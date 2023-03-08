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劇場綠豆糕

【劇場綠豆糕】朱宗慶打擊樂團《木蘭》：京劇元素適當讓位，讓「音樂」與「劇場」得以分庭抗禮

TNL+ 2023/03/08 ,

評論

蔡孟凱

蔡孟凱

蔡孟凱

臺灣藝術大學中國音樂學系揚琴主修，臺灣師範大學民族音樂研究所碩士。一個發展不是太成功的音樂人，最大心願是能一手彈琴、一手執筆度過平凡的每一天。

我們想讓你知道的是

朱宗慶打擊樂團2010首演、2013修訂重整的擊樂劇場《木蘭》，可能是這類「音樂劇場」作品裡頭最為成功的一個製作之一。而《木蘭》的文本不以我們耳熟能詳的，花木蘭代父從軍的情節和故事作為描述的主體，而是採非線性的敘事手法，將重心放在花木蘭在少女、軍人、歸鄉者之間的心境轉換。換言之，《木蘭》意不在塑造一個女英雄，而更像是一名平凡女子的成長故事。

跨界在今日劇場已成顯學，什麼樣專業領域的藝術形式，都可以在劇場裡大JAM一番，多年來在諸多藝術家的戮力耕耘和舞台科技的推陳出新之下，連「跨領域」這一詞本身都已不大會被特意提起，顯見跨界在今日的表演藝術產業已是基本中的基本配備。

在這個各類派別百家爭鳴的產業環境裏，「音樂劇場」是一個碩果頗豐的跨域形式，各類樂種、各大樂團都曾數度挑戰。在音樂劇場裡頭，音樂家不在樂器與樂譜之間正襟危坐，樂器可以是道具、音樂家可以是演員，反之亦然。

透過表演形態的變換與消弭，讓無形的聽覺體驗能夠透過劇場的魔法落實具象，不僅是讓音樂被「看」見，也打開更多觀眾對於在表演廳聽音樂這件事的想像。

其中，朱宗慶打擊樂團2010年首演、2013年修訂重整的擊樂劇場《木蘭》可能是這類「音樂劇場」作品裡頭最為成功的一個製作之一。

《木蘭》由京劇導演李小平執導、洪千惠作曲、鄭衍偉編劇，以京劇作為擊樂劇場化的引信，透過多人分飾一角的方式，讓擊樂音樂家和京劇演員，共同詮釋花木蘭這個廣為人知的人物，打造出「擊樂木蘭」和「京劇木蘭」兩個角色。

充分發揮打擊樂本身較為開放的肢體語彙，以及戲曲「無聲不歌、無動不舞」的特性，創造豐富的視聽體驗。首度發表至今數度重製，每回重演都有良好的口碑與票房。

經典擊樂劇場「木蘭」 啟發團隊逆境中勇敢
Photo Credit: 中央社
朱宗慶打擊樂團將重新推出擊樂劇場《木蘭》，藝術總監朱宗慶表示，《木蘭》在劇中不得不勇敢的心境，可啟發團隊與觀眾在劇變的環境中仍勇敢前行

京劇刻意的「大材小用」，支撐了音樂與劇場之間的平衡

《木蘭》的文本不以我們耳熟能詳的，花木蘭代父從軍的情節和故事作為描述的主體，而是採非線性的敘事手法，將重心放在花木蘭在少女、軍人、歸鄉者之間的心境轉換。換言之，《木蘭》意不在塑造一個女英雄，而更像是一名平凡女子的成長故事。

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劇場綠豆糕：

劇場有什麼魅力，讓音樂家、藝術家、演員、明星藝人與網紅，都要沾它一沾？劇場又是什麼樣的地方，能讓什麼東西都放上舞台、放上觀眾的面前，那怕是稿紙、棋盤、或是綠豆糕。作為一個高度彈性且極度包容的藝術媒介，劇場可以高大上也能接地氣、可以寓教於樂也能傷風敗俗。劇場，是一個你說是什麼他就是什麼的東西。 無論您對「看表演」的想像屬於什麼樣的時代，請先容我和您用一塊綠豆糕的時間，分享當下劇場裡各種奇形異狀、光怪陸離的作品與體驗。

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