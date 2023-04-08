【劇場綠豆糕】布拉瑞揚舞團《我．我們》第一部曲：當代視角的創世神話，無處排灣卻又無處不排灣

在布拉瑞揚・帕格勒法開始成為編舞家之前，他首先換下了他的漢名郭俊明，以Bulareyaung Pagarlava的身分開啟舞者之旅，一路跳進雲門、遠赴紐約，為瑪莎・葛蘭姆（Martha Graham）的經典舞作重新編舞。

然後在聲勢正盛、如日中天的時候，毅然選擇回到台東原鄉，創造了「布拉瑞揚舞團」（Bulareyaung Dance Company, B.D.C.），這個貫以勇士之名的舞團。

Photo Credit: 劉振祥攝影 布拉瑞揚．帕格勒法

簡單翻閱一下布拉瑞揚在雲門和瑪莎・葛蘭姆的時期的作品片段，不難發現他過往的作品仍專注於一般熟知的現代舞——以舞者的肢體和空間的分割為主要的觀照，並依以排列組合出作品的圖像。

而在成立B.D.C.之後，講究技巧和景深的現代舞蹈美學淡了，更多則是以「局內人」（insider）的角度，從部落的文化景觀出發，進而探討原住民在當代台灣的處境，乃至於各類社會課題在原住民視角下的詮釋。

例如《#是否》（2019）從家庭式卡啦OK的場景出發，引出原住民社群為數不少，家庭功能失衡的社會現象；《沒有害怕太陽和下雨》（2021）則取材自東部阿美族「巴卡路耐」（Pakarongay）的傳統習俗，進而碰觸個人與群眾，在雙向凝視之間求同存異的可能性。

然而，今年問世的《我・我們》雖然打出了金獎級的全排灣族創作陣容——音樂總監阿爆ABAO（阿仍仍）、視覺總監磊勒丹・巴瓦瓦隆，《我・我們》卻徹底顛覆了近幾年B.D.C的創作風格。

觀眾沒有看到一般熟習的傳統服裝和原民歌舞，也沒有看到任何足以辨識、定義的圖騰符號。所有足以建立風格元素——旋律、圖像、乃至於肢體，在《我・我們》都被拆解成最小的單位再加以重構，轉化為一副繽紛詭麗的異世風景。

Photo Credit: 布拉瑞揚舞團提供，設計磊勒丹 《我・我們》第一部曲主視覺

Photo Credit: 布拉瑞揚舞團提供 音樂總監阿爆ABAO（阿仍仍）