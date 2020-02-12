第92屆奧斯卡賽後分析：奉俊昊如何拿下奧斯卡？兼具商業與藝術的寄生上流術

擒得坎城影展金棕櫚獎後，有誰曾想過一部來自南韓的《寄生上流》，會一路橫掃美國獎季，最終摘下奧斯卡金像獎最佳影片。然而，奉俊昊能以非英語電影成功打入好萊塢，只是個偶然的機緣？僅是單純靠公關優勢上位逆襲？還是一路以來，早已是奉俊昊鋪墊許久的「寄生上流術」？

文：Pony（馬曼容）

擒得坎城影展金棕櫚獎後，有誰曾想過一部來自南韓的《寄生上流》，會一路橫掃美國獎季，最終摘下奧斯卡金像獎最佳影片。首部由非英語電影奪得最佳影片，既是亞洲第一部，也是當晚奧斯卡的最大贏家，入圍六項，榮獲最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本、最佳國際影片四項大獎。然而，奉俊昊（‎Bong Joon-ho）能以非英語電影成功打入好萊塢，只是個偶然的機緣？僅是單純靠公關優勢上位逆襲？還是一路以來，早已是奉俊昊鋪墊許久的「寄生上流術」？

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奉俊昊的進化，奧斯卡的轉向

在《寄生上流》榮獲最佳影片當下，現場全體起立鼓譟著「UP！ UP！」（安可），以此便可看見這些台下幾乎都有投票權的學院成員們，是如此愛戴著《寄生上流》，一部非英語的電影。然而《寄生上流》是奉俊昊執導生涯最好的作品嗎？這個答案不可全然因他獲得奧斯卡的殊榮就此蓋棺論定，更值得思索的是，當我們回看《寄生上流》時，會發現奉俊昊一直以來他創作的核心始終不變。

不論是《殺人回憶》藉以連續殺人案為故事軸線，隱約看見韓國社會的動盪不安；《駭人怪物》通過污染的擴大，去拆解社會私利的真實面貌；《非常母親》直面重視弱勢群體的生存處境，再到《寄生上流》從房子的上與下、裏與外、富貴與貧賤的權位對等，用「氣味」的狀態，透射出人性的善惡與真偽。

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多年以來，奉俊昊都運用他擅長的類型電影形式，包裹著他長期關注的社會階級核心，這點始終不變。他也不並非一時擊中學院成員們的口味，早在2013執導的《末日列車》便開始和美國大牌演員合作，之後與Netflix合作的《玉子》，同樣再度執導星光熠熠的「英語系」演員，且仍舊有著對階級權貴的犀利批判。不過這兩部片雖有英語成分，但卻因該時公關失利，口碑未能擴散，而未能成為奧斯卡寵兒。

但奉俊昊以此作為養分，他「寄生」於「上流」美國好萊塢產業，瞭解到他們的喜好，進而強化自己的敘事節奏，更直接，也更具效果。當然，《寄生上流》並不是只為美國服務，但回到奉俊昊本身，他一步步結合美韓文化，讓《寄生上流》爆紅，並被HBO買下版權改編影集，《末日列車》影集版也恰好於今年完成並準備首播。

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既然過往作品早已奠定奉俊昊電影成功的地位與定位，為何奧斯卡如今才給予其最佳影片的肯定，甚至當他曾以《非常母親》代表南韓角逐奧斯卡最佳外語片之時（現名為最佳國際影片），學院成員們卻對其視而不見，會有如此的變化，另一層面也在於奧斯卡口味的轉向與成員／社會結構的轉移。

好萊塢並非不擁抱外來國籍的電影工作者，諸如在好萊塢電影工業有聲有色的墨西哥三傑《羅馬》艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）、《水底情深》吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）、《神鬼獵人》阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro González Iñárritu），近年皆在奧斯卡上獲得極大肯定，但細看這些作品本身，它們終歸仍在英語電影的範疇下，也仍是好萊塢資金運轉下的產物。即便《羅馬》以西班牙語發音，但它卻未能獲得多數成員的最愛，甚至意見懸殊的分歧，最終還是與最佳影片失之交臂。

更遑論非英語電影闖入最佳影片、導演項目的困難度，或每每以非美國產製的外語電影入圍演員獎的演員們，諸如《愛．慕》埃瑪妞麗娃（Emmanuelle Riva）、《45年》夏綠蒂蘭普林（Charlotte Rampling）、《她的危險遊戲》伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert），今年則有《痛苦與榮耀》的安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas），往往會敗給英語電影為主要的演員，即便他們是更為優秀的選擇。

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另一方面，《寄生上流》之所以造就了奧斯卡的歷史性，更在於它是一部由非美國資金投資的電影，也是一部非英語發音的電影，恰恰正跳脫了好萊塢長年以來自恃為傲的電影工業——以美國為中心，以英語為霸權，或認為以熟悉的語言，才可傳遞更多故事中的內裏訊息。甚至在近年的奧斯卡名單上，都能看見因美國社會的轉變，這群學院成員們所關注的事情也有所不同。

不論是通過新聞自由揭開宗教性侵事件的《驚爆焦點》、以成長三段進行式講述同志群體的《月光下的藍色男孩》、包裹黑白融合通俗溫情的《幸福綠皮書》等等。每一年，因社會的走向變動，議題話題性的討論，從布希時期的伊拉克事件、歐巴馬的資訊戰爭、到川普時代的對美墨邊界爭鋒、敘利亞難民安置等問題，都牽動著會員們投下一票的關鍵。

更甚者，當奉俊昊的「亞洲」之皮，在現今好萊塢已不再具排他性，甚至還成為電影的主流，從李安以《臥虎藏龍》的打頭陣，到近年《瘋狂亞洲富豪》掀起熱潮、《人肉搜索》裡直接讓亞裔演員趙約翰（John Cho）為主角，今年林家珍（Awkwafina）更於《別告訴她》有優秀演出，綜觀具票房性的商業大片，不管是有意還是無意的族裔考量，也總會出現一名亞裔面孔，更顯見好萊塢對亞洲／亞裔面孔的不陌生。

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商業與藝術平衡下的淺顯直接

《寄生上流》在奧斯卡上的成功，或許也凸顯了幾件事。第一，本身就是公關之爭的奧斯卡，代理《寄生上流》的美國片商NEON，砸下約三億台幣進行宣傳造勢，確實獲得美國媒體的注目。然而，同樣花費超過一億美元宣傳的Netflix，再怎麼用力，儘管成為奧斯卡的入圍大贏家，卻未能將《愛爾蘭人》推上首位，入圍十項全數陪榜，最終也只在《婚姻故事》拿下最佳女配角一獎。以此證明，如何獲得成員們的焦點（在他們未能有時間全數看完所有入圍影片），在奧斯卡必然重要。

但更關鍵的是，影片要如何以最通俗淺顯的方式，抓住學院成員們的心，《寄生上流》就恰好命中這核心——不管是美國這才發現韓國電影工業的強大（當然近幾年《下女的誘惑》、《燃燒烈愛》已在美國影評人協會獲得多數肯定），或是一種以西方視角挖掘東方電影如何述說社會現實的犀利。

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另一方面，Netflix此次的失利，或許也看見學院成員對串流平台的不買單，但依舊不能否認近年Netflix迅速竄升，從紀錄短片的培植，一路到製作劇情長片擠身最佳影片的行列，甚至在奉俊昊奪下最佳影片之前，早已與他合作《玉子》，並二度合作改編《末日列車》影集。Netflix雖未能在今年大獲成功，卻能證明自身仍敞開胸懷，邀請更多有興趣的電影工作者們一起合作。

「越是挖掘私人的情感，越能有更多的創意。」奉俊昊在獲頒最佳導演時引用他電影之路上的養分——馬丁史柯西斯的一席話。奉俊昊能獲得奧斯卡的肯定，對他而言必然是職涯的一大進展，然而是奉俊昊需要奧斯卡，還是奧斯卡需要奉俊昊的存在，一種以東方之姿翻轉西方的電影工業或許才是當中的核心意義。當以《從前，有個好萊塢》的昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）早早接受香港邵氏電影的吸收，東方電影的影響早已對現今成功的大導演們深有影響，過往一直只是以美國工業為中心的奧斯卡，一直未能正視他們的才華。

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換句話說，《寄生上流》的某方面成功，也在於它打破西方美帝主義看待東方的想像。隱約地，它存在一種獵奇，一種窺探東方社會的新奇，但事實上故事所說的核心卻是帶有普世性，階級翻轉的反噬，貧窮賜予權貴死亡，《寄生上流》來自底層的怒吼，不僅僅是從亞洲翻轉西方思維，更是打破好萊塢設立的英語天花板，《寄生上流》所述說的對抗反撲，也正為深陷在這座好萊塢血汗工廠中的電影工作者們，對有錢有勢的製片大廠，發出一聲最有力的振奮醒語。

同樣地，於記錄長片獲獎的《美國工廠》，正好也探討中美階級的工廠制度。儼然，階級制度下的公與不公，是長久擁有殘酷遊戲規則的好萊塢工業下，在今年最被凸顯且關心的議題趨勢。

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「克服一英吋高的字幕，你將會發現更多好電影。」這是奉俊昊拿下金球獎最佳導演時的致詞，這一次，因《寄生上流》的獲獎，歐美媒體再次看見韓國電影工業的成功，《寄生上流》也證明了所謂的商業與藝術可以兼容並蓄，獲得了藝術電影的殊榮，也獲得了商業電影工業的寵愛。

然而，不單單只是逆襲爬升，它甚至也扭轉世界影展的走向，當藝術可以兼具商業票房，商業中也不缺乏藝術元素，更多以藝術電影為導向的影展，也正在往拍出好的類型電影方向前進，藉此肯定新導演的嘗試。

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好萊塢工業或許最想要的並不是像《羅馬》，如此展現人文高價值的藝術電影，他們所要的是能讓他們最直接暢快汲取內容的當頭棒喝。電影本該就不應被語言侷限，商業和藝術也不該被明顯劃分，但對於好萊塢而言，壁壘分明是長久以來無法被改變的姿態，《寄生上流》正是他們最想要的電影。而本屆奧斯卡，「寄生上流」多時的奉俊昊，也用他的電影發聲，成功震撼世界影壇。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：潘柏翰