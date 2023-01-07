生存教練談戰爭來了怎麼辦（下）：學會這些技能，可能在逃難途中派上用場

文：Rico

在「完美」的情況裡，假設台灣的民防系統如果很健全，那可能會有「食物供給站」或「難民收容所」，但這都是很完美的假設。如果有食物供給站，那就會有人發食物、發水給你，但我們假設的情況是完全沒有。

如果沒有，那你可能在一段時間後，就要往有難民收容所的地方，或是去安全、原離都市的區域依親。這個時候可能就要走上30公里、50公里，移動過去。

你在平常就要先習慣自己走路，還有練習「負重」，保持運動的習慣。再來你要準備一個「不起眼」跟「耐操」的鞋子，不要選一個名牌的。時常穿著他走走，去習慣他。

如何選擇好的目的地

接著來談在戰時資訊混亂的情況下，要如何選擇移動的目標？

如果今天有政府或軍方的指引，我們當然就是遵從官方的指示。但如果沒有這些資訊時，我們設定目標的基礎還是先確保水源，所以遠離城市的水源地，或是溪流附近可能就是優先選擇的目標。

或是你有親戚朋友就住在郊區，那你在平常就可以規劃，想一想從你家到那邊需要走幾天的時間？大概要走哪些路線？我如果一天以走兩小時休息一小時的速率，一天走八小時要多久可以到那邊？當地的環境有沒有水源？適不適合簡易的農耕？

目的地最好可以種一些葉菜類的蔬菜，或是蕃薯。平常也可以儲備一些種子，放在逃生用的包包裡。不用特地去買一個制式的求生包，可以自己準備，外觀以越簡易、越簡單、越不顯眼最好。

Photo Credit: Rico

該準備什麼帶著一起走？

逃生包裡刀子是一定要的，因為要做一些切割。再來鋸子很重要，很多人都會忘記帶鋸子，鋸子可以用在很多地方。像是你需要「一根」東西來支持你走路的時候，你需要鋸子來鋸一段東西來用。斧頭可帶可不帶，但你要想你可能有需要砍開一扇鎖住的門；斧頭的柄，最好是金屬材質的，可以用來撬開東西。

接下來是繩子。有些人會建議準備傘繩，但其實準備任何繩子都可以，不要是塑膠繩就好。你也許需要綁一些東西拖行，或是需要綁一些東西在身上帶著走，這時繩子就很好用。甚至有些地方你需要靠繩子才能進行移動。一般繩子準備5、6公尺長就夠了。他會用在你意想不到的地方，像是曬衣物、下雨以繩子支撐一個簡易的遮雨棚。

然後大家最常忘記準備的就是「釘子」，特別是水泥釘最好用。特別是水泥釘可以替代鐵釘，但鐵釘無法替代水泥釘。水泥釘的好用是他可以釘在水泥或是硬物，鐵釘則會變形。準備個一打，用襪子包著放包包裡就好。

當你有個兩寸半的水泥釘，你遇到無法綁東西的地方，你可以用釘子釘上去，或是需要掛東西的時候很好用。甚至當你沒有爐子的時候，在地上釘一圈水泥釘，在底下升火上面放容器，就是一個克難的爐子。或是配合繩子做出「絆繩」作為營地簡易的安全設施。水泥釘不容易變形，可以重複使用，放在包包裡你一定用得到他。

前面提到的襪子也是一個很適合作為包包收納的小物。什麼東西用襪子包起來放在包包裡就不怕不見，也不會發出聲響。又可以拿來穿、拿來濾水、當手套用，襪子是非常好用的東西。棉襪雖然平常穿起來不舒服，但他非常好用。

平常規劃的時候，想帶什麼東西都可以買來帶帶看，看自己有沒有辦法負擔這些重量。不一定要買很專業的東西，重點是你需要哪些東西。買來的東西就要拿去試，譬如買了一根打火棒，就要去用用看，買一把斧頭，就找東西砍砍看，去試使用的手感。

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哪些技能可能會在途中派上用場？

要會基礎的繩結。像是把兩條繩子接在一起的接繩結。練習我要怎麼用繩子綁住一個東西，然後可以快速地拆開。去學這些基礎的繩結。

試著不用導航，練習找一個傳統的地圖來看。去書局買一個50元的指北針，然後練習用這個指北針找到方向。也可以用手機練習，打開手機上的地圖，關掉自動導航，設定地圖固定向北，這是最快學會看地圖的方式。

在移動的時候，每個人同樣也是一天要喝掉1.5公升的水，還有600大卡的熱量。接下來就是要想移動的距離多遠，路途中是徒步還是有交通工具？如果是徒步，1.5公升的水，還有600大卡的熱量就需要X2來計算。接下來要想要怎麼去？要帶哪些人去，有沒有老人家跟小孩？我要帶哪些東西去？路上我該準備什麼？

先從食物來說，鹽巴是必需品，再來就是麵粉，因為麵粉只要和水就可以做成麵疙瘩，非常簡單，稍微加熱就可以。最好平常就學會一些簡單的麵類料理，像饅頭、麵疙瘩。因為麵類容易飽足，也不容易壞，或是餅類也可以。最簡單就是用麵粉或是玉米粉，揉成團之後發酵、火烤，可以保存到一個禮拜。就算酸掉、變硬，緊急時也可以拿來維持一定的熱量。

我們現在都很習慣先進的即食食品還有罐頭，但在戰爭的時你又能背多少？尤其一群人出發又要考量每個人負重分配的問題。其實通常無論你想帶什麼都是對的，但這時候要思考「必要性」，因為你要帶著他走很遠的路。你身邊可能還跟著老人小孩一起跋山涉水，你也需要幫他們負重。

平常假日找一天，練習讓自己降低食物跟水的攝取量。準備一條巧克力跟一瓶礦泉水，試試看靠這樣的食物跟水過這一天。可以做一些日常生活的活動，但盡量不要出門，避免血糖太低會有意外發生。用這樣的練習了解自己能不能忍受物資不足下的飢餓跟口渴。視自己的身體狀況，可以再進階練習用更少的食物跟水過一天。逐步測驗跟調適自己的狀況。

Photo Credit: Rico

路上可能遇到的意外，還有到目的地後該做些什麼？

路上可能會遇到很多的意外。會下雨、會路不通、遇到障礙物，要習慣去排除障礙。或是透過地圖判讀繞過這個障礙物後，繼續自己原本規劃的行程。能夠使用自己準備的工具去排除障礙；還有中間需要休息的時候，要怎麼用工具搭驗臨時的營地；工具出問題的時候有哪些東西可以替代，這些都是平常就需要練習的。

除此之外，遇到不友善的索討、不友善的群體在某個路段出現，要怎麼避開他們？遇到一群人，要怎麼樣低自己醒目的程度？其他還有保暖的問題、失溫的問題、醫療的問題、起水泡怎麼辦，還有要怎麼預防「燒襠」的問題。

「燒襠」指的是跨些因為嚴重的摩擦導致脫皮，真皮層跑出來，這種情況下走路會很痛。避免燒襠的方法，第一種就是平常習慣走路，讓皮膚變得沒那麼細嫩。再來就是穿絲襪能有效地避免燒襠。絲襪也有很多功用，像是剪開墊在肩膀上，可以減少背包對肩膀的摩擦，也可以用在過濾水。如果有衛生棉，也一樣可以拿來減緩背包的摩擦，如果足部以外的地方起水泡，衛生棉也可以拿來吸附組織液，有類似紗布的功能。

最好能具備基礎的醫療技能，至少能辨別發炎跟發燒的症狀。

到達目的地之後，可能還是要持續克難的生活。一樣要生火煮飯，為了確保食物的來源，你可能要學會種植，還是要控制食物的消耗。這時會做餅就很方便，把麵粉或玉米粉和水，揉一揉讓他發一下，壓扁加鹽巴放在烤盤上，加熱後就是一塊餅。他有熱量，又有飽足感。可以減緩糧食的消耗，挨過這場戰爭。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航