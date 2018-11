黑暗中也不放棄學習——看視障者如何用科技讀好書

「學習權」是一個人生存的基本權利,但對於失去視力的視障朋友來說,視線所及要不是終日無光,要不就是模糊一片,該如何才能享受閱讀和學習的樂趣呢?近日台灣創意週透過一支國際級創意影片的討論,喚起國人對於視障者學習現況的關注,以及創意科技如何幫助改善的省思。

任教於慈濟大學的陳國詩助理教授,即便在出生6個月大時就因為發燒傷及視神經導致視力喪失,仍成為台灣第一位盲人博士。李秉宏,從小就因為視網膜病變成為視障者,當他成為全國第一位盲人律師時,許多人都震驚不已!他們是怎麼辦到的?除了自身的求知慾和努力之外,其實學習輔助設備的幫忙也功不可沒。

只是,全世界約有 2.85 億位視障人士,但書本資料卻只有 3 %被翻譯成點字版本,如此一來,他們常用的學習型輔具,趕得上觀念快速變動的時代脈動嗎?創意和科技創新又該如何結合,才能建構出對視障者更友善的學習環境呢?

今年「台灣創意週」邀請坎城國際創意節健康類金獎作品〈 Dot mini. The First Smart Media Device For Visually Impaired 〉的合作團隊代表來台分享經驗。



科技解決問題,創意激發感動

Dot mini 是一種結合聽覺學習和觸覺學習的視障者輔助設備,是現任韓國 Dot 新創公司 CEO—Eric (本名 Ju Yoon Kim ),在美國華盛頓大學唸書時,有感於視障友人因點字書籍數量不多且厚重不易攜帶導致學習艱辛所開發。

視障朋友只要將電子書存入 Dot mini 中,系統就會將文字自動轉譯為點字版本,並透過面板下方的一長串凹凸點字設計來顯現,視障朋友只要觸摸,就能順利讀到文字訊息。此外, Dot mini 的體積輕薄,僅約 1.5 個手掌大小,以現在容量 16GB 換算,可存入約一萬本書籍,讓視障朋友學習更有效率又便利。

不過,Dot全球夥伴總監Jimin Ryu也坦言:對新創公司來講,科技才是最重要的,行銷永遠是放在第二順位。但,如果真正要讓科技為生活帶來更多的改變,還是必須仰賴行銷創意的「推力」。

南韓 Serviceplan 總經理既合夥人 Julie Kang 認為「創意可以幫助世界變得更好!」她以協助推廣 Dot 產品為例,光強調硬體功能是不夠的,還要找到對的客群,再透過感人故事的包裝,才能吸引更多人關注視障朋友的學習問題,協助改善,進而縮短社會間的一些落差。

台灣視障者的學習現況:有聲書成主流

回頭看看台灣現況,愛盲基金會低視能中心組長林紫婷表示,其實,視障朋友可選擇的學習輔具不少。若是完全看不到的「全盲者」,學習主要仰賴聽覺或觸覺,可使用有聲或點字顯示設備;若是仍有剩餘視覺可用來接收外界訊息的「低視能者」,通常會建議盡量運用剩下的視覺潛能去閱讀和學習,因此輔具多以能「放大」或「增強對比」的放大鏡、特製眼鏡、擴視機等為主。

另外,近年來行動科技裝置和語音辨識系統快速進步,視障朋友只要透過手機或平版電腦,就能輕鬆透過耳朵聽到外界的訊息,相當便利,使得有聲書成為目前視障朋友學習的主流方式。

對此,林紫婷副組長認為,有聲學習的便利性固然高,卻不容易被記憶,舉例來說,當耳邊傳來「 123579 」的聲音時,很多人根本來不及記下,字串音就飄走了。因此,就學習效率來說,仍會建議視障朋友搭配觸覺和視覺學習法。

聽覺記憶加上觸覺記憶,在接收訊息的部分會比較紮實,是盲人朋友的最佳學習法。而對低視能者來說,雖然視覺學習可以補強聽覺學習的記憶深度,但因眼睛功能已經很差,即使有視覺型學習輔具的幫助,仍常有看書不到半小時就眼睛酸澀不適的情況發生;若要克服此用眼時間不長的學習困難,同時使用聽覺或學習點字是目前較好的解決辦法。

至於有關Dot mini將盲人點字顯示機和有聲書功能,結合濃縮放在一個小小裝置裡的設計,林紫婷組長認為很有創意,也很符合視障朋友的學習需求。她說,現在視障朋友要同時使用聽覺和觸覺學習,不是不可以,但必須利用兩個不同的裝置,譬如平版電腦或電腦發出聲音加上點字觸摸顯示器,使用上較不方便,而Dot mini這類產品的發明幾乎可以滿足視障者兼顧聽覺和觸覺學習的需求。

電子書格式紛雜,友善盲友學習差一步

不過,硬體的事小,軟體的問題才大!雖然點字顯示器和Dot mini都可以把電子書以點字方式呈現,但依照目前國人使用點字顯示器的經驗,常常會面臨到一個問題:許多電子書內容以圖片或表格等非文字的形式呈現,機器根本無法轉譯成點字形式,導致視障朋友可用的文本來源不足,學習範疇受限。而Jimin Ryu坦承,Dot mini其實也存在相同的問題。

AI 智慧的潮流下,人們傾向於用科技解決問題,但以視障朋友能使用的電子書太少一事來看,科技再怎麼追求進步和創新,還是有一定的侷限,必須回歸人文關懷的角度,仰賴出版社凝聚共識,以更適合且一致的格式編輯電子書內容,才能讓視障者有機會學習到更多的知識。

