【劇場綠豆糕】迷失在破敗劇場裡的科幻神話：何以《鯨之嶋》可能是國表藝三館共製最令人惋惜的一屆？

我們想讓你知道的是
劇場終究是殘忍的，國表藝場館共製的《鯨之嶋》宛如一台多頭馬車，三匹馬都有各自的步調和力道，搖搖欲墜地載著作品崎嶇前行。儘管可以感受到創作者的用心，但觀者也同時切身體會到整個作品的缺乏整合和分身乏術，無疑令人惋惜。
兩年一屆，自2017年啟動的國家表演藝術中心場館共製計畫至今已支持並孵育兩個節目，2021年公布第三屆得主——由具「當代台灣戲曲的最佳詮釋者」美譽的施如芳編劇、拾念劇集和無獨有偶工作室共同製作的《鯨之嶋》。本年度（2023）五月，於國家兩廳院台灣國際藝術節（TIFA, Taiwan International Festival of Arts）首演。
《鯨之嶋》以「台版山海經」為號召、以南北管及偶戲為載體，詮釋一個發生在遙遠的末日災變，由末世遺民講述的神話故事。故事伊始，被黑色海嘯捲走的女孩娜娜和晚偶咘咘在一片破敗中醒來，咘咘為了讓娜娜打起精神，提議來說古老的神話故事。
《鯨之嶋》的第二個故事線，便是兩人對話中所展開的遠古時代，巨鯨之靈幻化而成的雙生精靈「鯤」、「鯢」自板塊擠壓運動中誕生，神靈Kuro（象徵黑潮）將鯤鯢託付給贔屭（原型為龜山島）扶養，等待鯨靈長成、覺醒自我的時刻。
《鯨之嶋》的敘事雙線交錯，時空不斷跳躍轉換，兩者互為因果，並不是個太好理解的故事。值得一提的是，編劇抓住了一個神話與科學的的共同目標：詮釋世界的未知，並依此為線索串連起整個文本。
神話的基礎是想像與哲學，科學則是建立在經驗與辯證，但兩者的目的皆是在解釋宇宙、理解世界。在《鯨之嶋》的故事推進中，不時會有許多畫外音，陳述與劇情相關的地理自然、生物演化等科普知識。刻意地反向操作神話與科學之間，後者以論證顛覆前者的承繼關係。反過來用「實際存在的」科學為「故事虛構的」神話建立基礎，彰顯了《鯨之嶋》意圖建立一個架空文明的宏觀敘事之野心。
繽紛多彩的偶戲、支離破碎的人戲
《鯨之嶋》運用許多操偶、物件，描繪故事裡的末日場景及神話生物，並且在偶的材質、投影的載體上都下了十足的功夫。
主要角色中，雙生精靈鯤、鯢先是從一組鯨魚狀的中型杖頭偶一分成二為兩個小偶，象徵二者皆為鯨魂所化；再透過偶內藏的機關將偶展開、延伸，代表鯤鯢從幼年期邁向青少年；最後巧妙的將精靈的造型延伸至劉毓真、大甜兩位演員的服飾，象徵雙生精靈覺醒自我、心靈成熟。
專題下則文章：
【劇場綠豆糕】河床劇團Ｘ福爾摩沙馬戲團《夢與陰影》：奇觀式展演風格，超越觀眾熟悉的馬戲語彙
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。