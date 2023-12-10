【開箱高雄監獄】曾發生狹持人質與虐囚事件的「重型累犯專業監」，氣氛森嚴戒護強度高

2015年2月11日，台灣獄政史上出現了首起監獄挾持事件。位於高雄市大寮區的高雄監獄，有6名受刑人挾持了監獄典獄長等作為人質，他們並非要藉此逃獄，而是想藉機表達對於攸關受刑人假釋條件的「三振條款」以及作業金過低的不滿，使他們失去尊嚴和希望，經過14小時的僵持後，最後6名受刑人自殺身亡，人質皆平安獲救。

這個事件讓高雄監獄名聲大噪，這裡是個什麼樣的監獄呢？《關鍵評論網》跟著監所關注小組在今年7月時實地參訪後，才揭開了這個監獄的過去與現況。

老舊的「陽剛監所」，以重刑犯為主

從日據時代起，高雄監獄是臺灣最先設立的監獄之一，當時叫做「臺南刑務所高雄支所」，原址在高雄市民正路，後來因房舍 老舊，設備簡陋，收容量不足，不適現代行刑需求，民國63年正式遷入位於大寮區仁德路一號的現址。

高雄監獄為「重型累犯專業監」，且負責辦理臺南以南的家暴和妨害性自主罪的治療輔導業務，也因此在目前2155名受刑人中，以防害性自主罪308人最多佔14%，其次是殺人罪170人次多，第三則是強盜罪。

由於重罪人數多，因此長刑期（10年以上）及高齡受刑人（60歲）人數也多，長刑期的受刑人有67%，高齡受刑人也佔了12.3%。

加上原核定容額為1550名，因收容人數驟增，將核定容額提高為2120名，目前2155人，處於超收狀態。過去的狹持事件，受刑人的組成以及人數爆滿的狀況，從監所管理的角度來看，高雄監獄是個「壓力很大」的監獄。

由於長刑期的受刑人佔多數，受刑人的心理健康也成為高雄監獄的關注要點，因家暴或是性侵案入獄的受刑人都必須接受心理輔導課、認知教育治療等。被列為「高風險」的受刑人，也需要針對自殺行為特別防治，每個月會由主管、教誨師、專業輔導人員至少個別晤談2次。

超收和空間老舊，受刑人生活空間擁擠

老舊且超收的高雄監獄，舍房也非常狹窄，大概僅有6-8坪的坊間內，僅有1或2張上下鋪床，其他人得在地板上排排睡，以一個房間假如有12人來說，等於有差不多半數的受刑人都得睡地板。仔細一看便可發現，他們的床和床墊尺寸特別窄小，甚至比一般的「標準單人床」還要小。

在睡覺處的旁邊就是蹲式馬桶和廁所，僅有一道矮牆隔開。由於監獄限制用水，每天僅有用餐前後和睡前，以及短短的洗澡時間內有水可用，受刑人必須在房間內儲水才有辦法沖馬桶。而每個人輪到可能僅有5分鐘的洗澡時間，除了洗澡洗頭刷牙洗臉外，還得把衣服洗好，甚至是解決生理需求。

也許是因為「純生理男性」的環境，不少宿房內也在牆面上、桌子上貼了女性的「清涼照」，大概是受刑人在這狹窄窒悶的空間生活中，唯一的小小樂趣。另外受刑人也會自己準備收音機、書和零食等，在沒有工作只能關在舍房內的週末，就靠著這些度過。

值得注意的是，收容了多數南部性侵犯的高雄監獄，雖然以對性侵犯加強輔導教育和相關處遇治療，但2022年高雄監獄仍發生收容人集體性侵案件，一名較為陰柔的男受刑人，遭顏姓房長等6名獄友集體性霸凌。另外還有發生過受刑人在睡夢中遭到同房獄友性侵。

戒護強度高，人員壓力大

根據其他參訪成員的比較，有不少人認為，高雄監獄的氛圍比其他監所似乎更緊張、森嚴。

除了走廊、炊場、工場等地無所不在的24小時監視攝影機，畫面隨時傳到中控台，連中庭的開放式的大片花圃庭園中都設了長長的柵爛通道；根據戒護人員說，在狹持事件後，法務部要求全台監所都要強化戒護，才增設這樣的鐵通道。除此之外，高雄監獄更嚴格遵守「兩道門不同時開啟」規則，參訪時，所有的外部參觀者都必須在多名人員嚴格戒護下，通過一道道的鐵門柵欄。

高雄監獄的管理員們會以「乖不乖」來形容受刑人，一名監所管理員表示，受刑人「不乖」例如和其他受刑人打架、頂撞管理員或有其他違規行為，就會被送到「違規房」。

違規房一待就14天起跳，這14天受刑人無法外出到工場工作，也無法像其他人一樣可以有到戶外空間運動的機會，更沒辦法接見會客，吃飯、上廁所、洗澡都得在小小的舍房內解決，一但又有其他違規行為，天數還會再加長。假如在違規房情緒失控，就會更近一步送到有特製牆壁的「保護室」，空無一物的保護是僅在地上有一個洞可以用來上廁所，看起來頗為駭人。

在狹持事件不久後，2019年10月，高雄又發生了一起嚴重的虐囚致死事件。有監獄管理員指使4名雜役（受刑人），將一名陳姓受刑人押到監視器看不見得走廊角落，動用私刑毆打虐待，造成陳男重傷後不治死亡，2名管理員還企圖偽造文書紀錄煙滅證據，法院經過多次審理將參與共犯的雜役判刑2年到3年不等，2位管理員則從10年6月到5年3月，越判越輕，其中一名管理員更一審後改判3年4月。

根據7月參訪時的數據指出，目前目前高雄監獄的戒護人力白天有70人，晚上則有105人。將近200人的人力要管理超過2000名的受刑人，是極為高壓的工作環境。日勤戒護人員值勤8小時，辦公日中休息時間排定機動勤務 2 小時。夜勤戒護人員分2股，每股各分3組，值勤時間以16小時為原則。

在這起事件後，高雄監獄做了什麼改變？戒護科科長表示，他們增設了更多的監視器，避免再次出現任何的監看死角。然而這事件背後是否象徵著戒護人員的壓力與管理問題？高雄監獄表示，他們有心理諮商資源，每個管理員都可以免費使用這樣的資源一個月一次，但實際上在這樣陽剛氣氛、高壓的環境中，恐怕少有戒護人員會主動「示弱」承認自己內心的壓力有多大。

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核稿編輯：翁世航