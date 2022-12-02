台灣產甘蔗卻不產蘭姆酒，就像沒有葡萄酒的歐洲一樣不可思議：台法夫婦催生「文藝復興」讓台灣成為蘭姆酒的明日之星

台灣近兩年興起了蘭姆酒熱。2020年，高雄市長候選人李眉蓁拋出要將高雄打造為蘭姆酒鄉的政見，在選戰引發熱烈討論；2022年初，2萬多瓶遭中國拒收的立陶宛蘭姆酒被台酒買下、在台灣掀起一股搶購熱潮。現在不只台糖啟動蘭姆酒開發計畫，目標在2026年上市成為國宴指定酒，台灣各地的小酒廠如桃園恆器、高雄鴻興、雲林的虎尾釀也相繼推出各自的蘭姆酒（宜蘭的白水芳華則是推出甘蔗酒），原來多是進口的蘭姆酒，成為台灣最具潛力的地酒之一。

不過其實早在2013年，高雄旗山就有個在默默種甘蔗的法國人歐利文（Olivier Cean），在他台灣妻子邱琳雅的幫助下，已經讓台灣製造的蘭姆酒登上國際。2021年舊金山世界烈酒競賽（SFWSC），來自台灣的文藝復興酒廠（Renaissance Distillery）奪下兩面雙金牌、一面金牌，今（2022）年英國倫敦國際烈酒競賽（ISC）再拿下七面金牌、五面銀牌，更讓英國威士忌教父、《威士忌聖經》（Whisky Bible）的作者吉姆莫瑞（Jim Murray）讚賞說，「當有人問我世界上哪裡生產口感最棒、最濃郁的蘭姆酒時，我會回答在圭亞那、牙買加、委內瑞拉和斐濟。喝了（文藝復興的蘭姆酒）後現在再問我同樣的問題，我會毫無疑問的說還有在台灣。」

翻開今年3月出刊的法國蘭姆酒雜誌《Rumporter》，文藝復興的創辦人邱琳雅藏不住的驕傲。在世界的蘭姆酒地圖上，台灣是亞洲地區唯一被標示出來的國家，與歐洲、加勒比海、南美洲並列，更被譽為「蘭姆酒的明日之星」（Rhum de Demain）。

Photo Credit: 關鍵評論網/楊士範攝 今年3月出刊的法國蘭姆酒雜誌《Rumporter》，右上角的台灣被稱為「蘭姆酒的明日之星」。

台灣是蘭姆酒的原料甘蔗的故鄉，全台有將近8000公頃的甘蔗田，熱帶、亞熱帶氣候正適合甘蔗生長，但許多台灣人並沒有喝過蘭姆酒，仍有不少人將「蘭姆」（Rum）寫成「萊姆」（Lime）。長期在台推廣蘭姆酒的胡韶峰（Sean）指出，早期台灣蘭姆酒比較常是在酒吧裡才看到，多是拿來調酒用，還不是純飲，是因為這幾年威士忌的價格越來越高，原來喝威士忌的族群才開始轉移喝蘭姆酒。而台灣蘭姆酒迷熟悉的，多是來自加勒比海的商品，台灣製造的蘭姆酒早期只有臺灣菸酒公司出產、用於烘焙的「玉山蘭姆酒」。

就是在這樣的情況，即便是出生在盛產甘蔗的高雄，邱琳雅在遇見丈夫之前，也沒有想過台灣原來可以成為蘭姆酒的明日之星。

在加拿大讀大學的時候，邱琳雅暑假參加志工團到法國去，認識了當時在酒莊打工的歐利文。為了買老酒收藏，19歲就開始四處打工的歐利文很快就展露出他精準的賞酒眼光，二人初識沒多久，有次看到1982年份的拉菲堡（Chateau Lafite-Rothschild）紅酒，他告訴當時還是學生的邱琳雅，「這是一生必須買的酒，如果不買以後一定會後悔」，二人湊錢買下這支紅酒，結果這支以1200法郎（台幣約7000元）買下的紅酒，不久後便漲到7000法郎（台幣約4萬多元）。

酒與信任，是這對夫婦結識的開端，也是未來他們共同打造文藝復興的關鍵。

想在台灣展開蘭姆酒復興運動的法國人

2004年，邱琳雅懷孕了，她告訴丈夫歐利文，如果留在歐洲育兒，兩人的積蓄恐怕很快就會花光，於是夫妻兩人請了育嬰假回台，雙方約定好，如果在台灣創業不成、待不下去，就回法國。

這對夫妻不顧家人阻止，2005年在高雄開了朵瑪雅坊，進口葡萄酒和台灣當時比較少見的貴腐酒來賣，想著如果沒有成功，酒就留著喝一輩子。邱琳雅說，當時也賣蘭姆酒，不過客人永遠都以為那是威士忌。

台灣流行喝威士忌已經行之有年，但對於蘭姆酒的接觸並不多，這對歐利文來說，盛產甘蔗的台灣不產蘭姆酒，正如同葡萄原鄉歐洲卻沒有葡萄酒一樣不可思議。

因為喜歡搜集老酒、研究各種酒類歷史，歐利文發現台灣早在日治時期就有製造甘蔗酒、糖蜜酒的記載，但蘭姆酒卻沒有成為台灣主流的酒類。2013年，歐利文提出想在台灣種甘蔗的想法，想要在這塊熱帶島嶼上展開一場酒的復興，邱琳雅同意了，但前提是「別拖我下水」。

最辛苦的時候，是2011年到2016年。邱琳雅說歐利文決定種甘蔗的時候，朵瑪酒坊還在運作，除了跟著百貨公司檔期從早到晚站著賣酒，檔期結束後大家回去上班，歐利文則回去甘蔗田。種甘蔗，是歐利文這一生做過最辛苦的工作，因為是一人作業，光是收成就花了整整4個月，加上最初設備只有台灣買來做高粱的500公升不鏽鋼蒸餾器，花110個小時才能蒸餾出1個橡木桶的新酒（new make）。

Photo Credit: 關鍵評論網/楊士範攝 紅銅色的是現在蒸餾廠使用的蒸餾器

有幾年的時間，夫妻兩人的對話內容都是平行的——歐利文一見面就抓著邱琳雅談蘭姆酒，邱琳雅則和他說小孩在台灣中文學得很辛苦。一直到2016年，邱琳雅終於決定上網Google蘭姆酒是什麼、產區在哪裡？製酒的設備有哪些？也親自下田種甘蔗。旗山有許多客家人，許多是務農五、六十年的客家婦女，半夜一點就會摸黑去把灌溉的水打開，邱琳雅一開始不知道，眼看自己田裡的甘蔗都快枯死了，她試著想去「搶水」，結果在田裡被人用客家話大罵。

曾經在法國雷諾汽車擔任汽車零件採購專員，邱琳雅說，就像生產汽車的人，會知道哪些汽車零件不好，如果要做蘭姆酒，總得知道甘蔗汁做出來怎麼樣、糖蜜做出來怎麼樣，不可以不知道蘭姆酒的製程。

Photo Credit: 文藝復興蘭姆酒 臉書 圖為歐利文2017年於甘蔗田收成。文藝復興使用的是虎尾糖廠的砂糖提煉糖蜜，甘蔗則是來自旗山自己種的甘蔗田，使用F10的甘蔗品種。

美味的秘訣：世界各地的橡木桶與福爾摩沙發酵菌

文藝復興的蘭姆酒並不以市面上常見的白、金、黑蘭姆酒來分類，而是稱「單一產區蘭姆酒」（Single Rum），產地來自台灣。每瓶都是4200元的固定售價，在國內800-2500元的蘭姆酒市場算是高價位，不過了解歐利文從產地到蒸餾所下的功夫，不難看出其中的價值。

在烈酒的世界裡，威士忌酒桶的變化比較多，一般蘭姆酒廠多是用波本桶，但文藝復興選用來自世界各地的橡木桶實驗蘭姆酒的風味，酒架上有法國利穆贊桶、勃根地桶、法國雅瑪邑桶、干邑酒桶、貴腐酒、白蘭地加烈紅白酒桶、法國波爾多二級酒莊聖祖利安產區的紅酒桶、蘇格蘭艾雷桶、西班牙雪莉桶、葡萄牙馬德拉桶、還有9個日本非常稀少的單一產地水楢桶，分別來自北海道和秋田，數量多到架子上酒桶緊挨著排放，歐利文為了去定期檢查每一個酒桶裡面的品質，有時候還需要踏過酒桶才能走到裡面去檢查。

Photo Credit: 關鍵評論網/楊士範攝 連日本非常稀少的單一產地水楢桶

Photo Credit: 關鍵評論網/楊士範攝 酒廠內密集排排陳放的各式橡木桶

Photo Credit: 關鍵評論網/楊士範攝 歐利文爬梯子到高層陳放的橡木桶取酒

歐利文說，我們生在一個資訊爆炸的世代，人們學習很多酒，但沒有花很多時間學習林木，但這對橡木桶可以提供不同的風味來說，是很重要的知識。談起不同產區的木桶風味，歐利文像在懷念一個一個的好友：「波爾多左岸的產區的波雅克（Pauillac）比較辣，聖斯達斐（Saint Estephe）產區中等，瑪歌（Margaux）比較女性化，俄羅斯桶則是非常細緻、高雅，美國來的比較粗獷，需要很多時間熟陳......」

Photo Credit: 關鍵評論網/楊士範攝 歐利文對於自家蒸餾廠裡面每一個橡木桶如數家珍

這些珍奇的酒桶也吸引許多顧客的注意，歐利文夫婦說，不只台灣有非常多人要求向他們包桶，也有來自中國的詢問電話。「包桶可以很快致富，但我們不要，對我們來說，金錢只是一個讓你去做喜歡的事的工具。你不會記得你的錢，但你賣桶子，會後悔一輩子」。歐利文說，找到一個風味很特別的橡木桶不容易，不可能會賣，像是他手邊有來自吸血鬼的故鄉、羅馬尼亞喀爾巴阡山脈（Carpathians）的木桶，還有法國國王狩獵行宮香波堡周圍砍下的橡木製成的酒桶，「這些橡木桶都是我的寶寶」，而在旗山種甘蔗很辛苦的時候，有時會想是不是要放棄做酒，這時他就會去酒窖看這些桶子，這些酒好像在跟他說「加油，我們值得你為我們付出」。

雖然對木桶很講究，但歐利文說，他不認為蘭姆酒的風味完全來自酒桶：「有時候蒸餾的酒體比較淡，就配上比較輕盈的酒桶；蒸餾酒體比較厚重，就配上味道比較厚實的桶，單看你怎麼選擇搭配」。2017年開始，文藝復興酒廠配備了1200公升銅製壺式蒸餾器，以直火加熱，更能精準掌握新酒的不同口感，歐利文堅持以二次蒸餾帶出更乾淨、精準的風味，甘蔗汁也不加水，這並不符合法式農業蘭姆酒（AOC）的規範（加水稀釋甘蔗汁、一次蒸餾），歐利文笑著說，「我比較自私，只做自己喜歡的酒，不迎合任何人的口感和市場需要。」

文藝復興也不求穩定供貨而做基本款的酒，歐利文說「大酒廠喜歡做同一種酒款，因為他們的顧客很多，但每天都做一樣的讓我覺得很無聊。做酒就像畫畫，你如果每天重複一樣的，沒辦法加入一些很美妙的元素。」

從7歲那年第一次用葉子汁加入可樂嘗試發酵，讓歐利文埋下日後做酒的種子，雖然當時因為沒有加糖和酵母導致發霉，但多年後在台灣，這名製酒師的實驗不再失敗，他用發酵後殘餘酵母菌所培養之菌，以台灣為名叫做「福爾摩沙發酵菌」（Formosa Fermentum）放進去一起蒸餾，雖然會增加燒焦的風險、相當考驗蒸餾的功夫，但更能增添酒中的風味。

Photo Credit: 文藝復興蘭姆酒 臉書 力求透明，文藝復興的酒標清楚標示出每一瓶酒的製程、桶子的選擇、熟成時間等細節。

酒廠百年大業：頭三年做的酒不賣，保留給未來的台灣

只是文藝復興少量製造的工藝蘭姆酒，有錢想買，也不一定買得到。

沒有門市、國內沒有經銷商，文藝復興初期三年做的蘭姆酒也不對外販售。做酒不賣，這樣的酒廠是不是太任性了？對歐利文來說，妻子邱琳雅是文藝復興靈魂的守護者。

2018年，法國最大的獨立裝瓶廠之一要求買歐利文做的蘭姆酒，當時文藝復興還沒什麼知名度，這消息讓整天埋頭做酒的歐利文欣喜不已，但與對方接觸後邱琳雅卻拒絕了。她說依照對方開出的條件，文藝復興的蘭姆酒可能被拿去和其他酒做調和，看不出是歐利文從種甘蔗開始、辛苦做出來的酒。另外對方要將他們的蘭姆酒桶放在大陸型氣候熟成，邱琳雅說，一開始就是要做台灣風土、在台灣的氣候熟陳，歐利文拼命做一年也只有60桶的稀少產量，為什麼要輕易賣給別人？

「法國有一個很有名的葡萄釀酒師圖內克（Jean-Luc Thunevin），他的葡萄酒莊瓦蘭德侯（Chateau Valandraud）在1992年成名，現在是法國波爾多聖愛美濃第一等級的酒莊。圖內克早期為了籌錢，把他做的酒都賣掉了，後來成名後你知道他做了什麼嗎？他到處把當年賣的酒買了回來。對我來說我也在同樣的情況。」歐利文說。

對酒廠有著百年酒業的期許，這對夫婦說，他們想看到文藝復興蘭姆酒的演變，十年、二十年後的風味是如何，希望百年以後，來酒廠的人還可以喝到初期創始人做的酒的風味，而這也是台灣蘭姆酒的一小部分歷史，必須從一開始就好好保存。只不過因為台灣農業用地與工廠登記的法規，文藝復興酒廠不能緊鄰旗山的甘蔗田，不是理想中緊鄰農作物的酒莊模樣，對邱琳雅來說有點可惜。

一個在蒸餾室控管溫度、提煉美味，一個對外控管銷售、維護傳統，這對夫妻都稱沒有彼此，文藝復興無法繼續運作。邱琳雅笑說，現在他們的溝通不會是平行的了，蘭姆酒無疑是他們之間談不完的共同話題。

Photo Credit: 關鍵評論網/楊士範攝

核稿編輯：楊士範