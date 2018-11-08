別再說「男兒有淚不輕彈」，解開中年硬漢內心不容輕忽的自殺念頭

男人絕對不能軟弱？！台灣男性從小被灌輸「男子漢有淚不輕彈」、「寧可流血，不能流淚」的觀念，但這般嚴苛的硬漢標準卻造成男性死於自殺的人數比女性高出 1 倍，其中又以「三明治世代」的中年男性最多。該如何拯救這群男人呢？本屆台灣創意週所討論的影片「 Project 84 」或許有答案。

84位站在大廈頂樓邊緣的男人 - 裝置藝術引人深思

台灣創意週中被討論個案「 Project 84 」，是今年坎城國際創意節的獲獎影片，背景描述英國平均每星期有 84 名男性死於自殺，但這些人決定走上絕路之前，周邊親友往往未有所覺，政府也未能提供適當的求助管道。

有鑑於此，英國男性自殺防治組織「 CALM 」想出了名為「 Project 84 」的行動計畫，並與街頭藝術家和廣告公司合作，以透明膠帶製作出 84 個等真人大小的雕像，分別放在英國獨立電視台 ITV 的晨間節目攝影棚和頂樓邊緣，希望藉此喚起大眾的關注。

或許是 84 位站在頂樓邊緣的男性視覺效果太有衝擊力，或許是媒體的傳播力發酵，也可能是兩者的相乘之效，總之，沈重的自殺議題終於引發廣大迴響，英國網友開始正視男性心理健康的相關議題，甚至響應連署活動，要求政府當局積極作為，後續英國國會也確實針對此議題進行了熱烈討論，試圖找出改變悲劇的方法。

台灣男人心裡的痛，誰人知？

然而，如果把地點轉回台灣，從數據可以發現台灣男人的自殺問題比英國男人更嚴重，更需要被重視。

英國平均每週有 84 名男性死於自殺， 2017 年有 4382 名男性走上絕路，約占 每十萬人口的 15.5 。而台灣，根據 衛生福利部 之最新統計資料，自殺（自戕或蓄意自我傷害）是 2017 年國人主要死因的第 11 位，共有 3871 人選擇輕生，其中男性（ 2574 人）是女性（ 1297 人）的將近 2 倍，且約占 每十萬人口的 16.4 。對照英國今年的自殺率來到了 20 年 的新低點，台灣近年的自殺率升高趨勢，值得注意。

Photo credit：TNL Brand Studio 台灣自殺防治學會理事吳佳儀

難道是台灣男人的抗壓力太差嗎？曾經留學英國的台灣自殺防治學會理事吳佳儀認為「不是」，反而與兩大文化限制導致的防治宣導困難有關。首先，自殺在台灣被視為禁忌話題，一般人避而不談；即使有媒體的報導，內容也可能因其報導方式有所偏誤，形成自殺防治宣導工作「幫倒忙」的情況。

再者，台灣男性普遍缺乏對於憂鬱疾病的認知和情緒管理的能力，遇到困難時不願意主動尋求協助，陷入憂鬱情緒或生病時不願就醫，認為看醫生很羞恥、或醫生無法解決壓力來源，導致問題一再累積和擴大，旁人發現時已來不及救援。

中年男子心裡的痛，誰人知？

Photo credit：TNL Brand Studio 台灣自殺防治學會理事長李明濱

台灣自殺防治學會理事長李明濱則提醒，在 2017 年男性自殺通報人數中， 25 至 54 歲就占所有男性通報者的 59 ％，顯示處於「三明治世代」的中年男性需要更多一些關心，尤其是 35 至 44 歲（占比 22.2 ％）族群！

李明濱理事長表示，讓一個人企圖自殺的原因多且複雜，其中 8 成來自疾病， 2 成來自於重大壓力，而無論是疾病或壓力，中年男子所承擔的都明顯較多。

而從疾病來看，「憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病」是男性意圖自殺的最主要原因，而流行病學顯示 40 歲上下正是憂鬱症的好發年齡。再從壓力來看，台灣中年男子不僅受傳統教育的「吃苦當吃補」和「有淚不輕彈」等刻板形象束縛，還需面臨社會經濟不穩定、工作高度競爭、「上有父母、下有妻兒」的養家責任，以及可能伴隨而來的家庭和人際關係不佳，種種壓力都可能成為壓垮心靈的最後一根稻草。

Photo credit：TNL Brand Studio 心理諮商師周慕姿

周慕姿心理諮商師則更直接地說：「有些時候，中年男性自殺或多或少與經濟壓力有關！」目前台灣普遍仍有「女主內、男主外」的價值觀，好爸爸、好丈夫和好兒子的角色定義，幾乎完全建立在掙錢養家、賺錢奉養父母的「 ATM 功能」上。

一旦工作遇到挫折、甚至失業， ATM 角色的功能沒了，自己又無法從他處找到存在的意義和價值，很容易就會覺得自己沒用，並且陷入負面思考的漩渦中，直往最壞的方向前進，終致憂鬱症和產生自殺的念頭。值得注意的是，中年男人的體力好、執行力強，一旦自殺的意念付諸行動，救回的機會往往比女性渺茫。

阻斷自殺，你我可以這樣做

李明濱理事長強調「自殺是可以預防的！」。不分性別和年齡，人人都應該積極擔起「守門人」的角色，主動關懷身邊親友，若發現出現性情改變、容易衝動或心情低落、睡眠困難、或有合併濫用藥物或酗酒等習慣，便參考「 1 問、 2 應、 3 轉介」的步驟口訣，適度協助抒解壓力和負面情緒、正向思考、尋求奧援和治療，以防自殺的憾事再度上演。

周慕姿心理諮商師表示，「連結━與家人或朋友的關係」是幫助我們從憂鬱情緒跳脫出來的一個重要方式。在遭遇挫折或失業時，若有連結對象願意傾聽且以同理心給予回饋， 當感受被看見，痛苦就有機會找到出口，這些關係的連結可能會讓人覺得「自己是重要的」而覺得活著有意義感，進而削弱自殺的意念。

然而，台灣男性，特別是中年男子，大部分沒被教導過「可以說出自己的脆弱」，加上傳統價值觀的束縛，常常擔心一說出口無法獲得友善的對待，反而被人瞧不起、指責不可靠，甚至心情壞到哭泣時，還會被視為過於軟弱。如此一來自尊掃地，還有多少男性願意主動說出自己的苦痛呢？更何況，很多男性根本沒有察覺到自己的心理異常，願意說也不知道如何說。

或許簡式健康量表「 心情溫度計 」是一個可以參考的方法，一般人只要透過 5 個小問題，檢視自己是否有失眠、緊張、動怒、憂鬱和自卑等情況，就能進一步評估自己的心理是否健康、有無就醫的必要，以免「心」發燒或生病了卻不自知，甚至錯失了自救的先機。

本文由關鍵評論網與百靈佳殷格翰共同製作