東野圭吾感人至深的奇幻小說《解憂雜貨店》，果陀劇場如何改編展現「劇場的魔法」？

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果陀劇場改編自東野圭吾同名小說的《解憂雜貨店》，2023重啟製作於水源劇場演出兩周。拜小說長年熱銷，以及電影版累積的討論聲量所賜，即便是一本東野圭吾都沒有看過的麻瓜觀眾如我，也能做些功課，或者說先幫自己「爆點雷」。那麼，劇場版《解憂雜貨店》的看點到底在哪？
IP轉譯在亞洲國家的劇場界十分盛行，尤其是日本，幾乎所有知名的ACG都經歷過劇場化的過程。不僅僅是舞台劇、音樂劇，甚至是傳統藝能如歌舞伎，都不會放過將任何一個潛力IP劇場化的趨勢。
而在台灣，IP轉譯雖仍不算主流要角，卻也有不少表演品牌戮力耕耘。駱以軍的散文集《小兒子》曾被故事工廠和AMcreative安徒生和莫札特的創意，改編成舞台劇和音樂劇；風靡一時的台劇天花板《我們與惡的距離》也由故事工廠改編成同名舞台劇；幾米的繪本《地下鐵》以及《向左走向右走》則先後由人力飛行劇團改編為同名音樂劇。
至於，2020年果陀劇場則推出改編自東野圭吾同名小說的《解憂雜貨店》，由涂谷苹編劇、王慕天導演。2023重啟製作，於水源劇場演出兩周。
IP轉譯的劇場作品，跟一般的原創劇作有一個先天差別是，這些IP本身可能已經被各種媒介演繹過無數次。以《解憂雜貨店》而言，雖然它被定位在懸疑小說，以其迂迴而出人意表的情節翻轉令人津津樂道。
但拜小說的長年熱銷及2017年電影版所累積的討論聲量所賜，舞台劇版並不需要花費太多的時間，在謎題和機關的構築上才能傳達劇情。
即便是一本東野圭吾都沒有看過的麻瓜觀眾如我，也能在網路資料的協助下，先自己做一些《解憂雜貨店》的功課，或者說，先幫自己「爆點雷」。
因此，在大部分觀眾可能都已經知道《解憂雜貨店》劇情概略的前提下，劇場版《解憂雜貨店》的功課便不只是文本的再陳述，而是透過場面調度、舞美設計、表演形式、表演方法——等種種我個人稱之為「劇場的魔法」的表現手法，將這個人物關係龐雜、情節千迴百轉的文本，以劇場的語言展現出獨一無二的全新型態。
揪心的敘事與劇場的魔法
專題下則文章：
台灣文青變成社畜的劇場主力如何變動？從《近乎正常》談國產音樂劇的「重製」與「原創」
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