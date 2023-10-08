《人間條件八－凡人歌》：吳念真沒有說謊，徹底實踐了「所有的喜劇都是他人的悲劇」

我們想讓你知道的是
用吳念真自己的話來說，《人間條件八-凡人歌》是綠光劇團著名的國民戲劇「人間條件」系列，第一部沒有哭戲的喜劇。而我賞畢走出劇場時，一方面覺得他所言不假，但同時也有「上當」的感覺。吳念真沒有說謊，《人間條件八-凡人歌》是笑點滿滿、節奏流暢且毫無冷場的喜劇。但他沒有說的是：
用吳念真自己的話來說，《人間條件八－凡人歌》是綠光劇團著名的國民戲劇「人間條件」系列，第一部沒有哭戲的喜劇。而我賞畢走出劇場的時候，一方面覺得他所言不假，但同時也有一種「上當了」的感覺。
吳念真沒有說謊，《人間條件八－凡人歌》確實是一部笑點滿滿、節奏流暢且毫無冷場的喜劇。但他沒有說的是，《人間條件八－凡人歌》所有的笑料和荒謬，都是建築在小人物的苦痛與折磨之上，徹底的實踐了「所有的喜劇都是他人的悲劇」這句話——而且還是一個每個人都能深刻共鳴的，恐怖的悲劇。
一個可悲卻又不可憐的主角，一首真實得令人戰慄的凡人歌
年近70的退休公務員廖明燦，每天除了在家和再婚的妻子大眼瞪小眼，就是往醫院跑。開場的泌尿科爭執一幕，便清楚地向觀眾這個角色的性格——喜歡充場面、被注意，有話想說時總是不吐不快，卻又都是一些天花亂墜、加油添醋，只為滿足自己而非聽者的「練痟話」。
廖明燦在外多嘴滑舌，在家時則是支吾其詞。無論是親生的兒子一家，還是妻子和前夫所生的女兒和他都不算親。朝夕相見的妻子，則是早就看破他的自吹自擂背後根本沒剩幾把刷子，總是反過來吐槽到讓廖明燦回不了話。所以比起家人，廖明燦更願意與舊時的同事、後輩或是彩券行老闆娘相處，只為了找到一個可以填滿內心空虛的對象。
《人間條件八－凡人歌》刻畫出了一個台灣典型的中老年男性，退休前是成天忙碌為家人奉獻的英雄，退休後不用工作的同時，卻也失去了作為一家之主的成就感，反而頓時多了一大把不知何處安放的空閒時間。因此他們變得亟需被傾聽、被注意，進而被認同。
這樣的長輩在每個人的周圍都有，並且所有人都心知肚明，自己未來可能也會成為這樣一個靈魂枯乾的老人。《人間條件八－凡人歌》透過廖明燦，在觀眾心中種下一個驚駭的預言：舞台上正在被觀眾嘲笑的對象可能就是未來的你／妳。
值得一提的是，《人間條件八－凡人歌》同時也透過兩個戲份不多的配角，從另一個側面襯托廖明燦和他的家人們。
專題下則文章：
東野圭吾感人至深的奇幻小說《解憂雜貨店》，果陀劇場如何改編展現「劇場的魔法」？
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。