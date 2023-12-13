【開箱台東泰源監獄】以長刑期為主的深山監獄，專業職訓能讓更生人「學有所用」嗎？

泰源監獄位於台東縣東河鄉的山裡，是阿美族的部落區。在日治時期為日本人種植咖啡的農園，國防部接管後設立監獄，大部分關押政治犯，以思想感訓為主。1987年解嚴後交由法務部接管，1988年正名為「泰源監獄」，1992年《法務部技能訓練所組織條例》公布施行，同年7月1日將正名為「泰源技能訓練所」，因2022年大法官宣告強制工作處分違憲，且目前因保安處分強制工作的僅剩下百人，泰源收容的多數都是一般犯罪的受刑人，因此也在今年正式改名回「泰源監獄」。

泰源監獄核定容額為1620名，目前總共收容1270人，全為成年男性，目前沒有超收情形。其中長刑期受刑人有714人，無期徒刑有63人，加起來佔比超過六成，為長刑期為主的監獄。關鍵評論網跟著監所關注小組來到這個深山中的監獄，一起看看這裡有什麼特色。

學砌牆、陶藝和木工，出獄後能否「接軌」職場？

泰源技訓所過去以專業職訓為主要特色，除了其他監所也會有的食品、藝品培訓班之外，還設有面材鋪貼、裝潢木工、電腦硬體裝修、縫紉、陶藝、漆藝、原住民編織、原住民琉璃珠每班訓練人數10到20名，訓練時間為5到11個月不等，可以說是在監所中的「高級職訓課程」。

一位受刑人分享，在進來前他就有在營造工地打工的經驗，來這裡再學砌磚牆、貼磁磚，也算精進技術。不是大家都能申請上訓練班，要填志願和看條件，通過審核才上課。另一位在陶藝班的受刑人則說，他們手工所做的杯碗，有些賣得很不錯，精緻程度也都不輸給國內的陶瓷重鎮如鶯歌等。

除上所述，泰源技訓所還設有有鐵工科，用不鏽鋼打造的「燜雞桶」堅固耐用、口碑極佳，每年能賣出200個。烘焙班製作的廣式月餅、蛋黃酥、綠豆椪等傳統糕餅逢年過節時經常搶購一空。參訪時，副典獄長也特別準備每種糕餅一份給參訪者，拜託幫忙做口碑。這些自營作業也都能增加受刑人的收入。

雖然泰源監獄對這些具有較高專業技能的培訓班引以為傲，不過作業科科長在參訪時也直言，就調查結果，多數離開監獄的受刑人，最後並不會真的使用這裡所學到的一技之長來謀生。專業技能的訓練，雖然能讓受刑人在監獄的時間學習專業、陶冶性情並從中肯定自己，但對於未來更生生活的幫助，仍有待觀察。

「正名」改回泰源監獄後，還有機會轉型嗎？

大法官812號解釋於2021年12月13日宣告，刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例等「強制工作」規定，違反比例原則、憲法明顯區隔原則，未保障人身自由，立即失效。

強制工作為保安處分，與刑罰不同，要件包括「有犯罪之習慣或因遊蕩或懶惰成習而犯罪者」、「18歲以上之竊盜犯、贓物犯，有犯罪之習慣者」、「發起、主持、操縱、指揮或參與犯罪組織者」。

矯正署原本在台東設泰源、東成、岩灣3所技能訓練所，負責收容強制工作犯，不過因保安處分強制工作入所執行者僅百人餘，泰源、東成所及岩灣技能訓練所均以收容一般受刑人為主，機關名稱與實際收容對象不相符。憲法法庭宣告違憲後今年9月泰源技能訓練所改制回監獄，原有技能訓練設備繼續留用，並開設就業導向訓練課程。

不過監所關注小組理事長陳惠敏指出，泰源原本是技訓所，之前他們曾在一場會議上有相關人士提議，將泰源技訓所直改成職業技能訓練中心，因為泰源空間大、面積寬廣，適合做各種工廠等，可是現在因為大法官宣告違憲變回一般監獄，當初的構想並沒有繼續推進，比較可惜。

東部監獄最大的困境：醫療與就業資源的缺乏

台東泰源技能訓練所因地處偏遠、資源匱乏，在需要外部資源時特別不容易。

相較於西部的監獄，有不少會和鄰近醫院合作，請醫師固定到監所內開設門診，台北監獄即與國軍804醫院合作、桃園監獄與部立桃園醫院合作。東部的監所則較難有這樣的資源，因為東部的醫院本來就比較少，醫師光是看醫院內的病患都已應付不來，要他們每週再花時間，舟車勞頓到地處偏遠的監所幫受刑人看病是難上加難。另外如果需要聘請外面的老師、團體來幫受刑人輔導上課，車程對老師來說也不划算。

需要和鄰近廠商合作的自主監外作業，光是受刑人要出門上班、晚上再回到監獄的交通成本也成為許多廠商的考量，因此泰源自主監外作業類型為主要為附近農家的農務雜工及資源回收分類等工作，工作內容包括協助附近的農場養牛、整地、除草、耕作、採收等農務及資源回收廠的分類等工作。

副典獄長表示，台東有5個監獄，是全台灣監獄最密集的地方。長期在東部，他們已經習慣了各種資源不足，想辦法找合作單位，找台東縣政府的資源，找在地廠商都是他們日常的重要任務，也希望矯正署和各界能夠多給泰源關注和支持。

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核稿編輯：翁世航