然遲遲沒有進貨，一問之下對方才說，羅己能的地瓜酒沒有品牌，一瓶定價880元，不好賣。

「在台灣，叫地瓜酒被認為俗氣，叫米酒就是low，可是高粱酒卻賣這麼好。」

羅己能原來以為「在日本能喝，台灣也能喝」的假設完全被推翻，台灣人聽過「芋燒酎」，但當時人們不知道日文的「芋」指的是「地瓜」，還以為地瓜酒喝多了會放屁，市場接受度不高。

羅己能後來是透過臉書搜尋飲酒社團，找到他賣酒的第一個貴人，人稱「虎哥」的威士忌達人黃敏恭。羅己能說，虎哥很厲害，挑選的威士忌到國外參賽都會得獎，他一連去雲林虎尾拜訪了三次，前兩次去都撲空，第三次晚上11點去才等到虎哥。虎哥喝了地瓜酒也沒多說什麼，只問羅己能，「這地瓜酒真的是你做的嗎？」羅己能說是，問他有沒有什麼方法幫忙賣酒？虎哥只留下一句，「你回去注意我臉書。」

當夜開車回去，整天奔波操勞真的很疲累，羅己能停在西螺休息站休息，突然看到虎哥在臉書上貼出他的地瓜酒，「那篇貼文貼上去底下就很多人在『加一、加一』，我也不懂，以為是留言留好玩的，原來這都是一瓶一瓶要買的，都是銷量。」

靠著飲酒社團和參加酒展，羅己能的地瓜酒在愛酒的小圈圈開始被人注意，特別是他做的地瓜酒香腸，更是酒展裡香到犯規的秘密武器。不過羅己能說，這些飲酒達人追求品嚐各種不同的酒，雖然會跟他買酒，但要一直回購喝下去就很難，他知道自己離真正的市場還很遠。

「地酒基本上就是在地原料、在地製作、給在地人喝這三個條件。這三個哪個最難做到？最後一個。」

羅己能說，台灣現在市場主流還是威士忌或紅酒，和人說自己做地瓜酒的故事，消費者還不一定想買，他意識到必須有東西加持，想說國外有那麼多比賽，不如來報名看看。

2019年，他報名了比利時布魯塞爾烈酒大賽，送了地瓜酒60度去參賽。本來覺得「應該輪不到我，試試看就好」，沒想到第一次報獎就得到銀牌，前景似乎撥開迷霧，一片看好。

2020年2月，COVID-19疫情爆發，全球的酒市都低迷，羅己能得獎的效應立即消散，沒有市集可以跑、沒有地方推廣酒，羅己能說「人們只買原本就相信的東西，我們做的新產品很難推廣。」另一方面，當時恆器只有兩支主產品，一支60度、一支40度的地瓜酒，對於求變若渴的台灣市場來說，太單調了。

只賣一種酒撐不下去，恆器多元開發過桶酒、果實酒

做酒，恆器有兩個特質，第一個是不做和別人一樣的事。羅己能說酒廠要走得長久，不能只有一支主產品，於是從地瓜酒發想其他變化。他學習威士忌入桶陳年的做法，將蒸餾好的地瓜原酒放入橡木桶熟成，催生出新商品──「樽魔」系列。

Photo Credit: 關鍵評論網 Alvin 攝 「樽魔」意思是樽中熟成的地瓜酒，是恆器第一批地瓜酒入橡木桶熟成的商品。

台灣是水果王國，羅己能也想到買水果回來加糖釀造後，再與地瓜原酒勾兌，推出「地瓜的好朋友」系列果實酒。但他挑選的不只是梅子、水蜜桃、草莓、荔枝這些本來就很常入酒的水果，更嘗試西印度櫻桃、油甘果、枇杷、馬告、芒果青、甚至還有仙人掌，酒廠裡一罐罐的水果，都是一種全新的可能。他把水果的照片、釀造的過程貼到臉書上，除了是另類行銷、消費者愛看，也有些農友看到後來找他，問要不要試試看我們的水果？

Photo Credit: 關鍵評論網 Alvin 攝 恆器製酒小小的酒廠實驗室，羅己能正在嘗試釀造不同的水果酒。

恆器的另一個做酒特質是不能浪費。看到台灣每隔幾年就會有一種水果產量過剩造成價格崩盤，他想如果能先把水果酒的製酒方式做出來，等到水果過剩的時候，自然就有方法去處理；而不是每次崩盤時才突發其想，那時候再去研究就來不及了。

「食有餘，則釀酒」羅己能說，市場上最漂亮的水果有人要吃，但相對的也有一些不漂亮、但還可食用的水果，他說這些水果拿來釀酒，才有意義。

Photo Credit: 關鍵評論網 Alvin 攝 恆器用巨峰葡萄釀造酒酒渣，混合地瓜酒做成的巨峰 Original。

進口酒衝擊，台灣地酒怎麼維持商機？

今年一次抱回7項大獎，得獎的消息傳回台灣、媒體接連採訪後，恆器酒廠每天幾乎都有2-3組的客人上門，與去年一整年每天幾乎都沒有客人的慘澹情況相去甚遠。通路來說，除了已經在大潤發鋪貨，10月地瓜原酒也要在家樂福上貨，原本全聯也有人牽線要他進貨，但羅己能說，全聯全台3000多家門市，就算1家只放1瓶酒在賣，依照恆器目前1個月生產1000瓶地瓜酒的產能也趕不上。

得獎讓恆器走出酒賣不出去的瓶頸，羅己能說目前的挑戰是要拉高產量，不過由於製酒相當耗費人力，以得到金牌的「旅一」（米酒）來說，由於要維持米粒的完整，不能用機器、必須人工去拌酒趜，過程急不得，加上吉野一號米的產量有限，米酒無法大量製造。

Photo Credit: 關鍵評論網 Alvin 攝 恆器使用的「吉野一號」為了維持整顆米的完整性，拌麴過程必須人工。

雖然是小量生產，恆器的酒定價並不算高，目前定價最高的「旅一」售價為1880元，也有比較平價的「巨峰Original」一瓶380元。

羅己能說，恆器之前也出過2000多元的酒，後來就不出了，他們要做上班族也買得起的酒，希望能吸引大眾市場重複消費，他說產品若想賣得長久，不能一直操作「愛台灣」這三個字：

「愛台灣是第一次出場的時候可以說，因為我們真的是以台灣精神去發想，但當你的愛台灣已經被看清楚了，未來要賺錢就不是愛台灣可以來解釋的事。」

羅己能認為，地酒就是要用適合台灣種的作物、適合當地環境製造、不用太多進口，製作成本才會便宜、定價才可能低，才有地酒的優勢。像是在日本，3000日幣（約合新台幣660元）就可以買到大吟釀，燒酎便宜的也有700塊（約合新台幣154元）。他說台灣地酒定價最好是在上班族、藍領階級一個月薪水以內可輕鬆負擔，否則消費者很難買下手，「總不可能一直叫他愛台灣、來買吧？」

Photo Credit: 關鍵評論網 Alvin 攝 羅己能用地酒，將種田的人和喝酒的人串在一起。

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核稿編輯：楊士範