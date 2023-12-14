【開箱監獄勞動】吃免錢牢飯？還是廉價勞工？6張圖表搞懂受刑人如何勞作賺錢支應開銷

文：李秉芳｜圖：梁敏萱

許多人會笑稱，入獄是「吃免錢牢飯」，實際上入監服刑也需要用錢，日前更有曾服刑過的人分享，「建議大家可以的話帶到上限十萬元，總會用到」，受刑人除了吃住由國家提供，外須自己準備的日常用品非常多，在監獄內看醫生也要付錢，還需視情況繳犯罪所得、賠償被害人等；假如受刑人入獄時錢帶不夠，也無親友接濟，他們所能依賴的就是「勞作金收入」。多數受刑人都必須在獄中「下工場」做作業，並且用作業收入支應開銷，他們都在做些什麼？每月可獲得多少收入？這樣的勞動方式有什麼問題？《關鍵評論網》帶你透過統計數據及採訪來一起了解。

受刑人的作業方式分4種，最多人從事「委託加工」

受刑人作業類型可區分為委託加工、自營作業、視同作業與監外作業，受刑人入獄後會依照其教育程度、專長、健康狀況等條件分配工作。

佔比最高的委託加工，就是民間廠商委託監所進行產品加工，以勞力密集工作為主，常見的有摺紙袋、紙蓮花、縫紉、玩具組裝、做耳塞等，之前行政院發的全民振興券也是出自從事委託加工的受刑人之手。

視同作業即俗稱的「雜役」，主要包括監獄環境的整理打掃、三餐炊煮、協助工廠作業、協助監獄內的門診或是福利社經營，是監所內的生活維運工作。雜役本身是受刑人，不過卻能負擔一些與其他受刑人生活權益息息相關的工作，並且和監所的工作人員一起工作，經常會有「特權」的爭議。

自營作業則是引用企業經營理念，結合地方文化特色並開發相關產業，於矯正署的自營產品展售商城販售。常見的以各種食品和手工藝品為主，現在更推出「一監一特色」，各地監所會推出特有產品如屏東監獄醬油、彰化監獄麵線、東部監獄的各種農產加工品等，都是出自受刑人之手。

第四種則是「自主監外作業」，矯正機關和監獄鄰近的廠商合作簽約，受刑人每天都從監獄「出門去上班」，例如洗衣工廠、鐵工廠、食品工廠或果園、菜園等農家工作等等，但能夠從事自主監外作業的受刑人不多，受刑人也須符合特定條件才能外出工作，加上監所通常地處偏遠，考量到交通成本，因此自主監外作業的人數極少。

目前全台受刑人，以從事委託加工的受刑人居多，佔總數中超過一半（59.5%），數量次多的是視同作業（11.5%），最少的則是在非監獄管理的其他場所工作，也就是自主監外作業（1.0%），目前主要都是在外役監受刑人才能外出工作。

值得注意的是，東部和離島的自營作業人數佔比較高。北部則是未參與作業的人數較多。

東扣西扣每個月剩下幾百元，受刑人的勞動收入怎麼算？

勞動後賺到的錢，全都歸受刑人所有嗎？並不然，作業所得、商品收入並不完全等於受刑人的生活費，這筆錢在到達受刑人手上之前，必須先經過一連串的分配流程，根據《監獄行刑法》第37條，扣除作業成本後所剩的金額，有10%會作為犯罪被害人的補償費用，另有10%會作為受刑人的飲食補助，扣除總總支出，受刑人最後只會拿到佔比60%的「勞作金」。

就算是分配後剩下60%的勞作金，仍然無法全部成為生活費用的來源，依據《行刑累進處遇條例》，這些錢要隨著個人累進處遇的等級升高，才會漸次提高自由支配的勞作金比例，舉例而言，如果是剛入獄的四級受刑人，能夠自由支配的勞作金比例只會有五分之一。

假如一位受刑人一個月共折1萬個紙袋，每個賣0.1元，總收入1000元，扣除500元成本後，共有500元利潤。這500元的4成要投入被害人補償基金、監所飲食補助、受刑人職業訓練；其餘6成利潤可供受刑人按「累進處遇級數」領取，也就是在服刑期間表現越好，可領用的比例越高。

修法後受刑人所得略有提升，但勞作金差異仍大

受刑人的收入依據不同作業類型而有所差異，委託加工和視同作業的所得勞作金都偏低，委託加工的月均勞作金，會按照實際完工的成品數量和工作日數綜合計算，除了外役監，多數的監所都落在300元以下，也有少數的監所是400元到500元左右。

視同作業則是在監所間存在相對懸殊的差距，從接近100元到600元出頭都有。

而自營作業相較於其他作業的勞作金豐厚許多，多數監所的勞作金落在1000元以上，更有少數監所的勞作金超過10000元。不過，從事自營作業的受刑人僅佔全體的6%，並且依據《受刑人作業實施辦法》第14條，有關從事自營作業的遴選條件，要求受刑人本身即具備特殊知識與技能，既有能力的條件設定限縮了其餘受刑人學習新技能的可能，從而出現了監所內難以扭轉的貧富差距。

監察院2019年提出糾正案，指出全台有5成以上受刑人以摺紙袋、摺紙蓮花等委託加工為作業，有33個監所平均收入低於500元，8個監所平均收入低於200元。有受刑人1個月可運用的勞作金不到20元，認為台灣的矯正機關有「奴役」受刑人的疑慮。

當時根據監察院的調查發現，6萬餘名受刑人中，有1萬2496人(占比20.51％)來自於低收、中低收入戶或近貧弱勢家庭，服刑期間有7832人（占12.87％）無人接濟，有3,407人(占比5.6％)需靠監所作業金收入維生，甚至有部分受刑人連健保費的部分負擔都繳不起，凸顯至少2成以上的受刑人在監服刑無法滿足基本生活需求，亟待扶助與救濟。

矯正署被糾正後提出修法，立法院在2020年修正通過相關辦法，將受刑人可以提撥的比例從37.5%提高到60% ，這也讓受刑人的平均勞作金有所變化。根據台大法律系退休教授李茂生團隊所做的研究，可以看出在修法後全台整體受刑人的勞作金從不到300元提升到接近600元。進一步細看三種不同的作業方式（不包含視同作業雜役），也可發現都有普遍的提升。

監所關注小組理事長陳惠敏受訪時表示，雖然修法後受刑人的收入看起來有變高，但這並非「勞作金增加」，只是受刑人可以支配的比例從37.5%提高到60％，但勞作金的總額長年以來都沒有顯著上升，甚至之前還因為疫情降低。

陳惠敏認為，重點還是要提升總額，也就是作業產值要提升。要提升產值首先就是項目要有變化、與時俱進，例如監獄過去幾十年來都一直在折蓮花、摺紙袋，為什麼不能找到一些附加價值更高的加工作業來做，讓委託作業的產值、產能得以提高。

至於自營作業做醬油、豆腐乳等產品，陳惠敏直言，當然有選入的受刑人會覺得很好，甚至會以此為傲，可是比例還是過低。如果要讓更多受刑人學習之外也有一點收入，就不能讓過半的受刑人都一直在做附加價值低又學不到什麼東西的委託加工作業，要有更多監獄可以發展自營作業。

陳惠敏也強調，矯正機關會說，要讓受刑人出獄有一技之長，改過向善，可是這些一技之長不該只是現在常見的烘焙、咖啡、陶藝、木工、書法繪畫等的，因為這些技能在現在的市場上需求並不多，反而比較像在獄中調劑身心陶冶性情，但實際上對更生沒幫助。可是像水電工就很適合，他之前去澎湖監獄參訪時，當地更生保護會的主任就在澎湖當地努力募款，請水電工師傅來上課，例如教受刑人配線、修理電器、修理馬桶、簡單裝潢裝修等，這些都是現在非常缺工的，這才是真正實用的一技之長。

如何避免受刑人淪為「廉價勞工」？

監獄對作業應注意維護受刑人健康及安全，並促進其復歸社會。_____《受刑人作業實施辦法》

針對受刑人勞作金高低的相關爭議，矯正署回應，目前各界對於監所受刑人勞作金的爭議不休，就矯正署立場而言，受刑人在監執行已由國家供給餐宿，參加作業是作為矯正處遇的一環，並非由受刑人自己賺取生活報酬，矯正處遇同時還兼具教化輔導及復歸更生的政策目標，因此不希望外界焦點僅著眼於勞作金額的高低，以致模糊行刑社會化的處遇本質。

矯正署也不只一次地強調，監獄作業主要目的以訓練謀生技能、養成勤勞習慣等矯正目標為主，次要目的才是積極開拓作業收入以提高受刑人勞作金。受刑人勞作金屬於公法上的分配，非私法上的薪資給付。加上各機關分置於各縣市，規模、屬性、收容人類型，以及所在縣市的經濟資源迥異，不宜透過片面統計數字，顯示彼此差異，因為也不具備相同的比較基礎。

對於這樣的說法，陳惠敏認為，假如參加作業就是矯正處遇的一環，那矯正機關應該要能說服社會大眾「折紙袋和紙盒能有什麼教化效果？」假如監獄矯正處遇是要輔導教化受刑人，讓受刑人有一天能復歸社會更生，那採取的「手段作法」應該跟上目標，現在之所以會有很多質疑，就是因為實際上受刑人在監所中所做的作業，看起來沒在朝目標前進。

對於作業金到底屬於薪資還是分配，陳惠敏也指出，還是要回到核心，即受刑人作業是否具有強迫性質，也就是強迫勞動？如果有某個受刑人家裡很有錢，他是否可以選擇不下工場摺蓮花？答案是模糊的。

現在卡在這個「強迫」的問題上，變成不上不下，好像好手好腳的受刑人不能不勞作，做的人也拿不了多少錢。一個人願意做，是否可以讓他至少賺到能負擔自己獄中生活的錢，而非只能一直拜託親友幫忙接濟。但現實上就是即使有意願也很努力，幾乎所有的受刑人都沒辦法在獄中的作業中，實現照顧自己的基本需求。

陳惠敏強調，監所關注小組的立場，並非要求把受刑人都當成和外面的勞工一樣，要給他們最低基本工資，那反而會讓很多在外面吃不飽的人認為「最好犯罪被抓去關，至少裡面保障就業和最低薪」。但他認為法制上應該能以特殊化身份給受刑人一個專屬的類別，算是特殊社群，以特殊的勞動條件在特定環境工作，還是有必須要保障的事情，這並不是人權，而是基本的人性尊嚴問題。

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核稿編輯：翁世航