搶奪商機先利其器：商用電腦需求大不同，3大效能助企業迎向高效

世界第一部「電腦」在1946年問世後，不到一世紀的時間，電腦已完全顛覆商業世界的運作規則。桌上型電腦、筆記型、平板到智慧型手機，硬體設備的進化、軟體工具的優化，不斷地促進產業經歷破壞式創新，而「電腦設備」可說是現代企業不可或缺的生財工具之一。

雖然電腦的選用類型朝向分眾化，但企業要讓組織運作順暢、員工生產高效率，電腦的「效能」將是影響企業競爭力的重要因素。尤其對需要大量文書、數據、運算相關的工作，如果電腦不夠「給力」，一個程式跑半小時、一個網頁等十分鐘，生產力將大打折扣。

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商用機差別在哪？商用電腦功能因應產業特殊需求

商用機考量供企業長久使用，在設計上偏向穩定實用，強調堅固耐用，從相關周邊配備、機構強度、安全性控管機制等會較完整。事實上，目前市場上有愈來愈多可挑選的商用型電腦，其穩定度、耐用性相對於消費型電腦表現較佳，但並非消費型電腦較差，而是兩種電腦的設計需求原本就不盡相同。依據需求，選擇企業或是個人合適的電腦，才是最佳良策。

市場數據也呈現此趨勢，2018年市調公司Gartner公布數據顯示，去年全球PC市場連2季銷售呈穩定成長。主因就是商務電腦的需求維持強勁，尤其是中階到頂級機種，在功能面、品質度、應用特性，能高度符合不同產業需求，讓低迷已久的PC市場如春燕飛來。

尤其越注重耗能、效率及資安的產業，對商用電腦的依賴也越大。例如銀行金融產業重視資安，商用電腦針對資料保密，可提供足夠的加密硬碟、線上儲存空間。高科技產業注重運算效能，尤其現在AI應用更普及，絕對需要強大的處理器。防潑水、堅固也是商用電腦標配，對容易產生污漬、油水、碰撞的製造產業，更需商用電腦避免突發shut down情況，以免造成生產排程大延宕。

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針對中小企業實際需求，行動商務人士帶上專屬配備

不過對企業來說，知道用途後下一步便是如何選擇。市場有這麼多品牌，該如何找出最契合公司預算、使用需求？台灣超過9成為中小企業，缺乏足夠人力管理企業IT環境，為了簡化業務程序，ASUSPRO系列新型號商用桌上型電腦ASUS D640MA，內建ASUS Business Management應用程式，適合中小型企業，實現一站式管理和資料防護。

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尤其對屬於內勤的員工，ASUS D640MA搭載第8代Intel® Core™處理器及DDR4記憶體，速度比DDR3提升2倍，耗電量減少20%。搭配 Tool-less 免工具拆除設計，便於日後升級與維護，全機採用高品質高傳導固態電容，安全耐用可靠，且無須額外使用顯示卡，即可直接串接三部獨立顯示器，而且是4K/2K高解析度，對會計、工程、繪圖類型的工作者，因為視野更清楚，工作效率更提升。

如果是長期在外奔波的行動商務人士，也有ASUSPRO P5440筆記型電腦可選擇。這款筆電的外型機身採用鎂合金，重量僅1.23公斤，既輕薄又堅固。還可維持10小時電池續航，是商務飛人最佳夥伴。ASUSPRO P5440另一特性是結合SSD與HDD，兼顧使用速度與檔案存放空間，而且提供多種連接埠，包含 USB、 HDMI、Type-C、LAN和VGA USB連結器，完全不用擔心到客戶辦公室簡報或演講時，與當地設備無法連接。

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華碩穩坐商用電腦龍頭，優化軟、硬體備受企業用戶好評

ASUSPRO系列搭載強效記憶體減少耗電量，備受製造業青睞，又搭載獨家軟體ASUS Control Center，成為金融產業強化資訊安全的信賴工具。根據知名市調統計，華碩商用桌上型電腦及筆記型電腦，銷售情況稱霸2018市佔第一。

尤其商用筆記型電腦已連續10年蟬聯台灣銷售市場龍頭，更以全年度平均超過35%市佔摘下桂冠。ASUS作為台灣銷售第一的電腦品牌，成功關鍵在於能與時俱進，並為企業提供客製化的電腦技術服務。ASUSPRO將持續協助企業釋放IT效能，幫助行動商務者提升工作效率。