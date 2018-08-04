【時光台灣2018：翻檔案】影人的「聲」與「身」

文：王冠人

《恍惚》捨去常見的訪談形式以及同步的現場音，更多著墨在聲音的實驗，這點在「時光台灣」系列中，與黃庭輔完全捨棄口語表達的《大象會跳舞》，成為有趣的連線。對於「語言」的自覺，展現在楊明勳和黃大旺兩人獨具個人特色的聲嗓，或介紹神佛，或重述夢境（由陳芯宜、徐建宇和張家慈撰寫）。

然而，儘管影人的「聲」和「身」，看似退隱在音畫之外（相對於侯季然、鄒隆娜和沈可尚，直面家庭生活，以家人關係為主軸），本片的作者風格仍十分凸顯：日記與夢、信仰儀式、關注人與非人的共處。

陳芯宜在此嘗試的，總在幾個層次上拔河：夢與醒、生與死、人與神，流落與安置。影片後段，偌大的廢墟空屋裡，座落著一台電視，極小的螢幕上，開始播放起「提倡健康道德生活、避免鋪張浪費」的主題廣播。

嘗試某種平凡又特殊的「觀看」儀式，可否啟動傷痕的修復，甚至洗滌心靈，使其歸位？當鏡頭持續凝視神偶木雕的清理修復過程，看著那些物的軌跡：刀具、鑿痕、水柱、白蟻，而在檔案影像中，瞥見人群中的回眸，甚至彷彿為了留住或延長那時刻，不惜停格；當旁白說到「停電」，聲軌也彷彿受到影響而中斷。

Photo Credit：國家電影中心提供 《恍惚與凝視的練習》（In Trance We Gaze, 2018）

以致，當我歷經了25分鐘，竟有種在天上人間架起一道無盡的航線之感。而時間歲月，在各種專注的觀看視線裡，仍靜悄悄地乘隙溜走。

《大象會跳舞》的鏡頭裡，民眾選定了特定物種（可能是長頸鹿、彌猴和大象作為背景），輪番拿著相機自拍或與親友合照，對應著黑白檔案影像裡，數十年前的人群在相近的位置聚集觀看。唯一不同的是，當時園中的馬戲／猴戲，彷彿是人們主要甚至唯一的焦點。而饒富興味地，幾分鐘後，也出現了動物世界裡的「圍觀」畫面：猴群正尾隨、捕玩著落單松鼠的情景。

影片以「純影像」的律動，替代了人聲的敘述（全無對話或旁白）。時而自然空景、時而動物的臉孔與身體，偶爾兩者合一（安適的表情說明了雨滴滋潤的愉悅）；偶爾接上了孩童與成人的眼神，流露不明說的生命感懷。主旋律的緩幽笛聲與鼓點節奏，迎面而來異樣的時光感受。沈靜的印象，在繁雜快速的當代生活和影音步調裡，反而顯得突出。

回到片名「大象會跳舞」。人們儀式性地來到園內場所拍照留念，動物在柵欄之中也有儀式性的舉動，於是片子後段有一幕，兩隻大象不約而同地，擡動左右前腳，魔法般在原地跳起了舞步，那是當下的快樂？抑或行動受限的煩躁？辯證之餘，不禁教人如此聯想，這看似隨意捕捉的註腳，彷彿對於生命中安靜 vs. 啟動的片刻，幽了一默。

對影人來說，透過影像尋覓、打撈家族記憶，或許是必然的通過儀式。

《虎父》猶如公主絮語，拼貼成傷感的日記。影片以仿舊時代劇情片的字卡開場，首先揉合了多部家庭人倫題材的黑白劇情片（將畫面配上導演與母親的交談，以猶如對嘴的方式排練／重演），以及導演／女兒向父親吐露心事交代生活的念白。而後有兒時錄影，以及更後段陪伴父親的生活實錄（這段其實值得更多篇幅，有機會深刻展現成長與年邁情景）。影片「展現」了人生中某些期待但又難以「跨越」的議題，譬如事業的徬徨，譬如創作生涯的岔路。對父親的傾吐中，談及了補助、駐村，並短暫穿插了移工抗議政策不當的現場聲音⋯⋯

這些或長或短的時光，固然於導演本人想必都是十分重要的生活歷程，卻也流露了鋪陳過於理所當然的弱點，而少見更具新意和深刻的碰撞： 起初幾次嘗試檔案影像和聲音的「跨時空」組合，的確有趣，但隨著排演與配音漸多，加上話語中的傷感情緒，這些有意識的揭露、引導和音畫剪裁，卻意不在提出一種節制的、拉出適當距離的眼光，倒像催促著我們聞聲沉浸。這點教我卻步。

《螢火》由導演講述馬來西亞的華人與家族記憶

影片先後呈現：跟拍三位阿伯的返校訴情、影史記載首部馬來西亞電影《新客》（1927）的舊照與剪報，先來後到的移民身份與階級矛盾的議題，以及民眾歡迎華僑歸「國」的官方宣傳片段。而鏡頭中，從夜幕雲層裡透出微亮，或者河岸兩旁螢火閃爍，與導演旁白正悠悠闡述的、關於銀幕內外的審查與禁忌，此呼彼應著。

片末，家族女性長輩現身說法（阿姨？姑姑？），回憶自己「不顧家長反對、一意求愛」的烈愛情路，像演出了香港電影《歌迷小姐》（1959）的部分劇情。牆上，影片的投影疊映在一張張已逝伴侶的結婚合照之上。

「你拍拖呀，不許我拍拖，你還要罵我錯！」，配樂〈偷偷摸摸〉盡訴女人心事。再更片末，「甜蜜蜜」的口琴旋律，青春記憶裡曾經的傷害、鏡頭中的毀滅意象，對比恬靜鄉林的旅途風光，顯得曖昧：究竟影人暗示著打撈記憶的徒勞，或積極地指向有意識的重訪、再創作的需求？

四部影片合看，從物／動物的世界，走入家人的思情。透過畫面拼寫和聲線韻律，也捕捉了大異其趣的地域氣氛和成長記憶。但就如《大象會跳舞》所見，即使歷時多年，人們的欲望和行為，也並未如我們想像的那麼不同。或許觀看的轉速變了，色彩高清了，但仍舊對未知事物存有好奇、仍舊在尋求愛與家的歸宿。

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航