賭雞排？預測2020奧斯卡各項大獎：《1917》全面空降，《小丑》瘋魔影帝壞壞惹人愛

又到了小金人頒發的季節！而2020年的奧斯卡，將是近年來強度最高、作品質量最好的一屆，本文將直接預測本屆奧斯卡受矚目的重點獎項，並簡單說明理由，提供給各位讀者在奧斯卡頒獎前一個判斷的指標依據。

又到了小金人頒發的季節！而2020年的奧斯卡，將是近年來強度最高、作品質量最好的一屆。馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的傳奇黑幫史詩《愛爾蘭人》、昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）逆轉時光的黃金年代童話《從前，有個好萊塢》、以及瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）的神樣演技加持的瘋魔《小丑》。

另外，南韓導演奉俊昊在《寄生上流》之中，巧妙創造出層層堆砌的富有家庭，有如一層又一層的健達出奇蛋，不到最後一刻無法得知真相。但是，《1917》的全面空降，卻為影迷帶來了最大驚奇。彷彿身歷其境的戰場長鏡頭、魔幻寫實的黎明時刻、人性的良善與勇氣，都在兩個小兵的歷險中，讓人真正回到了1917年那充滿屍體、砲彈與槍械的真實世界，穿梭在人擠人的壕溝之中，準備拯救上千人的性命。

以下，就讓我們從13個獎項，一同深入預測奧斯卡各項大獎。當然，獎項預測有賺有賠，壓寶前應做好強健的心理準備。如有雷同，那就幸運的雷同吧！

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最佳影片：《1917》

自《1917》在獎季後段殺出之前，最佳影片的競爭其實相當激烈。不只Netflix黑幫史詩電影《愛爾蘭人》來勢洶洶、奪下坎城金棕櫚的《寄生上流》更試圖創造驚奇，還有昆汀塔倫提諾的好萊塢童話《從前，有個好萊塢》在一旁虎視眈眈。可是，當《1917》竄出後，糾結於串流電影和外語片的奧斯卡評審們，忽然之間找到了最完美的解答：一部操著英語口白的動人傳統戰爭大片。

《1917》開場跟著兩位小兵的視角，我們將踏上一場刺激無比的戰場之旅，因為燃燒彈在夜幕的火光而震懾，最後卻因飄在空中的花朵淚流滿面。你以為會沉悶無比的戰爭片，卻化為有血有肉的冒險，深深縈繞在觀眾心中。

此作除了電影質量的優異外，也拿下深具指標性意義的製片人公會獎（PGA），此獎項一被看做是奧斯卡最佳影片的風向球，製片人公會獎頒發的30年中，僅9次與奧斯卡得主不同，近10年成功命中奧斯卡最佳影片的機率更高達8成，且剛結束的英國影藝學院電影獎也將最佳影片頒給《1917》，女士們先生們，準備好迎接2020年奧斯卡的最佳影片——《1917》。

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最佳導演：《1917》山姆曼德斯（Sam Mandes）

同樣的，我們還是要把最佳影片頒給拍出《1917》的山姆曼德斯。能夠想到用「一鏡到底」去拍一部戰爭片，這導演肯定是瘋了才會這麼做。穿梭在壕溝，漂流在河中，甚至還有一架飛機直接衝到眼前，結果都囊括在長長的一鏡到底？聽來很像憑空幻想的呈現手法，山姆曼德斯卻將腦中的藍圖化為現實，讓人驚嘆不已，大呼過癮。

會判斷山姆曼德斯拿獎，原因也是因為山姆曼德斯拿下美國導演公會獎（DGA），從1949年至今，拿下導演公會獎70人中僅有7位最終沒抱回奧斯卡，能有如此龐大的數據撐腰，山姆曼德斯勢在必行。若山姆曼德斯拿獎，這也將是他第二度入圍第二度拿獎的紀錄，他上一次入圍奧斯卡最佳導演是《美國心玫瑰情》，當時也拿到奧斯卡最佳導演。

另外，交出《寄生上流》的南韓導演奉俊昊，同樣也是強力競爭者。透過房子與地下室的關係，打造出精巧卻充滿驚奇的階級諷刺電影。觀影過程宛如打開一層又一層的俄羅斯娃娃，陷入有錢人的善良與貧窮人的無奈之中，使人一再被導演的巧思所震懾。若能頒出兩座最佳導演，奉俊昊鐵定值得一座小金人。

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接下來是奧斯卡演員獎項，要討論此獎項獎項，最懶的考前猜指標賽前風向球，就是美國演員公會獎，此獎項一直精準地重疊了奧斯卡得主，以下預測的男女主角、配角，都在北美獎季中壓倒性的橫掃，拿下無數個該獎項的榮耀，本屆奧斯卡的演員獎項，應該可說是最無懸念，不動如山。（北美獎季到底是什麼？文末的延伸閱讀會說清楚）

最佳男主角：《小丑》瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）

從平凡走向癲狂，浸泡在高譚市滿滿的惡意之中，塗抹綠髮的犯罪王子就此誕生。幾乎全世界都看膩的小丑，卻讓瓦昆菲尼克斯演到了骨髓裡，化身最為魔性的存在，引出人們心中躁動的罪惡本質。正如程蝶衣在《霸王別姬》所說：「不瘋魔，不成活」。當你準備進入小丑的世界時，千萬小心，這是一個沒有蝙蝠俠的世界，沒有人會在黑暗世界拉你一把，因為瘋狂就像地心引力，只要經歷夠糟糕的一天，任何人都會被推入谷底。

瓦昆也正準備迎來自己生涯第一座奧斯卡影帝，且若他拿獎，小丑這個角色在希斯萊傑和瓦昆的演繹下，紛紛拿到奧斯卡男配角和男主角。

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最佳女主角：《茱蒂》芮妮齊薇格（Renée Zellweger）

說到傳記片，這始終是奧斯卡的心頭好。至於芮妮齊薇格出演的《茱蒂》，則將傳奇女星茱蒂嘉蘭的故事搬上大銀幕。只是，這不是個光明燦爛的勵志電影，而是逐漸掉入深邃的黑暗之中，凝視著茱蒂嘉蘭不斷在星海浮沉，最終屈服於現實。但在無盡的打擊之中，我們仍可在〈彩虹之上〉的彼端，見證著一絲微小的希望，透過眾人的力量引吭高歌，給予茱蒂打從心底最溫暖的支持。

芮妮齊薇格曾以《BJ單身日記》、《芝加哥》、《冷山》連續3年入圍奧斯卡演技獎項，更以《冷山》獲得奧斯卡「最佳女配角獎」，這次靠著《茱蒂》，第一座奧斯卡影后勝券在握。

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最佳男配角：《從前，有個好萊塢》布萊德彼特（Brad Pitt）

《從前，有個好萊塢》這部逆轉現實的美好童話中，若是說李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）飾演的瑞克代表現在，瑪格羅比（Margot Robbie）飾演的莎朗蒂代表未來，由布萊德彼特飾演的替身演員克里夫則意味著過去。當年華逐漸老去，曾經風光的替身演員，如今只能到處接工作餬口飯吃，力求生存。不過，我們將跟著他的視角，遨遊這座昆汀塔倫提諾打造出的好萊塢，體驗60年代的往日年華。

其中，把李小龍抓起來摔（現實中根本不可能發生）、深入殺人魔曼森家族的領地、化身為英雄將壞蛋打到頭破血流的表現，更是讓人驚呼連連。雖然個人同樣喜愛《愛爾蘭人》中，喬派西（Joe Pesci）詮釋那沉穩內斂、不怒自威的黑幫大老。但是，有誰能拒絕和帥氣的布萊德彼特一同探險，見證風華絕代的好萊塢風情呢？布萊德彼特也將拿下自己生涯第一座奧斯卡的演技獎項。

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最佳女配角：《婚姻故事》蘿拉鄧恩（Laura Dern）

談到配角，「亮眼」是個重要的特質，而在《婚姻故事》飾演離婚律師諾拉的蘿拉鄧恩，就相當華麗的襯托了整部電影。一開始看似外表甜美和善的她，卻一步步挑起了丈夫與妻子之間的情緒。正如片中所言：「刑事律師看到壞人的良善，離婚律師挖掘好人的醜惡。」當人們想起《婚姻故事》中伴侶邁向破裂的關係，感到不捨之際，必然會回想起摘花飛葉隨口都能傷人的諾拉，正在一旁微笑看著一切。

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最佳國際電影（原為「最佳外語片獎」）：《寄生上流》

南韓導演奉俊昊的《寄生上流》也成為南韓首部入圍最佳國際影片的電影（影藝學院今年將最佳外語片改為國際影片），此外更獲最佳影片、導演、原創劇本、剪輯、美術設計大獎提名，雖然沒有追平李安《臥虎藏龍》、「墨西哥三傑」艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）《羅馬》的10項入圍紀錄，但也是影史第六部拿下雙料入圍的非英語片，但前五部作品都未奪下最佳影片。此片先在去年坎城受到熱烈好評，除了拿下影評人場刊最高分的3.5分，更在「墨西哥三傑」阿利安卓崗札雷伊納利圖帶領的評審團手中拿下最高榮譽金棕櫚。

揮別5月風光明媚的坎城，來到年底的北美獎季，《寄生上流》的熱潮仍舊持續延燒，率先在多倫多影展拿下觀眾票選第三名（第一、第二名分別為《兔嘲男孩》、《婚姻故事》）打響其聲勢，接著在北美於10月11日上映獲得爆炸性的表現，短短一個月票房便突破1000萬美金，成為2019年北美最賣座的外語電影。目前累積突破2200萬美金，全球則是超過1.26億美金，成為奉俊昊導演生涯中最賣座的電影。

除了票房數字之外，《寄生上流》也在知名網站如IMDb、爛番茄分別獲得8.6分和99%的新鮮度，更在獎季中有亮眼表現，入圍包含金球獎在內等各大獎項的最佳影片，深受各個影評人協會獎的喜愛，多家外媒皆把《寄生上流》選進年度佳片中，且今年北美獎季走到現在，《寄生上流》才是所有電影中獲獎最多的（遠超過《1917》）無論是入圍、獲獎都能窺見奉俊昊這次在北美獲得的超高評價，基本上替南韓拿下首座奧斯卡最佳國際電影，可說是十拿九穩。

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最佳動畫長片：《克勞斯：聖誕節的秘密》

Netflix今年以兩部動畫電影《隻手探險》與《克勞斯：聖誕節的秘密》獲得提名，此外，逐格動畫工作室Laika的新作《大冒險家》也拿到肯定，而夢工廠與皮克斯兩大廠牌的當家動畫系列《巡龍高手3》與《玩具總動員4》，這次都是以終章獲得肯定。

基本上這個獎項，只剩《玩具總動員4》和《克勞斯：聖誕節的秘密》在競爭，前者在製片公會拿到最佳動畫片，後者則在安妮獎（俗稱動畫屆奧斯卡）和英國影藝學院電影獎拿到最佳動畫片，各有支持，但這次很有可能皮克斯會含淚，由Netflix笑傲奧斯卡。《克勞斯：聖誕節的秘密》透過童心大開的創意想像，消弭仇恨、橫跨種族、超越語言，全片層層堆疊，道出聖誕節的真諦，且在獎季後段的氣勢驚人，完全壓過《玩具總動員4》，若以技術來看，《玩具總動員4》仍舊技高一籌，但故事的普世性和打動人心之感，會是《克勞斯：聖誕節的秘密》勝出的關鍵。

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最佳原創劇本：《寄生上流》奉俊昊、韓珍元

看完《寄生上流》後，對於片中的故事只有滿滿讚嘆：渴望攀附有錢人的貧民，卻在奪取利益的同時，成了一隻隻膨脹自我的寄生蟲，最終被貪念引發的惡意所吞噬。階級的上下對立、人性的善惡，還有那股彷彿跳出銀幕的「氣味」，揉稔在一起就成了爬滿跳蚤的警世寓言，最終給觀眾留下無限感慨。

雖說，最後若由昆汀塔倫提諾的黃金年代童話《從前，有個好萊塢》拿下原創劇本，也是一時之選。但個人仍較為偏愛《寄生上流》極具巧思的階級寓言。且《寄生上流》也拿到了編劇公會的原創劇本獎（雖然昆汀不是編劇公會會原就沒有入圍了），但在英國影藝學院電影獎，《寄生上流》也擊敗了昆汀拿到原創劇本，有這兩大風向加持，奧斯卡也近在咫尺。

其實若是預測原創劇本會給《寄生上流》，那最佳影片應該也要預測是它，從2006年第78屆奧斯卡至今，最佳影片的得主中只有《水底情深》沒有拿到劇本獎，其餘最佳影片通通和劇本獎綁在一起（原創或改編）。但因為今年的《1917》同樣有著龐大的歷史獎項數據加持，且保守的影藝學院有可能不會為了《寄生上流》破格頒給非英語電影，因此最佳影片這項目仍舊猜測《1917》，且回溯歷史，過往僅有10部非英語電影曾入圍奧斯卡最佳影片，獲獎記錄為零，不過現在各界都在關注本作能否成為第一座拿到最佳影片和最佳國際影片的電影（尤其是在去年《羅馬》失利後）。

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最佳改編劇本：《兔嘲男孩》塔伊加維迪提（Taika Waititi）

「納粹」加「可愛」，有辦法迸出新滋味嗎？聽來怪異的組合，卻在《兔嘲男孩》搭配起來，讓人喜歡到無法自拔，這正是鬼才導演塔伊加維迪提在《兔嘲男孩》展現的功力。宛如更可愛版本的《美麗人生》，卻讓觀眾在開懷大笑的同時，冷不防塞了一把洋蔥，突然哭得一把鼻涕一把眼淚。但最後的「來跳舞吧！」卻會讓觀眾暖洋洋的走出戲院，蹦蹦跳跳的踏上回家之路。尤其《兔嘲男孩》也拿下編劇公會獎的改編劇本獎，更可篤定奧斯卡（原本風向從《愛爾蘭人》吹向《她們》最終吹回《兔嘲男孩》）。

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最佳剪輯：《賽道狂人》麥可麥庫斯克（MichaelMcCusker）、安德魯巴克蘭（AndrewBuckland）

長達兩個小時半的電影，卻讓人血脈噴張到不行，沒有一絲一毫想看手錶的衝動。在福特 vs. 法拉利的爭鬥之中，最終高潮的利曼24小時拉力賽，更用了整整90分鐘毫無保留呈現在大銀幕，帶給觀眾滿滿的賽車魅力。勝負的瞬間、雨天模糊的視線、馬力加足的全速衝刺，銀幕前的每雙眼睛都化身成了賽車手。我只能說，能夠用剪輯讓人彷彿置身在福特傳奇的賽車之中，體驗全速奔馳的快感，這樣的作品，拿到最佳剪輯可說實至名歸。

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最佳攝影：《1917》羅傑狄金斯（Roger Deakins）

過去，擅長一鏡到底的攝影師，往往都能得到奧斯卡的青睞。最經典的正是艾曼紐爾盧貝茲基（Emmanuel Lubezki），他用精湛高超的一鏡到底，以《地心引力》、《鳥人》、《神鬼獵人》連三年奪下小金人。如今，羅傑狄金斯同樣運用一鏡到底的技術，呈現戰場的真實與苦痛、人性的掙扎與良善。其中，最厲害的衝出壕溝的橋段，更是叫人拍案叫絕。隨著主角一路奔跑，後方士兵蜂擁而出，砲彈不斷來襲，如此險象環生的戲碼，居然不需要任何剪接，一顆長鏡頭就能完成，這到底是如何做到的？

畢竟，炸彈引爆的時間、人群蜂擁而出的剎那，還要搭配著主角衝刺的速度。想到還是頭皮發麻，全身起雞皮疙瘩，光是這顆鏡頭就不是會得奧斯卡而已，還會在影史留下永恆一瞬。羅傑狄金斯之前入圍了奧斯最佳攝影十餘次，都沒拿獎，終於靠著《銀翼殺手2049》開胡，這次的《1917》，羅傑狄金斯很有可能完成他個人的連莊。

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最佳原創配樂：《小丑》希爾杜古納多提瑞（HildurGuðnadóttir）

本屆的原創配樂，也可說是死亡之組，配樂大師約翰威廉斯（JohnWilliams）以《星際大戰：天行者的崛起》獲得生涯第52次提名，此外，藍迪紐曼（Randy Newman）和湯姆斯紐曼（Thomas Newman）這對表兄弟檔也分別以《婚姻故事》和《1917》同場較勁，藍迪紐曼的大名應該多數人都聽過，至於湯姆斯紐曼則是《刺激1995》等名作配樂，但至今入圍十餘次從未在奧斯卡獲獎，今年可能也不例外，原因是這座小金人很有可能會頒給來自冰島的女作曲家希爾杜古納多提瑞（HildurGuðnadóttir）。

來自冰島的希爾杜古納多提瑞，以北歐冷冽的特色入曲，撐起《小丑》全片孤寂和隱忍的情緒，也搭配著全片的色調，情緒克制同時畫龍點睛，希爾杜古納多提瑞也獲得了金球獎、英國影藝學院電影獎等諸多獎項的肯定，今年奧斯卡原創配樂得主，極有可能頒給這位女性作曲家。

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雖然本屆最佳影片看似毫無懸念會由《1917》奪下，但是，《寄生上流》後勢仍持續看漲。作為首部入圍最佳影片的韓語片，他最大的硬傷或許就是在語言隔閡，除此之外，在劇本編排、故事構思、演員表現上都相當出色，就算最後《寄生上流》破天荒的摘下最佳影片，也是有可能會發生的。

延續上屆《羅馬》與《幸福綠皮書》的競爭，這次將由《1917》與《寄生上流》再次上演「傳統」與「突破」的對決。究竟，是兩位小兵的一鏡到底戰場史詩會感動評審，還是試圖寄生在上流社會卻反遭吞噬的階級寓言將會締造新猷，就讓我們一同在2月10號早上9點的奧斯卡頒獎典禮見證歷史！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航