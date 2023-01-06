生存教練談戰爭來了怎麼辦（上）：只要你還有辦法行動，那你一定要先回家

編按

近年隨著國際局勢的發展，兩岸間也再度出現緊張局勢。特別是2022年俄烏戰爭開打後，也讓很多台灣人擔心爆發台海戰爭的可能性。不過講到戰爭，大家基本的印象還是符合服役資格的國民，在國家的徵召下在前線抗敵。

但不知道大家有沒有想過一個問題，那就是沒有受到徵召的其他民眾，在戰爭時可能會遇到什麼狀況？又應該如何自保呢？

為了瞭解這些問題的答案，《關鍵評論網》邀請到「生存教練」Rico，來告訴我們戰爭中一般平民可能會遭遇到哪些情況？我們又可以事先做好哪些準備？或是先具備哪些觀念？來幫助我們度過這一段艱困的時光。

Rico以陸軍空降三等士官長的身份退役後，曾在2002－2010年之間於美方民營軍事顧問公司服務，有派駐中美洲六年、南菲律賓一年的戰地經驗。除了格鬥與武器相關技能外，也受過秘密行動、戰地醫療以及極端環境生存的相關訓練。

文：Rico

在戰爭發生後，我們會遇到很多不同的狀況。我們從人的基本條件出發，第一個是「飢餓」，而飢餓又分為「食物來源」跟「水的來源」。平常如果沒有儲備，要用的時候就是沒有。就算有儲備，隨著時間拉長也會用完。

而當儲備的水用完之後，我們可能就需要尋找水源，看是要去打水回家，還是要遷往水源地附近。這時有可能是自己移動，也可能要全家人一起移動。或者是出現一些情況，讓我們原本住的地方待不下去。這些狀況也可能是戰火的波及，但最可能的原因是資源耗竭，還有你開始覺得待在家裡不安全。

所以這兩篇文章會分別從「待在家裡」、「移動的路上」、「到達避難處」三個主題來談會遇到的情況，還有會用到的技能和觀念。

首先從「待在家裡」開始。

為什麼「待在家裡」比較安全？

一般戰爭只會攻擊「軍事目標」，除非軍事目標就在你家，不然家裡是一個相對安全的地方。我們都會擔心，砲彈會不會打到我家？飛彈會不會打到我家？但俄烏戰爭中，俄軍飛彈會攻擊民宅，是因為烏克蘭游擊隊會藏在民宅。除非你家是軍事目標，才要擔心會遭受攻擊。如果你家大樓裡藏了士兵，或是你家樓下停了一台戰車，那你當然就要快點離開，不然其實不用過度擔心。

選擇「待在家裡」的另一點，是遇到混亂的時候，盡量不要往人群聚集。假設你往學校躲，其他人也往學校躲，第一個就是容易爆發推擠擁塞，或是在往學校的路上就塞住。另外在人群中你容易被大量小道消息誤導，也可能被大量人群沖散，你會陷入一群人想像的世界裡面。你必須要離開人群多的地方，才能冷靜思考下一步要怎麼做。如果在住家外遭遇戰爭，第一時間也盡量先往郊區疏散，然後條件許可下再想辦法回家。

雖然戰時一定會有「避難所」，但你不能把避難所當成一個護身符，他是暫時性的。只要你還有辦法行動，那你一定要先回家。因為避難所聚集了太多人，時間一長沒有人知道會發生什麼事。

特別是在秩序喪失的狀態下，人類自私的心理會出現。像是在避難所裡，可能會有人為了爭奪比較好的位置起衝突；又像是避難所滿了，誰可以留下誰需要離開？人的自私一旦出現，就會開始出現各種問題，然後讓避難所開始不安全。一開始大家有共同的目標，避難所是安全的。但隨著出現傷亡，還有食衣住行的需求開始出現，人的自私就會造成問題。

治安也是另一個問題，可能會有看上你身上的東西。戰時政府可能無暇來管理秩序，掠奪的情況可能會出現。

因此避難所提供暫時性的安全，但他不能久待，你還是必須要回家。

Photo Credit: Rico

你需要多少的水？

人一天在普通活動的狀態之下，大概需要1500c.c.的水才可以存活。第一個要注意的就是，這些水不是一次喝完，而是要分段喝來維持身體活動必須的水量。食物的話則不一定，他有包含「熱量」跟「維生素」兩個部分。通常一般在軍事討論上，是用熱量來換算，主要是評估在一天沒有操課或劇烈活動的情況下，一整天一個人大約需要600大卡。

所以1500c.c.的水、600大卡的食物，就是一個人一天生活所需最基礎的量。

接著談到儲備，通常用冰箱儲存的食物，在戰爭沒電可用的情況下，會在兩天內壞掉。至於儲備泡麵、乾糧，那你需要用到水。因此水是儲備最根本的出發點，因為像是烹飪也會用到水。很多地方都會用到水，因此就要想水你可以儲備多少？

一般生活中的停水，儲水都是用在沖馬桶跟洗澡上。但是在戰爭中你要洗澡跟上廁所，那就是一個很難解決的問題。以一般公寓大樓來說，三天內水塔的水一定會用完。所以通常在戰爭開始時，如果選擇躲在家裡，建議物資先儲備三天到五天的量。然後以五天為單位，視消耗的情況來決定下一步要怎麼走。決定要不要離開這裡。

有了水，接下來就要來「煮水」。我們在生活中都會用瓦斯爐煮水，或是插電煮水，但在沒有瓦斯、沒有電的情況下，我要怎麼煮水來喝？煮水第一點，就是要有容器裝水來煮，所以平常就一定要先準備「金屬容器」。接著是學習最基本的過濾法，最快的方式就是用「襪子」，再過來就是「絲襪」，這都可以作為第一層的基礎過濾。

你如果去Google，可以看到用沙子、木炭等很多方式來過濾，網路上有很多相關知識，你也可以準備過濾器材，但你還是需要考慮最原始的過濾方式。因為這些器材在各種突發狀況下都可能遺失，或是無法使用。

開始來生火煮東西吃

談完煮水，接著來談我們東方人最常見的主食「米」。在沒有電鍋的情況下，我要怎麼去煮米。這時你至少要準備一個鋼杯，然後接著想要怎麼用鋼杯來煮米。當你有辦法確保這些基本的飲食，你才有辦法往後面談。而所有的概念都離不開：（一）我要有容器。（二）我要怎麼煮這些東西。

再來講生火。網路上你可以查到很多教你要準備打火石、打火棒，或是準備比較昂貴的火種。但最簡單的就是曼秀雷敦沾棉花，或是用凡士林沾任何的布料、衛生紙，這就是最簡易的火種。接下來要想你要燒什麼東西？選擇要燒什麼東西，牽扯到他可以發熱多久？可不可以足夠支撐煮沸你要煮的東西？

接著要來正式生火了。你至少要會用打火棒，或是鎂棒來生火，你可以鑽木取火，但那非常非常困難。或是你有準備打火機，但打火機的燃料總是會用完。有一種延續打火機生命的方法，就是在打火機前面加棉線，透過燃燒棉線來減少瓦斯的消耗。

Photo Credit: Rico

其他各種需要的技能

接下來，大家最容易忘記的一個技術叫做「縫紉」。你平常就要準備針線包，或是準備一根很粗的針，因為你一定會需要縫你的包包。只要出門，你的包包、衣服、褲子、鞋子一定會破，所以你一定要會基本的縫紉。瑞士刀裡的其中一個工具刀就是用來縫紉，你打開來發現中間有個洞的那把，其實就是縫紉用的。相關的教學網路都可以找得到。

說到照明，大家都習慣用手電筒，但平常就要練習在「弱光」的環境下做事，因為任何手電筒的電源都會耗盡，你要學會在自然的月光下做任何事情。吃泡麵、綁鞋帶，練習你想得到的任何事情。

接著談藥物準備，有兩種藥是最基礎的必備藥品。一種是「消炎藥」，另一種是「止痛藥」。其他的藥品就比較專業。有了這兩種藥，你至少可以面對比較一般地突發性疼痛。其他像是，如果家中老人有慢性病，那你自然平常也要準備一些他們所需要的藥品，要足夠你照顧他轉移到其他安全的區域。

最後談安全的問題。要先有一個觀念，遇上要掠奪你的人，你一定沒有任何能力可以反抗，因為他一定是準備好了才來下手。想掠奪的人一定會一群人聚在一起，然後專找無能為力的人。你就算不是無能為力的人，也很難跟他做對抗，因為他很可能是一群人。所以你能唯一做的就是「低調」。

你出門領物資、找食物，一定不要穿著名牌衣服出門，不能帶著任何別人會喜歡的東西。回到一個Gray Man的方式，把自己隱藏在人群裡面，去做自己想要做的事情。你會去偽裝自己，但你不會去害人，你也會對弱勢伸出援手。

如果你要準備防身的東西，那你一定要「出其不意」的使用。你不能把防身器具拿在手上，因為你只要手上有武器，那你就會是一個被攻擊的目標。不要正面跟任何人起衝突，你寧願去避開他們。因為你活著是最重要的，而且你的家人也要靠你支撐，所以你一定要活下去。

生存教練談戰爭來了怎麼辦（下）：學會這些技能，可能在逃難途中派上用場

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航