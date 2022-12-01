讓台灣清酒可以和日本一較高下，宜蘭中福酒廠：講到米，我們就是台灣第一

台灣人愛清酒的程度不輸日本，這幾年日本清酒專賣店越開越多，超市架上也開始出現本土品牌的吟釀、大吟釀，價格比起舶來品親切許多，而美味依舊。

說到台灣釀的清酒，不能不提宜蘭的中福酒廠，這個名字對許多人來說可能很陌生，但仔細看看手邊和米有關的酒類商品，你很有可能其實喝過中福生產的酒，卻不自知。

不跑酒展、沒有經銷商，中福不只酒廠網頁常常當掉，就連酒廠位置也隱身在三星鄉的田間，這樣低調再低調，中福卻已經走過20個年頭，幾乎和台灣開放民間製酒的時間一樣長。

2002年，台灣首次開放民間製酒，製酒產業被當成是未來的明星產業，風靡一時。台灣早期製酒主要是料理米酒，但中福一開始選擇的，卻是最艱難的道路 - 要挑戰在台灣做清酒。

Photo Credit: : Mariano Brangeri 攝 中福酒廠2020年發表國內第一支由古老酒米「吉野一號」製作的吟釀。

中福酒廠創辦人馬何增不是做酒出身，他學的是航海，擁有遊艇、水下爆破等專業證照。不過當時台灣還沒開放水域，馬何增離開左營海軍官校後，空有一身本領無處發揮，必須再找「第二專長」，他說在宜蘭找工作不容易，乾脆直接創業。

當時一間專做乳酸菌的「生合生技公司」邀請馬何增去中國考察，本來要接手生合在中國的分公司，但經過7天的考察後，馬何增決定還是回來台灣。生合有一個研發菌株結合農產加工的產學合作案，在台灣還沒有執行單位，馬何增於是接手這個研究案，說服讀食品專業的弟弟馬定璋一同加入，在家鄉宜蘭展開一場地酒實驗。

有生技公司提供菌種的優勢，馬何增選了台灣人常喝的紹興酒酒米「台中70糯」和以前專門進貢給日本天皇、有「天皇米」之稱的「吉野一號」來做清酒，不過當時社會還不流行喝清酒，一瓶定價台幣400元都被嫌貴，不容易銷售；再加上吉野一號是不容易照顧的米種，到處拜託農民種但人們多半不願意，中福為求生存只好先改變策略，投入當時市場主流的蒸餾米酒。

台灣人越來越不愛吃米，他把米變成大家願意吃的東西

如果來宜蘭觀光，常看到各式各樣的料理米酒，有酒標是可愛貓咪圖案的「有田有米米酒」、在宜蘭推動友善農業、小有名氣的賴青松的「穀東俱樂部料理米酒」、員山「土拉客實驗農家園」推出的「土拉客料理米酒」，這些酒背後有著不同農民的故事，但同樣都是從中福酒廠出產。

馬何增笑說，每年年底就是要幫農民「清尾巴」的時候，農民要開始清庫存、準備明年的春耕，把賣不掉的米送到酒廠後，農民就有了新的開始，開始一路種米到7月。多年來的默契已形成一條在地產業鍊。

中福是什麼時候被農民「看上」的？馬何增回憶大約是在7、8年前，一些農民了解到米再種下去出路會有問題，開始把米送到中福加工處理、做成米酒。一開始只有宜蘭冬山、員山的農民來找他，到現在台東、高雄的農民也會送米進來，中福等於是被推上這條代工路。中福酒廠一年最多可以做3萬多公斤的酒，用米量很驚人（一年可以用掉10甲左右的米），其中1/3的產能專門替農民做米酒代工。

Photo Credit: Mariano Brangeri 攝 中福酒廠內等待被加工的白米。

「把可以吃的米拿來做酒，我覺得是蠻奢侈的，所以我們都跟農民說，你賣得掉的就盡量賣。」雖然這麼說，不過馬何增也發現，台灣人米越吃越少，來中福參觀的遊覽車一部30、40個人中有一半的人已經不吃米飯了，「其實我們的糧食自給率是不夠的，可是大家都不吃米，所以稻米變很多」。

馬何增說，為農民代工做米酒的好處是酒廠有穩定的收入，同時也解決農民米賣不掉的問題，他說大家的目的只有一個，就是把米這個產業留在台灣：

「現在我們還能挑，要跟哪個農民買米，未來如果只能買進口米，人家賣你什麼，你就只能買什麼。」

不只米酒，中福酒廠也推出甘酒、鹽麴這些米為原料的商品，不只賣成品，也教民眾怎麼買米回來自己做甘酒、做鹽麴，目的是希望民眾對手作料理有興趣，進而親自跟農民買米。

一圓清酒夢，中福準備了20年

講到米酒，平價，是難以擺脫的標籤，很難不與料理米酒畫上等號。但中福一開始選擇的，卻是最艱難的道路—要挑戰在台灣做清酒。

2020年，由古種米吉野一號製作的「吉野吟釀」正式發表亮相，打破外界認為「台灣天候環境不適合做清酒」的迷思。馬何增說，現在大家看到的成果，其實是中福努力19年的經驗累積。

「中福發展的軌跡比較奇怪，我們一開始的研發導向就是做清酒，後來為了生存回到做蒸餾米酒，蒸餾酒賣得不錯以後，又因為市場開始偏向清酒，剛好把以前做的產品接回來。」馬何增這樣形容。

只不過中福開創初期，是由生合生技公司提供做清酒需要的米麴、酒母，中福只要將液態的配方倒入蒸好的米飯，等待發酵完成。後來馬何增讓弟弟馬定璋接手清酒的生產線，從培麴開始做，除了跟著大學到日本去參訪，也讓過去在日本兵庫縣酒造工作、擁有「唎酒師」執照（清酒專業的侍酒師）的陳筱柔來酒廠做酒。

馬何增表示，日本清酒產業分工很細，做米麴的就專做米麴，但整個清酒製程還包括做酒母、還有做酒醪的一添加、二添加、袋吊（原料發酵成濁酒後的過濾）等等，一共要走30天【註1】。他說陳筱柔原來是做米麴，來中福後馬何增讓她主導清酒的整條生產線，就是要學習日本生產的過程。

台灣沒有日本天寒地凍的環境，要怎麼在台灣做出和日本相抗衡的清酒？為了克服先天環境差異，中福酒廠有一個低溫控管的小房間，打造控制在6至7度的低溫環境來延遲發酵，雖然沒辦法做到零下，但馬何增自信的說，延遲發酵「讓清酒的質更好」。另外在日本，做清酒前米要浸泡8-12個小時，可是在台灣因為天氣的落差，泡3-4個小時就不能再泡下去了，必須調整成適合當地的製程。

Photo Credit: Mariano Brangeri 攝 中福酒廠的釀酒師馬定璋展示正在發酵的清酒酒醪。

不過在台灣做清酒仍然有局限，由於是人工低溫控管，清酒的產量沒辦法做大，加上沒有精米機，無法做出符合日本要求的吟釀（酒米磨至原來大小的60%）、大吟釀（酒米磨至原本的50%或更小），馬何增心心念念未來能夠添購一台精米機，讓真正的吟釀、大吟釀可以在台灣問世，甚至賣到日本去，和日本清酒一較高下。

品牌形象淡薄，中福卻無所不在

吉野吟釀上市兩年後，今年9月，吉野一號多了一個商品「漫慢白鷺」，由宜蘭在地品牌「漫慢地酒」公開發表，酒標上甚至看不清楚是中福製造，原因何在？

馬何增解釋，中福沒有那麼多的時間做銷售，現在新的合作方式一分為三，原料酒米的部分，由在宜蘭復耕吉野一號成功的青農任永旭主導，中福做代工生產，再由行銷團隊「漫慢地酒」做銷售。

「原來我可以回絕，商品一定要掛名中福，為什麼要轉給別人？是既然我們有團隊在做這件事，我們一起把原來的格局做大。」馬何增說，吉野一號今年已經種了接近兩甲的酒米，明年更要擴張為三甲的地，除此以外，還有「關取」、「山形」、「豐錦」大約8-10個日治時期的酒米品種在復耕，未來都將送進中福酒廠做清酒，馬何增表示，原料供應與銷售的壓力各有團隊承擔，中福未來的責任就是把釀造的技術繼續拉高。

「我做完東西不需要擔心怎麼賣，有行銷團隊接手，一起曝光的時候，大家一起把這個產業拉抬出來。」馬何增說，中福原本的定位就是要解決農產品過剩的困難，「誰出名對我意義不大，我不一定要站在前面，但你在外面看到的酒都是我生產的，就夠了。」

Photo Credit: Mariano Brangeri 攝 各式酒標背後有著不同的農民故事，但同樣都是從中福酒廠出產。

就像做了那麼多支米酒、料理米酒、燒酎，馬何增說，本來也想與小農做聯合品牌，但小農多半希望保有自己的品牌，所以中福就負責把酒做好、裝瓶、讓小農去設計好酒標，再由中福去國稅局登錄，讓小農自己去賣酒。

中福的酒品在外面流通的很多，像是蒸餾燒酎「蝶夢」、「田居」是由宜蘭南澳的硯田農產委託製造，酒精濃度與啤酒相近的米製酒「米樂」則是和從宜蘭紅到台北的燒烤店路邊烤肉一同開發，中福的酒從酒廠被帶到市集、酒展和餐廳，就像馬何增說的，中福是「神龍見首不見尾」，雖然沒有響亮的名聲，但又無所不在。

桌上一字排開各式各樣的米製品，有不含酒精的米麴甘酒、米製酒、20度的料理米酒、58度的即飲米酒，甚至還有咖啡米酒、茶米酒，馬何增自信的說，「米是我真正的世界，我要告訴大家，談到米，中福酒廠就是第一，哪怕你是台酒公司還是誰都不是我的目標，我就是要往前衝就對了。」

Photo Credit: Mariano Brangeri 攝 中福酒廠老闆馬何增介紹米酒的不同變化。

Photo Credit: Mariano Brangeri 攝 「怡然美酒」米糠酒在舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）以38度、43度、52度產品獲得3面「雙金獎」最高榮譽，不過是以合作的耕莘健康管理專科學校為名報獎，中福酒廠的名字並未出現在得獎的光環之內。

【註1】清酒的製程為：精米→洗米→浸漬→蒸米→冷卻→做麴（蒸好的米灑上麴種，讓麴菌糖化蒸米，經過糖化作用後的蒸米成為米麴才能發酵）→做酒母（將米麴加入水和酵母菌來發酵成酒精）→做酒醪（三段式釀造，在放入了酒母的釀酒筒內，再分三次放入蒸米、麹、水進行發酵，這三個階段名為「初添」、「仲添」與「留添」）→袋吊（將酒滓和液體分開）→殺菌處理→貯蔵熟成→割水（加水調整酒精濃度）→裝瓶出貨。

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核稿編輯：楊士範