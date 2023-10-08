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《人間條件八－凡人歌》：吳念真沒有說謊，徹底實踐了「所有的喜劇都是他人的悲劇」

TNL+ 2023/10/08 ,

評論

蔡孟凱

蔡孟凱

蔡孟凱

臺灣藝術大學中國音樂學系揚琴主修，臺灣師範大學民族音樂研究所碩士。一個發展不是太成功的音樂人，最大心願是能一手彈琴、一手執筆度過平凡的每一天。

我們想讓你知道的是

用吳念真自己的話來說，《人間條件八-凡人歌》是綠光劇團著名的國民戲劇「人間條件」系列，第一部沒有哭戲的喜劇。而我賞畢走出劇場時，一方面覺得他所言不假，但同時也有「上當」的感覺。吳念真沒有說謊，《人間條件八-凡人歌》是笑點滿滿、節奏流暢且毫無冷場的喜劇。但他沒有說的是：

用吳念真自己的話來說，《人間條件八－凡人歌》是綠光劇團著名的國民戲劇「人間條件」系列，第一部沒有哭戲的喜劇。而我賞畢走出劇場的時候，一方面覺得他所言不假，但同時也有一種「上當了」的感覺。

吳念真沒有說謊，《人間條件八－凡人歌》確實是一部笑點滿滿、節奏流暢且毫無冷場的喜劇。但他沒有說的是，《人間條件八－凡人歌》所有的笑料和荒謬，都是建築在小人物的苦痛與折磨之上，徹底的實踐了「所有的喜劇都是他人的悲劇」這句話——而且還是一個每個人都能深刻共鳴的，恐怖的悲劇。

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Photo Credit: 綠光創藝提供，攝影：張大魯
《人間條件八－凡人歌》劇照

一個可悲卻又不可憐的主角，一首真實得令人戰慄的凡人歌

年近70的退休公務員廖明燦，每天除了在家和再婚的妻子大眼瞪小眼，就是往醫院跑。開場的泌尿科爭執一幕，便清楚地向觀眾這個角色的性格——喜歡充場面、被注意，有話想說時總是不吐不快，卻又都是一些天花亂墜、加油添醋，只為滿足自己而非聽者的「練痟話」。

廖明燦在外多嘴滑舌，在家時則是支吾其詞。無論是親生的兒子一家，還是妻子和前夫所生的女兒和他都不算親。朝夕相見的妻子，則是早就看破他的自吹自擂背後根本沒剩幾把刷子，總是反過來吐槽到讓廖明燦回不了話。所以比起家人，廖明燦更願意與舊時的同事、後輩或是彩券行老闆娘相處，只為了找到一個可以填滿內心空虛的對象。

《人間條件八－凡人歌》刻畫出了一個台灣典型的中老年男性，退休前是成天忙碌為家人奉獻的英雄，退休後不用工作的同時，卻也失去了作為一家之主的成就感，反而頓時多了一大把不知何處安放的空閒時間。因此他們變得亟需被傾聽、被注意，進而被認同。

這樣的長輩在每個人的周圍都有，並且所有人都心知肚明，自己未來可能也會成為這樣一個靈魂枯乾的老人。《人間條件八－凡人歌》透過廖明燦，在觀眾心中種下一個驚駭的預言：舞台上正在被觀眾嘲笑的對象可能就是未來的你／妳。

值得一提的是，《人間條件八－凡人歌》同時也透過兩個戲份不多的配角，從另一個側面襯托廖明燦和他的家人們。

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