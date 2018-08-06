電影修復入門：修復的不只是電影，而是時代的靈魂

受訪者：整飭專員 許景評｜數位影像修復師 張怡蓁｜聲音修復師 蔡孟均

採訪：鹿鹿桑、游千慧｜插畫：鹿鹿桑｜文字整理：游千慧

電影原形：「原底片」vs.「放映拷貝」傻傻分不清

Photo Credit：鹿鹿桑手繪 ▲ 插畫：《空山靈雨》（1979） 在數位修復老電影得以搖身一變，躍身成為商業熱門片的今日，常聽聞大師經典電影經「4K修復」後呈現的畫面有多精美、多細緻，例如近幾年有侯孝賢導演的《戀戀風塵》、《尼羅河女兒》、楊德昌導演的《青梅竹馬》，甚至日本大導演小津安二郎、黑澤明系列。 還有甫上院線的坎城金棕櫚獎傑作——今村昌平的《楢山節考》等等。然而，要復原這些經典之作，除要透過手工繁複並高科技的數位化處理之外，其「原始底片」是否被完善、適當的保存才是首要王道。

修復師看電影會特別注意電影膠片的素材。電影修復版之所以會有極大的落差，首先要了解被修復的素材是什麼：一部電影最常被保存至今日的素材大略分成「原始底片」與「放映拷貝片」。「原始底片」（最初拍攝的母片）是最好的，解析度也最高（精細度達4至6K），以目前技術修復到4K已是極限；2K畫質即「數位時代」之前拷貝片放映的解析度，而拷貝片的畫質細節當然遠比「原始底片」少了許多，再加上一再被使用／放映造成的磨損，拷貝片修復版的畫質細節肯定無法與原底片媲美。



今年由國家電影中心自主修復的武俠片：胡金銓導演、孫越與徐楓主演的《空山靈雨》可說是底片素材紛雜、修復難度偏高的工作。在開始做各種影片版本比對時，會發現許多山景、樹木、雲朵之細節在「放映拷貝」中是完全看不見的，但「原始底片」就顯得相當清晰，只可惜該片的「原始底片」並未被完整保留下來，必須將不同素材加以拼接，而各種素材的差異，只得靠修復師的專業技術「美化」不夠完美的部分。

老電影該「修舊如舊」或「修舊如新」？先端詳是誰被「修理」

Photo Credit：鹿鹿桑手繪 ▲ 插畫：《大俠梅花鹿》（1961） 雖然現代電影修復多半主張「修舊如舊」，但這樣的說法其實並不精確。若用「放映拷貝」作為修復素材，呈現的畫質一定較「原始底片」差，因經過幾百次放映的膠卷會留下許多污漬、刮痕、斷片重接之痕跡⋯⋯，用來放映的底片，保存狀況可能也不佳，影片有太多機會遭受各種受損與變形。想當然爾，若以「原始底片」做修復，工作效率與成果肯定較「放映拷貝」的修復事半功倍。 打個比方來說：「膚質好的臉龐只需要輕拍一層蜜粉就很美，但坑坑疤疤的問題肌就需要花更多工程來還原漂亮臉。」電影修復師笑道。

數位修復無須「修過頭」，簡單地說明：完全沒有留存「原始底片」的台語電影——同樣作為修復片，為何台語經典之作《大俠梅花鹿》的畫質並不如其他大師經典修復得那樣精緻？

正如前述解釋，一方面台語片的解析度只修到2K（因未留存「原始底片」），而「放映拷貝」被大量使用後帶有許多油漬髒損，強求「修舊如新」反而有違它的原始樣貌。修復師認為：「拷貝片不需要修到像現代電影那麼清晰銳利，只要保持它的放映水準就夠了。老片以恢復當前素材的原貌為大原則，這也有使用層面的考量。與其猜測過往，創造出早已不可逆返的畫面，還不如讓觀眾一睹「放映拷貝」藥膜剝離的實際「慘況」，也是電影修復教育的一環。

送出國深造的老電影：不求一步到位，但求知己知彼

2017年送至義大利波隆納電影修復所的瓊瑤文藝片——《我是一片雲》，即可作為與國外合作修復影片的範例。事實上，國家電影中心的影片修復基準，也是從過去到現在慢慢累積建立的。最後修復的成果，某種程度責任是在業主身上，若能事先建立品管準則，確實要求對方達成，就能把影片從60分修到90分以上。



《我是一片雲》雖是以「原始底片」為修復素材，但膠卷帶有許多細小的白色髒點。而義大利初次送回驗收的版本問題頗多，不僅未清除小髒點，調光也與國影中心預期的大有落差。因此再次要求義大利修復部門：將女主角林青霞的臉修成「無暇肌」——人臉部分要修乾淨。

若想把受損嚴重的刮痕、髒點完全清除是有點強人所難，但至少臉部需要清潔乾淨。然而，過與不及的平衡點拿捏也是一門修復藝術，因為底片刮痕也帶有影像的顆粒細節，若刮痕清除了，細節也會隨之消失，因此如果遇到滿佈刮痕的放映拷貝片，進行數位修復時，若要做到刮痕全面清除，影像就會變得光滑扁平，損失了電影膠片原有的顆粒感，即便數位技術可以添補顆粒，但僅是規律的數位顆粒，而非經過光化學沖印出來帶有影像細節的顆粒，這即是修復影片的兩難之處。

老影片的身份辨識：蒐藏保存SOP（簡易版）

首先「入館」——即蒐藏品進入片庫，先做初檢與篩選，篩選後再給編號「入庫」——即給予藏品適合的保存環境。入庫後的藏品會經過討論確認掃描的片單及順序，影片掃描前，所有掃描素材會先整飭（確認影片身份、片長、受損狀況、基礎物理修護），確定所有素材都足夠穩定進掃描機後，以超音波清潔機清除膠卷上的髒點及微粒，最終才進入掃描機進行數位化。

在掃描前需先評估膠卷的受損情況，再決定要使用「乾」片門或「濕」片門掃描，如果刮痕較多就會偏向以「濕」片門掃描處理（耗時較長）。掃描完成再進數位檔案硬碟（容量約160T），正式進入數位修復實驗室細修。數位修復完進行調光，最後則是音畫同步的處理。過往的黑白片沒有特別研究調光，因視覺上的差異並沒有那麼顯著，但自從國影中心開始修復台灣彩色電影後，調光就成為必經的過程，就連黑白片也應該要經過調光的步驟，否則放映時色階不一致會產生問題。

聲音現形記：「轉聲」的技藝

Photo Credit：鹿鹿桑手繪 電影不只有默片，有聲片的修復也不只修復影像，聲音也是修復的重點項目。底片數位的「轉聲」，要先把聲片膠卷上的那一條聲軌，透過「轉聲」儀器以光線掃過，即會出現亮與暗、密度與面積不同的形式，聲音將被記錄並轉換成波形圖像的數位檔案。

國影中心「聲音修復室」的功能涵蓋所有聲音製作與修復的流程。以亞洲當前的影音機構，備有能讀取類比「磁聲」的機器是相當罕見的。台灣目前僅剩國家電影中心與中影公司還留有機器。而國影中心的秘密武器，就是有台得以「拍攝」聲軌的機器。若無法將聲音「影像化」，讀取到的聲音檔便只能聆聽，但倘若能把聲軌圖形拍成影像，聲音也可以就視覺層面做調整，如此便能更有效地優化聲音修復。

請於首場放映的前一個月5號至電影聚落官網完成線上申請，並繳交展演規劃，須至少規劃四場以上之本中心典藏影片放映（請見影片目錄）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航