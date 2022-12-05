得獎的酒一定好喝嗎？國際烈酒競賽哪個最厲害？酒類專家分析給你聽

有在買酒的朋友，應該常會看到酒瓶上貼著某某國際競賽的貼紙，銅牌、銀牌、金牌、甚至雙金牌。鍍了這層金，這瓶酒看起來好像很厲害，好感度立刻升級！但這些國際競賽很多是英文字母的縮寫，究竟哪個比賽最具公信力？得獎的酒一定好喝嗎？這個消費者心中常有的疑惑，《關鍵評論網》採訪了酒類專家替你解答。

常年受邀擔任國際酒類競賽評審的酒類專家王鵬指出，國際酒類競賽有三大賽事比較有名，分別為「IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽」、「舊金山世界烈酒競賽」以及「布魯塞爾世界酒類競賽烈酒大賽」。

國際葡萄酒暨烈酒競賽（IWSC）：全名是The International Wine and Spirit Competition，1969年由葡萄酒化學家安東．馬賽爾（Anton Massel）創立於倫敦，至今已經擁有超過半世紀的歷史，是歷史最悠久、最具權威性的酒類競賽，有「酒界的奧林匹克」美譽。比賽在每年的11月於倫敦市政廳舉行，吸引全球90多個國家或地區的酒廠、上千款的烈酒與葡萄酒前來參賽，比賽時間長達7個月。

舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）：全名是San Francisco World Spirits Competition，2000年創立，每年3月在舊金山舉辦，是美國最具代表性的酒類賽事。評比結果按分數由高至低分別授予金獎、銀獎、銅獎，一支酒款得到「所有」評審團隊成員都給出金牌肯定，那麼這款酒便能升級獲頒「雙金獎」。

布魯塞爾世界酒類競賽（CMB）：布魯賽爾世界酒類競賽是一個葡萄酒、啤酒、烈酒三種賽事的競賽，於1994年創辦，最早是一項國際葡萄酒比賽，不過後來烈酒競賽（Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles）規模越來越大，啤酒挑戰賽（Brussels Beer Challenge）也頗負盛名。

王鵬指出，這三大賽事之所以重要，在於它的國際性。在家樂福、好市多、大潤發看到平價葡萄酒的金牌標籤，需注意有時候是美食雜誌評鑑、有時是法國巴黎全國農產食品大獎，既不是酒類專業比賽，也不是國際型的比賽，只是國內、或者區域型的比賽。

另外，不同酒款其實也各自有專門的比賽，比如世界威士忌競賽​​（WWA）、世界琴酒大賽（WGA）等等，也是台灣許多酒廠躍躍欲試的國際性競賽。

評審喜歡就可以得獎？評分標準在哪裡？

在布魯塞爾世界酒類競賽中擔任葡萄酒、啤酒、烈酒三種酒種的評審，王鵬也是該競賽評判標準的制定者，他形容烈酒評選就像是美食評鑑，美食評鑑可以分為義大利料理、中式料理、日本料理，每種料理使用的原料、製程、手法、經典菜色都不太一樣，烈酒評選裡面也是一樣，根據不同酒種看外觀、顏色香氣、餘韻，是否符合該類型的要求。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2012年在東京舉行的國際清酒比賽中，評審在表格中寫下清酒的風味。

王鵬表示，酒類競賽在還沒有評分標準之前是相當自由的，專業的烈酒從業人員被邀請去擔任評審，會以自己的標準來評判酒，但王鵬認為，應該根據不同酒種制定一套評判標準。

王鵬以布魯塞爾世界酒類競賽的評審準則為例，以愛爾蘭威士忌來說，要先定義是用什麼樣的原料製酒，因此會有什麼樣的風味，平常見的風味包括哪幾種，如果出現某種風味，屬於可接受的風味，沒有出現不扣分；如果出現另一種風味，有可能是出現於常見的疏失，予以扣分；另外相對於蘇格蘭威士忌，愛爾蘭威士忌出現什麼不常見的風味......諸如此類。對想要研究的人來說，是非常精準的描述。

不只威士忌，中式白酒也有評判準則。中式白酒有分超過10種「香型」（香氣種類），不同的香型有不同的風味、個性，也可依據準則來評分。王鵬表示，目前世界烈酒大賽當中，只有布魯塞爾的競賽有這樣的評判準則，這個智慧財產目前被很小心的呵護著，沒有對外公開。

除了實力也靠機運！得獎有這些小訣竅

王鵬指出，有些生產者不夠瞭解自己的產品，可能會因為報錯類別沒得獎，但得獎的訣竅其實很具體，只要是很熟稔比賽評審標準的酒類專家，都能幫助生產者透過溫度、原料、蒸餾技術上的改善，得到外國評審團的青睞。

不過也有些獎項相對比較「好得獎」，比如國際大賽裡，韓國燒酒歷來比較少人報名，王鵬表示，韓國燒酒像是真露這種大品牌，已經有固定的消費者，不需要這種比賽加持，就不會去參加比賽，小型的酒廠如果想得獎，可以朝這方面做一些功課。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 韓國燒酒真露近年相當受歡迎，從韓國紅到亞洲、歐美、南美去。

除了競爭對手少的獎項，另外「實驗酒款」和新興酒款，也是比較有機會獲獎的類別。王鵬指出，在威士忌的獎項上，蘇格蘭威士忌是一個很大的分類，但底下有些獎項的分類，比如將威士忌放到特定的橡木桶裡去過桶，報名人數有所不同。

王鵬也提到，台灣威士忌早年之所以橫掃全世界的威士忌比賽，是因為台灣天氣比較熱、陳年環境與其他國家不一樣，三至五年的威士忌就好喝了，所以能在年輕威士忌（young wihsky）競賽類組中得到很好的評價。

新興的類組還有一個很特別的「綠色酒款」，除了酒好喝，也針對生產過程的環保性（有機、永續經營）的面向做評比。

得獎的酒一定比較好喝嗎？

王鵬表示，得獎的酒不見得比較好喝，沒有得獎的酒不見得不好喝，因為沒得獎，「可能只是沒有參加比賽而已」。

但他指出，得獎的酒仍對品飲者來說有一定的參考價值，可以不用花很多的時間在貨架前駐徂猶豫要買什麼。每種比賽的汰選率不同，有些比賽的淘汰率高達90%，有些則是60%的酒都可以得到獎牌，但他也不認為這就是浮濫，「至少能確保消費者不會買到40%較差的酒」。

不過本身就有在喝酒的消費者，得獎與否的參考價值就沒那麼大，因為有在喝酒的消費者已經替自己的味蕾找到專屬路線。像是如果喜歡威士忌的人，就算蘭姆酒有得獎、威士忌沒得獎，他可能還是會選擇沒得獎的威士忌，因為他知道自己喜歡這個風味。

台灣地酒得獎的優勢？

王鵬表示，台灣地酒的優勢在於，「很多酒沒得過獎、甚至不知道自己會得獎」。他過去兩年走訪全台40多個生產者，參訪過程意外的發現，有很多生產者酒的品質非常好，但他們不知道自己有國際的水準。

王鵬說，奧運要得金牌談何容易，但葡萄酒、啤酒、烈酒各自都有自己的「奧運」，還不是唯一的奧運，烈酒比賽全世界有三個奧運等級的比賽，機會就乘以三，是更容易得到獎牌肯定的。酒類競賽沒有一個比賽可以說我是唯一奧運等級的比賽，對消費者說也不會認得哪個是奧運等級的烈酒大賽，台灣的生產商絕對有機會可以得到金牌。

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核稿編輯：楊士範