台灣葡萄酒不好喝？二林秉森酒莊紅酒搭麻辣鍋最對味，還有柳丁、芭樂風味白蘭地

「台灣氣候不適合做葡萄酒」，這句話大概是許多人對台灣葡萄酒的既定印象。葡萄是溫帶水果，適合在緯度37-51度的環境生長，台灣位於亞熱帶，先天DNA似乎就注定不能成為葡萄酒鄉，但真的是這樣嗎？

來到彰化二林，田邊可見前往不同酒莊的招牌。中台灣是台灣葡萄的主要產地，以前彰化二林多是種白葡萄「金香」、台中后里種紅葡萄「黑后」，全盛期二林有將近1500公頃的土地都在種釀酒葡萄，供給公賣局做酒。不過，公賣局在1996年停止收購葡萄後，如今葡萄園規模剩下不到20公頃，二林西斗里沿路看到最多的不是葡萄，而是更具經濟價值的火龍果。

對秉森酒莊的第二代頭家楊秉森來說，葡萄園是父母畢生的心血，當初因為種葡萄種出感情，留著葡萄園不願廢園，盼望有一天公賣局會再回頭來收購。不過等著等著，公賣局始終沒有恢復契作，楊家於是把採收下來的葡萄全部做成私酒，冒著被抓的風險，透過親友偷偷販售。

釀了9年的私酒，2002年政府開放民間釀酒，楊家的葡萄園在2004年正式登記酒牌，成為酒莊。當時除了申請製作葡萄酒外，還多登記了一項「白蘭地」，長遠的眼光，讓秉森在十多年後競爭的葡萄酒市場，開出一條烈酒路。

誰說北緯23度釀不出好酒？吃肉圓、麻辣火鍋配台灣「黑后」最對味

秉森酒莊的葡萄園規模不大，只有0.6公頃不到，但這裡有台灣釀酒葡萄的「雙后」——白葡萄「金香」和紅葡萄「黑后」、甜度豐足的巨峰葡萄，以及去年才種的「台中七號」，明年會拿來做成單一品種的葡萄酒，將會是台灣第一瓶用台中七號釀的白葡萄酒。

Photo Credit: 關鍵評論網 Alvin 攝 二林地區現在多改種Bailey（歐美雜交種）與Golden queen（歐洲種）雜交後的品種「黑后」。

台灣的葡萄酒好喝嗎？許多人對葡萄酒的印象，可能還停留在早期的「玫瑰紅」、「潘朵拉」，質疑台灣葡萄酒的品質。楊秉森也坦承，北緯23.8度種葡萄，是在挑戰一般人在書上學到對釀酒的認知，但他堅信「低緯度也可以釀出一瓶好酒」。

他說台灣葡萄有國外葡萄沒有的酸度，其中黑后帶有烏梅、李子的煙燻味，意外適合搭配重口味的台灣美食，除了二林的肉圓可以配著紅酒一起吃，據說連鎖火鍋店「這一鍋」也進了一些酒莊的葡萄酒來搭麻辣火鍋。

不過美酒其實不是先天而來，楊秉森說，以前做私酒的方式就是葡萄加糖發酵後拿去蒸餾，這樣最簡單也最便宜，可做出來的酒不是葡萄酒也不是白蘭地，而是高酒精濃度的「葡萄蒸餾酒」。直到2012年，楊秉森認識了當時需要買葡萄、在自家頂樓釀酒的台灣釀酒師黃國彥，才將歐式的釀酒工法帶入秉森。

Photo Credit: 關鍵評論網 Alvin 攝 秉森酒莊主要使用美國桶釀酒。

黃國彥釀酒全靠自學。他說台灣葡萄酸度高，早期農民的釀酒方式就是多放幾勺糖，讓葡萄酒喝起來酸酸甜甜的，但發酵不完的餘糖會留在葡萄酒裡，酒體非常的甜；早期酒莊用的橡木桶也不對，是用裝烈酒用的桶子。黃國彥除了協助秉森找到專釀葡萄酒的橡木桶，也透過嚴格計算酵母菌發酵成酒精所需要的葡萄和糖，並以糖度機輔助監測，改善了酒莊的釀酒工法。

另外，早期酒莊沒有商業行銷的策略，黃國彥回憶當時是用5公升的大型桶子在賣葡萄蒸餾酒，包裝也沒有設計感，他看到酒莊做的葡萄蒸餾酒，和他在義大利嘗試過的渣釀白蘭地（Grappa，將葡萄酒發酵後的酒渣和葡萄籽一起蒸餾，再將新酒裝到葡萄酒桶裡桶陳）有異曲同工之妙，於是將其重新包裝為「渣釀葡萄白蘭地」，在2014年一舉奪下香港國際葡萄酒與烈酒大賽（HKIWSC）的銀牌。

Photo Credit: 關鍵評論網 Alvin 攝 黃國彥創立的品牌「深耕園」渣釀白蘭地，曾在2014年獲得HKIWSC競賽銀牌。

葡萄酒市場競爭激烈，靠白蘭地搶下烈酒市場

不過進口葡萄酒一年比一年便宜，市場競爭激烈，加上秉森多用酸度較高、酒體較濃郁的冬果，產量只有夏果的二三成，如果遇到颱風就什麼都沒有了。嚴厲的環境下，秉森酒莊該怎麼生存下去？

楊秉森找到了葡萄家族的烈酒——白蘭地。

2017年，楊秉森將蒸餾過的黑后葡萄酒加入水果風味桶，熟成後推出「BABUZA 巴布薩白蘭地原酒」系列，未加水稀釋，原酒濃度比進口的白蘭地還要高，53度幾乎可比原桶強度的威士忌，受到台灣「烈酒掛」顧客的喜愛。

Photo Credit: 關鍵評論網 Alvin 攝 秉森酒莊自有品牌「BABUZA 巴布薩白蘭地」系列，自左至右為黑后白蘭地，與百香果、荔枝、柳丁風味桶白蘭地。

當年如何開發出這樣特別的風味桶白蘭地？其實是機緣。楊秉森說是因為酒莊的橡木桶壞掉，當時在酒莊學習調酒的實習生，帶回去請家人把橡木桶修好，修好後放入自己家做的楊桃蒸餾酒，熟成了一兩年後拿回來酒莊給楊秉森試喝，香氣還不錯。

過了幾年後，實習生要去紐西蘭打工度假，把桶子拿回來給楊秉森，楊秉森將蒸餾過的黑后葡萄酒放入桶子陳放，意外催生了楊桃風味桶白蘭地，後來陸續開發出芭樂、荔枝、百香果、柳丁風味桶白蘭地，用的是彰化溪洲的香芭樂、社頭的荔枝、南投埔里的百香果、古坑的柳丁。

楊秉森說，台灣的烈酒市場很大，他想專攻烈酒市場，之前聽說南投酒廠有做芭樂白蘭地，還在想不知道那是什麼味道，剛好太太去市場買了兩顆芭樂回來，楊秉森一吃立刻跑去市場要跟老闆買芭樂，直接送到家裡來實驗。

用在地葡萄酒做的白蘭地、放入在地水果的風味桶熟成，楊秉森的「風味桶白蘭地」大概是全台首創，但其實南投酒廠早在2007年左右就用芭樂、荔枝、柳丁發酵蒸餾出不同水果口味的白蘭地。飲酒社團「好飲學院」的創辦人Alex表示，南投酒廠當時走得「太早了」，早期台灣消費者受洋酒影響很深，只看市場流行的干邑、 雅馬邑白蘭地，或者軒尼詩、馬爹利這些大品牌，不覺得台灣白蘭地可以釀得好，所以當時南投酒廠做的水果白蘭地賣得並不好。

Alex指出，不過10年後反過來了，台灣消費者喜歡嚐新、嚐鮮，開始被在地特色的產品所吸引，秉森的白蘭地不只滿足國內的消費者，國外的人來喝也覺得這不輸給外國的白蘭地，甚至不輸威士忌。加上是系列產品，風味多元，又是2000-3000元的中間價位，確實可以在這波烈酒市場上取得優勢。

早期協助改善秉森釀酒工法的釀酒師黃國彥也說，台灣的葡萄酒因為產業規模不大、成本高，國外新世界、舊世界等不同產區的競爭對手非常多，民眾很難針對同一品牌持續回購，市場有限；但烈酒是另外一回事，台灣「烈酒掛」很多，年輕人追求不同風味的威士忌，秉森的風味白蘭地反而能跟上這波飲酒的流行。

不過風味桶製作過程不容易，楊秉森說荔枝價格高，又要剝皮、去籽，工程其實很繁瑣；有些水果像楊桃的風味很淡，味道不容易出來，做過一批後就沒再出了，目前每個口味的風味桶大概只有1-2個，白蘭地系列目前一共只有2000多瓶的產量，錯過還要再等一至兩年。

但讓人振奮的是，今年底秉森將會有新的一批柳丁白蘭地，和風味桶白蘭地的潤桶方式不同，是第一次嘗試用柳丁發酵、蒸餾後放入新桶熟陳，新酒還未裝瓶，但酒塞上飽滿的柳丁皮香氣已經預告這批白蘭地的美味。楊秉森說，這次的蒸餾受到現任日本輕井澤蒸餾酒會社暨小諸蒸餾所首席釀酒師張郁嵐的指點，以前蒸餾都是一次蒸到底，這次酒頭、酒心、酒尾收酒的部分都有做調整，新酒的味道比較乾淨、香甜。

Photo Credit: 關鍵評論網 Alvin 攝 楊秉森從風味桶中取出白蘭地新酒，檢視色澤與香氣。

楊秉森說，台灣水果香氣很特殊，也很迷人，早期進口的白蘭地添加物太多，香氣太重、口感太甜，大家聽到白蘭地就怕，秉森推出的白蘭地完全不添加人工甘味劑、焦糖色素，讓台灣水果的自然風味對決台灣人的味蕾。

他也透露，未來等張郁嵐做為副社長的輕井澤威士忌酒廠「小諸蒸餾所」（Komoro Distillery）蓋好，預計要把秉森的柳丁桶送過去放威士忌，經過幾年熟成之後再帶回來台灣。不只讓台灣民眾有機會一嚐台日合作的美酒，也順勢把秉森酒莊和小諸蒸餾所的知名度一起提升。

秉森酒莊的自有品牌巴布薩，是早期居住在二林地區的平埔族名稱。楊秉森說釀酒要長遠，除了釀出在地的特色，也希望加入這裡的文化，於是上網去找二林的鎮史，以這裡早期居住的巴布薩族命名。有著台灣歷史之名、帶著台灣風土DNA的葡萄酒與白蘭地沒有讓這塊土地「漏氣」，此刻正要茁壯到海外去。

Photo Credit: 關鍵評論網 Alvin 攝 秉森酒莊限量包裝的黑后葡萄酒。

Photo Credit: 關鍵評論網 Alvin 攝 秉森酒莊的葡萄園。

Photo Credit: 關鍵評論網 Alvin 攝 秉森酒莊自有品牌巴布薩推出的金香葡萄酒（左）與黑后葡萄酒（右）。

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核稿編輯：楊士範