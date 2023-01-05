台灣民防系統最大的問題，是「訓」與「用」完全脫節，指揮系統與運作機制疊床架屋

自俄烏戰爭以來，各方關注焦點多集中於戰鬥勝負與新穎裝備，鮮少注意烏克蘭的民防措施。實際上，烏克蘭的民防工作做得不錯，才能連打六個月硬仗而後方不亂。

零星的報導與影片中，我們可以看到被飛彈炸毀的建物，消防人員有條不紊的進行滅火與救護；布查等地一收復，消防、民政等相關人員馬上穿著防彈衣進入，清點屍體，清理道路，用最快速度恢復生活秩序。外援物資、糧食、生活用品不缺，市場與大賣場依然營運。各地市政府、市議會仍在運作，照樣開會，只是以不同方式協作，維持城市運轉。

這些都是民防體系的功勞，但卻隱而不顯。在一場戰爭中，民防跟日常救災一樣，是一種「當我們對了，沒有人會記得；當我們錯了，沒有人會忘記。」的繁雜工作，卻是所有戰爭能否持續下去的關鍵工作。

從第一次世界大戰以來，民防一直是戰爭計劃中的要角，魯登道夫的《總體戰》便是其代表著作。魯登道夫的主要概念，是一旦發生戰爭，國家所有人力物力皆應由軍方管轄動員，以為前方軍事需要服務。

我國的民防法令與民防體系，便脫胎於這種「總體戰」概念，滿滿的「動員勘亂時期」軍管思維。以至到了民主時代，久未戰爭，各種編組流於形式，民防大隊的主要功能變成聯誼餐敘，甚或選舉動員，完全失去原有的功能。

我國民防體系早已存在。其主要依據是《民防法》、《民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法》、及《全民防衛動員準備法》三部法令。在民防法中，民防事務的主管機關為內政部，各縣市都設有民防總隊。

其指揮官、副指揮官由市長、副市長擔任，執行長即為該縣市政府秘書長，其下再依各鄉鎮市區設民防大隊或民防團，再下設中隊、分隊、小隊。各縣市警察局設有民防中心，管制該區所有民防勤務。