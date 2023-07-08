抱著「在大眾劇場裡演一部電影」的野望，故事工廠的《天后》真準備好了嗎？

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如果《天后》的思維，是透過幾個小畫面的調度來達到了某種角色情感上的飽和度，那為什麼不一開始便選擇中小型的劇場來做為表演場地呢？從這個面向來看，《天后》的創作邏輯固然足以自圓其說，卻又同時令人匪夷所思。
在黃彥霖編導的《天后》裡頭，有一句不時會出現的靈魂提問是「準備好了嗎」？
電影導演River（黃河 飾）為傳奇天后夏琳，籌備多年的傳記電影辦了無數次的徵選（audition），選上的女主角卻接連遇到意外失蹤，他不禁懷疑這些女孩是不是「還沒準備好」要飾演夏琳才臨陣脫逃；當空懸多時的女主角終於定案，電影即將付梓完成的最後幾哩路，River突然又對自己的作品產生懷疑，害怕起自己其實也「還沒準備好」要完成這部生涯最重要的創作。
無獨有偶，當年詐死的夏琳（楊麗音 飾）綁架、騷擾River找來的女演員，因為她無法忍受這些「還沒準備好」的女孩輕易草率地扮演自己；最後與兒子的自白和對峙之中，夏琳也揭露，當年落荒而逃是因為她發現自己「還沒準備好」成為一位母親。
而面對《天后》這一部以「類型戲劇」為號召的大眾劇場作品，我心裡想的也是「《天后》準備好了嗎」？
正如故事工廠藝術總監黃致凱，在節目冊導文所提到的，相較於電影世界有著豐富多元、且各有一番天地的類型作品，在大眾劇場打造「類型戲劇」，仍是相對稀缺而有待耕耘的一個面向。
而黃致凱也清晰地指出了背後的原因——電影能夠透過運鏡、剪接、特效和動畫等技術來達到驚悚、科幻、災難、靈異等主題類型所需要的視聽效果與臨場體驗。但在劇場裡，礙於空間與距離的限制，「即便在舞台上噴血漿，十排之後的觀眾也不一定有感」。
回到黃彥霖的《天后》，雖然《天后》在前期宣傳不時強調情節上的多次翻轉與懸疑氛圍，但《天后》實際是一部「心理驚悚」劇而非「懸疑推理」。
專題下則文章：
【劇場綠豆糕】迷失在破敗劇場裡的科幻神話：何以《鯨之嶋》可能是國表藝三館共製最令人惋惜的一屆？
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