台灣文青變成社畜的劇場主力如何變動？從音樂劇《近乎正常》談「重製」與「原創」

今（2023）年7月中，由躍演VMTheatre Company製作，以民間「牽亡歌陣」的音樂劇《勸世三姊妹》，在剛結束在台北表演藝術中心大劇院的8場（創下完售佳績的）演出之後，旋即宣布10月份的台中場開賣，並且在三分鐘內銷售一空。

以一齣題材冷僻、全篇台語、且沒有影視名人加持的劇場製作來說，《勸世三姊妹》的光速完售創下不只是音樂劇圈，恐怕是整個劇場界都十分少見的討論熱度，幾乎可以和去年松隆子挑樑主演的《Q：歌舞伎之夜》分庭抗禮，堪稱近幾年劇場圈的「現象級製作」。

音樂劇大概是近年劇場界鋒頭最盛的演出形式沒有之一，儼然有種產業救星的風範。其實台灣推行音樂劇的歷史超過30年，諸如果陀劇場、天作之合劇場、人力飛行劇團都是國內超過十年歷史的，發展音樂劇的劇場團隊。

而在近幾年，主打小規模多場次的「影集式音樂劇」如《不讀書俱樂部》、《SC驚釀小酒館》、《鬼歸代言人》異軍突起，以系列劇的概念養出了一批對音樂具有一定黏著度的忠實觀眾。

這些中小型音樂劇所培養的觀眾群又殺回了大型劇場，再創一股音樂劇熱潮。並且與前述主打影視明星或流行樂人的大眾劇場製作相較，這批「新的」音樂劇觀眾和創作者，更建立起一套以劇場表演和演唱功力為基礎的鑑賞標準，打造出當代劇場對「專業音樂劇工作者（表演者或創作者）」的認知與想像。

值得一提的是，國人的音樂劇創作一直都並不限於原創故事或劇本。果陀劇場製作，張雨生逝世前的唯一一部音樂劇《吻我吧娜娜》便是改編自莎士比亞（Shakespeare）的《馴悍記》，這部台灣第一齣搖滾音樂劇首演逾25年，至今都還時常登台；幾米的作品《地下鐵》和《向左走向右走》先後由人力飛行劇團改編，登上音樂劇舞台；何敬堯的輕文史著作《妖怪台灣》與小說《妖怪鳴歌錄》也分別由故事工廠和天作之合劇場改作為音樂劇；獲得台北電影獎及第57屆金馬獎多項提名的《怪胎》，今年也由瘋戲樂工作室和搖滾樂團大象體操共同製作成同名音樂劇，這些都是國內音樂劇成功的IP轉換案例。

討論到這裡，前述所有製作，都還是建立在由國人藝術家創作內容（劇本、音樂、歌詞）的基礎上，但是近兩年我們開始看見由國外授權、國人重製的外國音樂劇製作，且屢屢創下票房佳績。

外國的月亮與故鄉的月亮：國內音樂劇的「效洋」趨勢