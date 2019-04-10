無伺服器時代：國家地理雜誌上線，讓 130 年的珍貴資料沒有包袱

西元 1888 年，《國家地理》雜誌（National Geographic）創刊了，他們透過精彩絕倫的攝影、嚴謹真實的文字、精密準確的地圖與生動的插畫，引領全世界的讀者從深海到外太空、從自然環境到尖端科技，用巨觀與微觀的角度，探索這個世界。

在大眾媒體興起以後，其母公司 National Geographic Partners（NGP）更是將觸角不斷延伸，每個月透過全球電視頻道，以及 43 種不同語言發行的雜誌，服務世界各地超過 4 億 5 千萬的閱聽大眾。

創刊後的 130 多年來，《國家地理》雜誌為人類記錄了許多珍貴的影像、以及無數個觸動人心的故事。為了要將內容快速傳播給網路世代的大眾，NGP 希望能夠與時俱進，於是將 IT 營運從多個本地端的資料中心遷徙到雲端統整，並重新構思其傳統的內容管理系統（CMS），以便更加符合他們多元管道、多元格式的內容。

將所有的期刊搬上雲端的兩個難題

《國家地理》雜誌想要達到的目標之一，是打造一個多媒體線上雜誌書櫃，讓訂戶可以從單一入口瀏覽他們所累積的寶貴內容，包含自 1888 年創立以來的每一期期刊。然而，他們遇到了兩個問題：首先，大量的舊資料儲存在世界各地、橫跨在多個大陸的系統中，而且是以不同的格式儲存，這讓資料的搜集工作相當麻煩。其次，系統中有大量的圖像，包括照片、地圖、圖表等資料，都沒有適當的分類。這些圖像缺乏足夠的詮釋資料（metadata），系統無法知道圖像本身包含了什麼資訊。

雖然 NGP 團隊考慮過用人工的方式來標記這些資訊，但發現除了耗時、成本高昂以外，還需要自行創建全新的工具及流程才能做得到。

「無伺服器」技術，讓開發者更專注於功能開發

那麼，什麼是「無伺服器」（Serverless）技術呢？ 今天大多數公司在開發應用程序，並將其部署在伺服器時，無論是選擇公有雲還是私有的資料中心，都需要提前了解：究竟需要多少台伺服器、多大容量的儲存空間、以及多少資料庫功能等，並部署運行所需的應用程式和軟體，到基礎設施上。

假設我們不想在這些細節上花費精力，是否有一種簡單的架構模型，能夠滿足我們這種想法？這個答案已經存在，就是今天軟體架構世界中熱門的話題之一——「無伺服器」（Serverless）架構。它雖然不代表完全去除伺服器，但卻去除對於伺服器運行狀態的關心和擔心，像是「它們是否在工作？應用是否正常運行？」等問題。採用了無伺服器技術 ，NGP 團隊可以將開發時間縮短好幾個月，甚至能快速添加原先計劃以外的功能。

NGP 團隊選擇使用 AWS（Amazon Web Services）的服務，來協助他們打造出《國家地理》雜誌第一個行動裝置原生的應用程式。並串接多個功能型服務，讓開發團隊能快速將散落各地的資料，在雲端統一彙集、處理，執行和擴展高可用性應用程式所需的一切工作。

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當 NGP 團隊從舊系統將資料導入雲端時，前端的程式會先將資料標準化，以便和 AWS 的搜尋服務 Amazon CloudSearch 索引相容。然後，再將檔案儲存在資料儲存服務 Amazon S3 上。檔案的儲存事件會自動觸發一個無伺服器的 AWS Lambda 服務來運行程式，並更新 Amazon DynamoDB 中的索引。而且，這是一個無伺服器的非關聯式資料庫，不論儲存的規模有多大，都可保持毫秒級的反應能力。

這就有點像是當一座圖書館編列新書時，會先為每本書制定一個統一格式的編號，並登錄在內部書目之中，再把書放進倉庫。如此一來，每當有新書放入倉庫，工作人員就會被通知，將書本分門別類地貼上條碼，再擺到架上任人取用。

此外，如果新建立的檔案是圖像，其他的 AWS Lambda 服務會自動依照需求裁切和調整大小。接著， AWS Lambda 服務會呼叫 Amazon Rekognition 來做影像辨識，以解決詮釋資料不足的問題。 Amazon Rekognition 是一個具備深度學習能力的人工智慧服務，它可以自動辨識圖像和影片中的對象、事件和概念。這裡產生的詮釋資料會被標記在資料庫中，如同在圖書館系統中為新書添加主題標籤以供查詢。

這樣一來，新增的資料就可以被系統辨別，並清楚呈現在用戶的 iOS 或 Android 裝置上。為了提供高度個人化的體驗，《國家地理》雜誌的應用程式也會在 Amazon DynamoDB 中儲存用戶的瀏覽紀錄和喜愛內容。 AWS Lambda 會再利用這些數據來了解用戶的喜好，並推薦相似的內容。透過無伺服器技術，國家地理雜誌能夠更好的提高開發的靈活性和速度，來因應業務和客戶需求的變化。

無伺服器技術的其他甜頭：再也沒有運算資源閒置的浪費

使用無伺服器技術，除了免去伺服器管理，讓工程師可以專注在產品開發上，以及能使用 AWS 提供的廣泛服務，來最大限度地提高靈活性和速度以外，還有更多優點。例如：運用無伺服器架構的程式，可依需求自動擴展，有發生事件才需要調度資源，使用上更為有效率。而且，它是按照程式實際執行的時間來計算費用，不會有有運算資源閒置浪費的問題。

用先前的比喻，就是當需要整理圖書館的入庫新書時，會以新進書的數量來決定調度的工作人員數量。量愈大，召集的人數就愈多。有新書時才需要工作人員，不會有閒置人力。因此，對於希望精減 IT 支出的新創公司，或嘗試用新科技轉型的企業來說，無伺服器雲端運算是一個非常有吸引力的選擇。