【劇場綠豆糕】朱宗慶打擊樂團《木蘭》：京劇元素適當讓位，讓「音樂」與「劇場」得以分庭抗禮

跨界在今日劇場已成顯學，什麼樣專業領域的藝術形式，都可以在劇場裡大JAM一番，多年來在諸多藝術家的戮力耕耘和舞台科技的推陳出新之下，連「跨領域」這一詞本身都已不大會被特意提起，顯見跨界在今日的表演藝術產業已是基本中的基本配備。

在這個各類派別百家爭鳴的產業環境裏，「音樂劇場」是一個碩果頗豐的跨域形式，各類樂種、各大樂團都曾數度挑戰。在音樂劇場裡頭，音樂家不在樂器與樂譜之間正襟危坐，樂器可以是道具、音樂家可以是演員，反之亦然。

透過表演形態的變換與消弭，讓無形的聽覺體驗能夠透過劇場的魔法落實具象，不僅是讓音樂被「看」見，也打開更多觀眾對於在表演廳聽音樂這件事的想像。

其中，朱宗慶打擊樂團2010年首演、2013年修訂重整的擊樂劇場《木蘭》可能是這類「音樂劇場」作品裡頭最為成功的一個製作之一。

《木蘭》由京劇導演李小平執導、洪千惠作曲、鄭衍偉編劇，以京劇作為擊樂劇場化的引信，透過多人分飾一角的方式，讓擊樂音樂家和京劇演員，共同詮釋花木蘭這個廣為人知的人物，打造出「擊樂木蘭」和「京劇木蘭」兩個角色。

充分發揮打擊樂本身較為開放的肢體語彙，以及戲曲「無聲不歌、無動不舞」的特性，創造豐富的視聽體驗。首度發表至今數度重製，每回重演都有良好的口碑與票房。

Photo Credit: 中央社 朱宗慶打擊樂團將重新推出擊樂劇場《木蘭》，藝術總監朱宗慶表示，《木蘭》在劇中不得不勇敢的心境，可啟發團隊與觀眾在劇變的環境中仍勇敢前行

京劇刻意的「大材小用」，支撐了音樂與劇場之間的平衡

《木蘭》的文本不以我們耳熟能詳的，花木蘭代父從軍的情節和故事作為描述的主體，而是採非線性的敘事手法，將重心放在花木蘭在少女、軍人、歸鄉者之間的心境轉換。換言之，《木蘭》意不在塑造一個女英雄，而更像是一名平凡女子的成長故事。