【劇場綠豆糕】河床劇團Ｘ福爾摩沙馬戲團《夢與陰影》：奇觀式展演風格，超越觀眾熟悉的馬戲語彙

我們想讓你知道的是
今年的《夢與陰影》，是河床劇團和福爾摩沙馬戲團共同合作，而河床劇團意象劇場的美學精神，和當代馬戲高強度且高靈活度的肢體潛能將碰撞出什麼樣的火花，讓《夢與陰影》迅即成為本年度國家兩廳院台灣國際藝術節最受關注的作品之一。
劇場燈暗、大幕升起，一隻和鏡框等高的大象倒掛空中，倏地往地上一摔、再摔，發出震耳欲聾的聲響。一位提燈女子佇立在旁，徬徨無語地看著這一切。這個充滿達利（Salvador Dalí）作品即視感的超現實畫面，是《夢與陰影》給觀眾的第一個夢境碎片。
過往以多元互動形式、私密展演距離的小型作品聞名的河床劇團，早在「沉浸式」這個詞從爆紅到浮濫之前，就透過各種展演界線模糊消弭、觀看角度多變複雜，且結合表演藝術、行為藝術、視覺藝術等多重概念的「意象劇場」打造其獨特的品牌。
然而近兩年，河床劇團及其核心藝術家郭文泰，出人意表地回過頭來經營鏡框式的傳統大劇場製作。先是2021年推出以礦災歷史記憶為主題的《被遺忘的》，透過升降舞台和各種投影借位、機關裝置，打造出超現實的視覺意象，以詭麗唯美的風格詮釋災難史。
而今年的《夢與陰影》則和福爾摩沙馬戲團（Formosa Circus Art, FOCA）共同合作，而河床劇團意象劇場的美學精神，和當代馬戲高強度且高靈活度的肢體潛能將碰撞出什麼樣的火花，讓《夢與陰影》迅即成為本年度國家兩廳院台灣國際藝術節最受關注的作品之一。
有趣的是，攤開河床劇團和FOCA雙方的創作脈絡，不難發現兩者不約而同具有「弱敘事」、或者說「弱文本」這樣的慣性。意即，他們過往的作品雖然有明確的主題或描繪的對象，卻未必有明確的、線性的敘事結構或是文本內容，而是專注在整體視覺感受，以各種不同畫面意象互相銜接。最終雖然舞台不斷改變、表演動作不斷，但在觀眾意識裡構築的，卻是一個又一個靜態如畫作的視覺記憶。
延續這樣的慣性，《夢與陰影》一反傳統馬戲表演以高強度的技術展示點燃觀眾興致的慣習，在郭文泰對馬戲的解構實驗裏頭，馬戲的表演語彙——無論是高空特技、攀爬、各種道具拋接、大環，大都刻意地不展現任何一個完整的表演技巧，總是在技巧即將「完成」的那一霎那，從畫面淡出，將能量拋接給下一個畫面或場景。
譬如在第二幕，一群軍官打扮的人互相拋接呼拉圈。在幾個簡單的互擲之後，一群掛在呼拉圈上、四肢並用的表演者從側台爬入。他們的下半身著黑褲黑襪，讓他們的下肢在黑色舞台前看起來就像消失了一樣。猛一看就像是一群長了人類雙臂的呼拉圈在用手走路。透過道具的運用和視覺的錯位，讓馬戲「非常」的肢體組織出新的超現實意象。
專題下則文章：
【劇場綠豆糕】布拉瑞揚舞團《我．我們》第一部曲：當代視角的創世神話，無處排灣卻又無處不排灣
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。