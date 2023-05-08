【劇場綠豆糕】河床劇團Ｘ福爾摩沙馬戲團《夢與陰影》：奇觀式展演風格，超越觀眾熟悉的馬戲語彙

劇場燈暗、大幕升起，一隻和鏡框等高的大象倒掛空中，倏地往地上一摔、再摔，發出震耳欲聾的聲響。一位提燈女子佇立在旁，徬徨無語地看著這一切。這個充滿達利（Salvador Dalí）作品即視感的超現實畫面，是《夢與陰影》給觀眾的第一個夢境碎片。

過往以多元互動形式、私密展演距離的小型作品聞名的河床劇團，早在「沉浸式」這個詞從爆紅到浮濫之前，就透過各種展演界線模糊消弭、觀看角度多變複雜，且結合表演藝術、行為藝術、視覺藝術等多重概念的「意象劇場」打造其獨特的品牌。

然而近兩年，河床劇團及其核心藝術家郭文泰，出人意表地回過頭來經營鏡框式的傳統大劇場製作。先是2021年推出以礦災歷史記憶為主題的《被遺忘的》，透過升降舞台和各種投影借位、機關裝置，打造出超現實的視覺意象，以詭麗唯美的風格詮釋災難史。

而今年的《夢與陰影》則和福爾摩沙馬戲團（Formosa Circus Art, FOCA）共同合作，而河床劇團意象劇場的美學精神，和當代馬戲高強度且高靈活度的肢體潛能將碰撞出什麼樣的火花，讓《夢與陰影》迅即成為本年度國家兩廳院台灣國際藝術節最受關注的作品之一。

有趣的是，攤開河床劇團和FOCA雙方的創作脈絡，不難發現兩者不約而同具有「弱敘事」、或者說「弱文本」這樣的慣性。意即，他們過往的作品雖然有明確的主題或描繪的對象，卻未必有明確的、線性的敘事結構或是文本內容，而是專注在整體視覺感受，以各種不同畫面意象互相銜接。最終雖然舞台不斷改變、表演動作不斷，但在觀眾意識裡構築的，卻是一個又一個靜態如畫作的視覺記憶。

延續這樣的慣性，《夢與陰影》一反傳統馬戲表演以高強度的技術展示點燃觀眾興致的慣習，在郭文泰對馬戲的解構實驗裏頭，馬戲的表演語彙——無論是高空特技、攀爬、各種道具拋接、大環，大都刻意地不展現任何一個完整的表演技巧，總是在技巧即將「完成」的那一霎那，從畫面淡出，將能量拋接給下一個畫面或場景。

譬如在第二幕，一群軍官打扮的人互相拋接呼拉圈。在幾個簡單的互擲之後，一群掛在呼拉圈上、四肢並用的表演者從側台爬入。他們的下半身著黑褲黑襪，讓他們的下肢在黑色舞台前看起來就像消失了一樣。猛一看就像是一群長了人類雙臂的呼拉圈在用手走路。透過道具的運用和視覺的錯位，讓馬戲「非常」的肢體組織出新的超現實意象。